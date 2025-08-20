Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků

Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:
Model automobilu Praga S5T

Model automobilu Praga S5T | foto: Martin Šíla

Model automobilu Praga S5T
Model automobilu Praga S5T
V trafice jsem zakoupil model Praga V3S valník od italské firmy DeAgostini. Celý model jsem musel pozorně a hlavně opatrně rozebrat abych jednotlivé díly které použiji nezničil a nebo nepoškodil.

Kovové díly jsem namočil do brzdové kapaliny, abych odstranil původní barvu. U plastových musí člověk opatrně, aby mu v lázni nezmizely. Proto ta brzdová kapalina, která plast neničí. Chybou by bylo použít aceton, který plastové díly rozleptá.

Následně jsem musel nastavit přední kapotu protože Praga V3S má oproti mnou vytvářenému vozu Praga S5T kratší. Následovala výměna hranatých blatníků za nové kulaté mnou vytvořené z plastových destiček.

OBRAZEM: Praga S5T, mladší sestra vejtřasky vozila uhlí i montéry

A následovalo nekonečné tmelení a broušení. Dále zkrácení rámu o jednu nápravu, protože Praga V3S má nápravy tři ale Praga S5T jen dvě. Odstranil jsem i kardan vedoucí k přední nápravě. Praga PV3S má hnané všechny tři nápravy, kdežto Praga S5T jen dvě.

Poté bylo nutno dle dobových výkresů zkrátit i nosný rám o několik milimetrů. Musel se kvůli nové kapotě vytvořit nový nárazník z U profilu od firmy Evergreen. Celý předek se pro srovnání vrstev nastříkal stříkacím tmelem od Tamyie. Pak opět nekonečné broušení.

Vejtřasčina zapomenutá příbuzná je dnes rarita, která zdobí muzea

Jakmile byl předek hotov, nastalo zamyšlení z čeho vytvořit strojní část zametacího vozu. Zametací kartáče vznikly úpravou elektrických zubních kartáčků, tedy jejich kartáčových částí. Zbytek vestavby vznikl z plastových destiček, profilů a trubiček.

K jednotlivým agregátům bylo nutno z olověných drátků o různých průměrech přivést elektroinstalaci a potrubí. Vše opět do surfu pro sjednocení povrchů a odhalení nerovností a nepřesností. Další cesta už byla jednodušší, vytvořit sklápěcí nástavbu a do ní umístit motorovou sekci sání. Nástavba byla opět naohýbána z plastové destičky a vystužena profily, přibyla i pohyblivá zadní vrata. Opět celé do surfu.

Po přebroušení již celý model mohl být nalakován na oranžovo. Pak jsem použil patinu k ostaršení vozu a přiblížení k dobovému opotřebení provozem. Nanést obtisky již bylo jednoduchou prací. Následovalo přestříkání polomatným lakem. Pak už jen přetvořit interiér kabiny pro dva řidiče, protože vůz má levo i pravostranné ovládání. A bylo hotovo. Dva měsíce práce…

20. srpna 2025

