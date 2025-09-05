Představuji vám model sovětského odpalovacího kompletu SA-2 Guideline a tahač ZIL 157 s přepravním návěsem a střelou, oboje od firmy Trumpeter v měřítku 1/35. K modelu jsem se dostal v podstatě náhodou. Převážně totiž tvořím pouze modely letadel a to „čtvrťového“ měřítka všech historických období. Především tedy námořní letectva a oblast Blízkého východu. A právě větší část poválečných typů mých modelů se v realitě často setkávala s nebezpečím sestřelů právě raketami protivzdušné obrany.
Mé oblíbené téma, letectvo státu Izrael, se právě potýkalo s tímto systémem, v kódu NATO zvaným Guideline a tak bylo logickým krokem pořídit si i tento model. Na jedné ze služebních cest na Blízkém východě, jsem dokonce viděl v muzeu kořistní exponát tohoto typu, a to rozhodlo.
Původně jsem zamýšlel postavit pouze odpalovací základnu s raketou, ale kombinace archaického tahače ZIL – kopie Studebaker US6 a moderní naváděné střely mne okouzlila. Navíc je výrobek „trumpeteru" opravdu detailně a čistě zpracovaný. Pěkná stavebnice za rozumnou cenu.
Realizoval jsem tedy model v užívání Sjednocená arabské republiky, což byl federativní stát zformovaný unií Egypta a Sýrie v roce 1958. Stavba probíhala takzvaně z krabičky, až na pár úprav spojených s opotřebením provozem.
Jak podotýkám, nejsem apriori modelář vojenské techniky, a tak pro mne byla spousta věcí nových. Lakování a patina byla provedena vzhledem k podnebí, kvalitě údržby a podmínek, kde byly vozidla a technika používané. Je realizované značné opotřebení, což koresponduje i s prohlídkou skutečné techniky.
První dodané kusy byly stříkané na pouštní odstín až v Egyptě, pozdější produkce už na výrobní lince výrobce v Sovětském svazu. Částečně je tedy vidět původní zelená kamuflážní barva. Použité byly barvy Revell a Ammo-Mig Jimenez, za pomocí stříkací pistole Tamiya.
Model jsem nakonec umístil do diorámatu ztvárňujícího opuštěné bojové stanoviště a přijíždějící jednotky IDF, představující tank M-51 Super Sherman (Academy) postupujících Izraelců a syrský T-62 (Tamiya), a to někde na Sinajském poloostrově.
Dioráma bylo prozatímním řešením, než budou realizovány nové prostory pro stále přibývající modely, a je vytvořeno z papírového korpusu, plus povrchová úprava přípravkem „stone effect paste" od Pentart. Tanky v pozadí, jejich vznik a stavba by zabral další stránky, a tak třeba někdy příště.
