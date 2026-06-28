Ohodnoťte model v %:Když vedro, tak saharské. Zapoťte se s modelem tanku PzKpfW III Ausf. J.
Představuji vám svůj zatím poslední model legendárního „tažného koně Wehrmachtu“ – PzKpfW III Ausf. J. Proč jsem si tento model zvolil? Velmi mě fascinuje počáteční fáze německého tažení v severní Africe. Bojiště ryze nechtěné, ale vynucené zachraňováním italských spojenců. Německá armáda nebyla na tento typ bojiště vůbec připravena, a proto jsem si zvolil kamuflážní schéma tanku právě ze začátku africké kampaně.
Bojová technika byla urychleně transportovaná do Libyjské pouště, kde se setkala s krutou realitou pouštního klimatu. Tanky a bojová vozidla sem připluly v evropském nátěru – tankové šedi (Panzergrau). Tato tmavě šedá barva působila v písečné krajině jako červený hadr a terč pro spojenecká vozidla, a tak byli Němci nuceni změnit barvu své bojové techniky. Proto začali šedé tanky přetírat směsí nafty a hlíny, rezervními barvami italské armády a později barvou RAL 8000 schválenou přímo pro pouštní boj v Berlíně.
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Směsi nátěrů aplikovali přímo na bojišti na zaprášené rozpálené tanky. Barva nebyla moc odolná a tvořila charakteristický vzhled pouštních strojů počáteční fáze války v severní Africe. Pískový nátěr se velmi rychle ošoupal, vybledl, opadal a byl neustále obrušován silným větrem a pískem. Proto můžeme velmi často vidět německé stroje z roku 1941 jako vybledle hnědé, oprýskané a oloupané až na původní kvalitní nátěr tankové šedé. V dalších fázích afrického tažení již vyjížděly tanky určené pro toto bojiště z továren v základní pískové barvě. Proto je rok 1941 tak charakteristický.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Na svém modelu jsem tohoto efektu zkusil docílit řadou barvících technik. Základ jsem nastříkal tankovou šedí a přelakoval lakem na vlasy (tzv. chipping). Dál jsem tank přestříkal vlastním odstínem připomínajícím RAL 8000 a navlhčený model jsem začal loupat štětcem. Lak na vlasy pod pískovou barvou zreagoval s vodou a štětec barvu oloupal až na tankovou šedou. Poté jsem plochy nejvíc vystavené slunci zesvětlil, abych imitoval vyblednutí barvy.
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Totéž jsem udělal s číslicemi, které byly červené, ale na slunci zrůžověly. Písek ve větru, pochozí plochy, údržba i samotný boj způsobily oděrky na vnějších rozích tanku, které jsem nastínil molitanovou houbičkou a rezivou barvou. Nejčastěji odírané části tanku, které nestíhaly rezivět a posádka je neustále „leštila“ svým pohybem po vozidle, jsem nakreslil měkkou tužkou. Tmavě hnědý wash opticky vytáhl hloubku a světle béžový wash jsem aplikoval na vodorovné plochy, kde znázorňuje zavátý písek ve spárách. Na těžko dostupná místa na tanku, která posádka nevymetala a vítr nevyfoukal, jsem použil hlínu jako znázornění větších nánosů písku hlíny a prachu.
Jeden modelář kdysi řekl, že by se pro znázornění hlíny neměla používat skutečná hlína, protože nevypadá realisticky. Dovoluji si nesouhlasit.
Každý model by při pohledu na něj měl vyvolat emoci. Můj záměr byl, aby člověka při pohledu na tento stroj těžce opotřebovaný pouštní realitou zalil nával horka. Zda se mi to podařilo, již nechám na vás. Přikládám odkaz na Youtube, kde je celá stavba tohoto stroje podrobně zachycena.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: