Radim Effenberger se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil s velmi netradičním letounem B-24 Liberator. Jak sám píše, jde o zbarvení, které skoro nikdo nezná, jež však mělo svůj účel. Předejme slovo modeláři Radimu Effenbergerovi:
Zdravím. Zde posílám fotky dobře známého bombardéru B-24 Liberator, avšak jedná se o zbarvení, které skoro nikdo nezná. Stavebnice od firmy Hobby Boss v měřítku 1/32 je asi největší běžné dostupná na trhu, co se týče rozpětí křídel – necelých 105 cm.

Když jsem započal stavbu modelu, počítal jsem se stavbou něčeho obřího stříbrného, jenže kovový povrch nic neodpustí. Ovšem přišla záchrana v podobě e-mailu od bulharské firmy DN models s jejich novou nabídkou stříkacích masek. V té mě zaujal set masek nesoucí název Spotted "Ass" ape určený právě pro tento model a hned mi bylo jasné, že tento kousek musím mít doma.

Celá stavba probíhala v klidném duchu. Největší zádrhel byl ve vybalancování modelu. Dle návodu se musí do čumáku vlézt přes 300 gramů závaží, aby byl model stabilní. Nějakým zázrakem a vykoupením veškerých zásob olova ve všech rybářských potřebách v mém okolí, se mi podařilo do modelu dostat přes 300 gramů. Ovšem ve finále i to bylo málo a musel jsem vyhotovit nožku, o kterou se liberator opírá. Tato metoda byla používaná i v reálném světě jelikož liberator bez pum si přirozeně sedal na ocas.

Bohužel toto řešení nebylo ideální a věčně se lámalo, proto ve výsledku k modelu vznikla podložka v podobě okraje letištní plochy. Do té se model za pomoci háčku v předním kole zahákne a v hlavních podvozkových nohách jsou kolíky které zajišťují správnou geometrii podvozku.

Další problém nastal při přemýšlení nad barvením tohoto kolosu. Naštěstí řešení bylo jednodušší, než se zdá. Dle návodu by měla být křídla přilepená na pevno k trupu, avšak stačí odštípnout pár kolíků v polovinách křídel a dají se krásně sundávat. To usnadnilo jak barvení tak i transport po výstavách a soutěžích po celé ČR, Slovensku a dokonce se proletěl až do Maďarska.

letni putovani zapomenuta letiste technet megovka desktop

Další zajímavostí je, že na celém modelu není ani jeden dekál, pro laiky nálepka, tudíž je vše barvené za pomoci airbrushe, kilometrů maskovací pásky a hromady času.

Když jsem se ohlédnul na čas strávený maskováním, a pak samotným barvením, tak jsem zjistil, že maskování mi zabralo asi desetkrát více času. Ale výsledek stojí opravdu za to! V době dokončení byl jediný na světě v tomto zbarvení (aspoň dle internetu). V dnešní době vím o existenci dalšího někde v Rusku a další je ve výstavě v Anglii. Ovšem není první ani poslední, v plánu je několik dalších takto pestrobarevných liberatorů.

A k čemu vlastně tyto stroje sloužily? Většinou se jedná o stroje, které již nebyly vhodné pro bombardování a tak plnily účel Jidášovy kozy anglicky se jim říkalo assembly ships. Tyto letouny vzlétly jako první a za ně se řadily ostatní. Jakmile byly všichni ve vzduchu, dolétl s nimi nad kanál La Manche, tam se oddělil a letěl zpátky na letiště, jelikož létaly neozbrojené až na výjimky.

"First Sergeant" byl válkou opotřebovaný letoun Consolidated B-24D, používaný k utváření velkých formací. Jakmile se formace utvořila, tento letoun se vracel na základnu.

Jediný zdokumentovaný případ, kdy se letoun tohoto typu účastnil náletu, je spojen právě s tímto konkrétním stojem, který se zúčastnil náletu na Německo. Svoji kariéru tento unikátní kousek zakončil nouzovým přistáním 9. dubna 1945, když mu po přistání selhala jedna z hlavních noh podvozku. Naštěstí jeho osádka vyvázl bez zranění. Letoun byl poté odepsán a rozebrán na náhradní díly.

