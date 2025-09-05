Kombinace archaického tahače ZIL a moderní střely Guideline mě okouzlila

Od „čtvrťových“ měřítek letadel si „odskočil“ k pozemní vojenské technice, kterou měl možnost prozkoumat i v měřítku 1/1. Modelář Jiří Polívka vstoupil do naší soutěže modelem tahače ZIL a odpalovacího kompletu SA-2 Guideline.
Tahač ZIL 157

Tahač ZIL 157 | foto: Jiří Polívka

SA-2 Guideline a tahač ZIL 157
SA-2 Guideline
SA-2 Guideline
SA-2 Guideline
Představuji vám model sovětského odpalovacího kompletu SA-2 Guideline a tahač ZIL 157 s přepravním návěsem a střelou, oboje od firmy Trumpeter v měřítku 1/35. K modelu jsem se dostal v podstatě náhodou. Převážně totiž tvořím pouze modely letadel a to „čtvrťového“ měřítka všech historických období. Především tedy námořní letectva a oblast Blízkého východu. A právě větší část poválečných typů mých modelů se v realitě často setkávala s nebezpečím sestřelů právě raketami protivzdušné obrany.

Mé oblíbené téma, letectvo státu Izrael, se právě potýkalo s tímto systémem, v kódu NATO zvaným Guideline a tak bylo logickým krokem pořídit si i tento model. Na jedné ze služebních cest na Blízkém východě, jsem dokonce viděl v muzeu kořistní exponát tohoto typu, a to rozhodlo.

SA-2 Guideline a tahač ZIL 157
SA-2 Guideline
SA-2 Guideline
SA-2 Guideline
Původně jsem zamýšlel postavit pouze odpalovací základnu s raketou, ale kombinace archaického tahače ZIL – kopie Studebaker US6 a moderní naváděné střely mne okouzlila. Navíc je výrobek „trumpeteru" opravdu detailně a čistě zpracovaný. Pěkná stavebnice za rozumnou cenu.

Realizoval jsem tedy model v užívání Sjednocená arabské republiky, což byl federativní stát zformovaný unií Egypta a Sýrie v roce 1958. Stavba probíhala takzvaně z krabičky, až na pár úprav spojených s opotřebením provozem.

Jak podotýkám, nejsem apriori modelář vojenské techniky, a tak pro mne byla spousta věcí nových. Lakování a patina byla provedena vzhledem k podnebí, kvalitě údržby a podmínek, kde byly vozidla a technika používané. Je realizované značné opotřebení, což koresponduje i s prohlídkou skutečné techniky.

Mohutný protiletadlový systém Jenisej zastavila hmotnost, ale i Chruščov

První dodané kusy byly stříkané na pouštní odstín až v Egyptě, pozdější produkce už na výrobní lince výrobce v Sovětském svazu. Částečně je tedy vidět původní zelená kamuflážní barva. Použité byly barvy Revell a Ammo-Mig Jimenez, za pomocí stříkací pistole Tamiya.

Model jsem nakonec umístil do diorámatu ztvárňujícího opuštěné bojové stanoviště a přijíždějící jednotky IDF, představující tank M-51 Super Sherman (Academy) postupujících Izraelců a syrský T-62 (Tamiya), a to někde na Sinajském poloostrově.

Nenaplněný příběh nejrychlejší stíhačky světa YF-12A ze Skunčích dílen

Dioráma bylo prozatímním řešením, než budou realizovány nové prostory pro stále přibývající modely, a je vytvořeno z papírového korpusu, plus povrchová úprava přípravkem „stone effect paste" od Pentart. Tanky v pozadí, jejich vznik a stavba by zabral další stránky, a tak třeba někdy příště.

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 9. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

