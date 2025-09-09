Přes dva metry dlouhý model ponorky U-2540 je jediný toho měřítka v Česku

Můj příběh začíná před pár lety. A to kdy jsem se seznámil s Otou Geržou a ptal jsem se jej na několik vylepšení modelů typ XXI od firmy Revell v měřítku 1:144. Po dramatickém zjištění, že ten model je hodně mimo realitu, jsem se rozhodl, že vyzkouším stavebnici od firmy rcsubs.cz. Přišel čas zkusit postavit model z 3D tisku: ponorku U-2540, typu XXI v měřítku 1:72.
Model přišel parádní, přesný a na sestavení úplně jednoduchý. Těsně před dokončením tohoto modelu jsem pozoroval že se chystá tato ponorka v měřítku 1:35. Sakra, standardní měřítko i k technice. Po několika úvahách a rozhodnutí šla ponorka v měřítku 1 :72 pryč a došlo k objednání 1:35.
Po krátkém čekání sestava přišla. Trup ponorky vytisknutý na FDM tiskárně. Hlavní věž a jiné části na resin 3D tiskárně. Nejvíc, co může překvapit, jsou detaily na snorkel a fumo radar, kdy na snorkel je dokonce vyznačena antiradarová guma. Několik detailu je i z fotoleptu jakou jsou například rošty na palubě.
Trup modelu je sestaven z deseti sekcí, které se při této velikosti k sobě šroubují. V průběhu stavby, kdy jsem se začal dívat na barevné schéma U-2540 a pořádně jsem nic nenašel, tak jsem psal Otovi, zda nemá nějaký návrh ohledně barev. A návrh přišel – fotky U-2524, která má věž v kamufláži výcviku. Na přední straně věže z obou stran byl i obrazec tzv. prasečí ryby. Bylo rozhodnuto.
Jenže nastal menší problém. I když ponorky typu XXI jsou sériové vyráběné, tak je každá odlišná. Takže mně čekalo několik úprav, jako např. změna zaplavovacích otvorů a výměna věže, kde jsou také rozdíly.
|
Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy
Má ponorka je pouze a jen stacionární, ale dá se postavit i jako plovoucí. Model má na délku 220 cm což není zrovna drobeček. A mohu říct že je zatím jediná postavena v Česku v tomto měřítku. Doufám, že se čtenářům bude můj model líbit. Uvidí jej i na několika výstavách, kam jej přivezu ukázat.