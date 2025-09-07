Pozor, aby se stavba ponorek nevymkla vaší kontrole, varuje modelář

  17:00
Působivý „hon na ponorku“ nám ve svém příběhu vylíčil Zbyněk Škopán, který se věnuje stavbám právě těchto plavidel. HMS Sea Rover v podobě, v jaké působila v roce 1944, se rozhodl postavit ze stavebnice malé firmy se severního Walesu. Dále už modelář Zbyněk Škopán:

Stavba modelů ponorek – pokud se vymkne kontrole – vede k odhalování informaci a hledání často méně dostupných podkladů, aby se stavba modelu směřovala k co nejvíce věrné podobě svého originálu. V oblasti lodí a ponorek jsou „populární“ předlohy, které zná i laik. Takže při vyslovení například Bismarck, nebo Titanic si dokáže většina lidí představit, o co jde.

V případě ponorek je takovou ikonou bezesporu německý U-boot VIIc. Jen těch filmů, které byly na toto téma natočeno. Jenže když už máte doma přes desítku modelů ponorek postavených z běžně dostupných stavebnic, začnete hledat.

Celkový pohled
Britská ponorka HMSM Sea Rover na moři
Nadhled odpředu
Nadhled
Technický nákres britské ponorky třídy „S“
13 fotografií

V dnešní době 3D technologii a internetů je jednoduché dohledat objednat a zaplatit ponorku třeba z opačné strany zeměkoule. Jednoho dne jsem prostě zatoužil postavit další ponorku, tentokrát britskou z období druhé světové války. Již dříve jsem objevil malého výrobce z Walesu Starling Model, který se věnuje produkci limitovaných stavebnic se zaměřením na Royal Navy.

Musím poznamenat že po odchodu Velké Británie z EU se již tak drahé stavebnice prodražuji o doplatek DPH a celní řízení. A vše navíc trvá několik týdnů. Ale jsem přeci modelář. Když konečně na poště vyzvednete balíček, zjistíte, za co jste utratili bezmála dva tisíce korun: odlitek z pryskyřice, pytlík s 3D tiskem a planžetu fotoleptaných dílů. Stručný návod vám přivodí spíše další vrásky na čele.

A nastává další období hledání podkladů. Máte jednu brožuru z vydavatelství Osprey, encyklopedii a obecnou publikaci o zbarvení plavidel Royal Navy. Pak se pustíte do internetu a postupným studiem zužujete výběr předlohy.

Ponorky Královského námořnictva třídy S byly původně navrženy a postaveny během modernizace ponorkových sil na počátku 30. let 20. století, aby uspokojily potřebu námořnictva po menších ponorkách určených pro hlídkování v omezených vodách Severního a Středozemního moře a aby nahradily prvoválečné britské ponorky třídy H.

Technický nákres britské ponorky třídy „S“

V rámci rozsáhlé námořní výstavby Královského námořnictva, která pokračovala i během druhé světové války, se třída S stala největší skupinou ponorek, které kdy byly pro Královské námořnictvo postaveny. Celkem jich bylo postaveno 62 během 15 let, přičemž padesát „vylepšených“ ponorek třídy S bylo spuštěno na vodu mezi lety 1940 a 1945. Stojí za zmínku, že po válce byly dvě odkoupené Izraelem a jedna byla použita během šestidenní války 1967.

Prvotní motivace výběru předlohy je vždy za prvé atraktivní zbarvení, za druhé slavná předloha, ale tento výběr se musí korigovat podle podoby stavebnice kterou máte k dispozici. A tak se předlohou nakonec stala ponorka HMS Sea Rover v podobě, v jaké působila v roce 1944 na pacifickém bojišti. Zde dosáhla i úspěchů převážně na menších japonských plavidlech, kdy většina byla potopena dělostřeleckou palbou.

Jak jsem uvedl, není to zdaleka první ponorka, kterou jsem postavil, a tak mám již za léta vypracovaný postup. Především je to zajištěni adjustace modelu ke stojánku. To je vlepení metrických matek M3 do spodku trupu kterým je přichycena ke stojánku již během stavby a barvení. Mosazné distance jsou ve skutečnosti nábytkové „knopky“, tedy nábytkové úchyty.

Barvení probíhá postupně od spodní části trupu až po nadvodní část. Některé detaily jsou barvené odděleně a lepeny až po dokončení. Britské ponorky mají poměrně složitý systém antén a v tomto případě bylo nutné citlivě napínat pružné nitě, aby odpovídaly předloze. Na závěr je celý model patinován olejovými barvami a zafixován matným lakem. Pro představu dodávám, že délka modelu je 18 cm.

27. března 2018

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

Opuštěný Opel Kadett si příroda bere zpět. Najdete blatník z plechovky?

Soutěž

Mechem porostlá rez, zapomenutý automobil, postupně podléhající času a vegetaci. Matyáš Holiš přináší pohled na model, který díky různým technikám a nápadům dotáhl do velmi zajímavé podoby. O...

Čína okopírovala vrtulník se superschopnostmi. Americká armáda ho odmítla

Na čínské mikroblogovací platformě Weibo se objevily fotky zajímavého stroje. Silně připomíná vrtulník Sikorsky S-97. Slavná firma ho vyvinula do tendru na stavbu nové helikoptéry pro americkou...

Po jedenácti letech jsem s modelem spokojený. Funkční model tanku Tiger 1

Soutěž

Dokončit model, nebo ho léta vylepšovat? Pavel Holík je se svým modelem tanku Tiger 1 v měřítku 1:16 spokojený po jedenácti letech. Model je plně funkční, nechybí ani autentický zvuk či kouř. Dál už...

Pozor, aby se stavba ponorek nevymkla vaší kontrole, varuje modelář

Působivý „hon na ponorku“ nám ve svém příběhu vylíčil Zbyněk Škopán, který se věnuje stavbám právě těchto plavidel. HMS Sea Rover v podobě, v jaké působila v roce 1944, se rozhodl postavit ze...

7. září 2025

Zvláštní úkaz na nebi. Večer sledujte zatmění Měsíce

Možná si vzpomínáte, že jsme v srpnu mohli sledovat tzv. černý Měsíc, což však nemá nic společného s barvou naší přirozené oběžnice. V neděli večer můžeme sledovat opravdový tmavý Měsíc. Přes Měsíc v...

7. září 2025

Vidět model a originál vedle sebe je zážitek. P-51D Mustang „Rebel“

Soutěž

Ne vždy se modeláři poštěstí, že svůj model může porovnat s originálem a navíc se do originálu i posadit. Lukáš Mucha vytvořil model letounu P-51D Mustang, který není českému publiku neznámý. Jde o...

7. září 2025

Diorama z doby, kterou nikdo nepamatuje. Lovci mamutů jsou převlečení indiáni

Soutěž

Jak vytvořit diorama, které ztvárňuje dobu před desetitisíci lety tak, aby neohýbalo historickou skutečnost? Kde sehnat modely zvířat a lidí z této éry? Cesta do dětství stála Richarda Topalova hodně...

6. září 2025

Vlajková loď, která propásla osudovou bitvu. Stavba lodi HMAS Australia

Soutěž

Práce na tomto modelu trvala víc než pět let a zahrnovala spolupráci s odborníky doslova z druhé strany planety. Vladimír Karen se rozhodl ztvárnit vlajkovou loď HMAS Australia v jednom zásadním...

6. září 2025

S postavičkou Walta Disneyho vyrazili do boje s Japonci. Model Curtiss Hawk

Soutěž

Příběh skupiny Flying Tigers – dobrovolníků, kteří během druhé světové války bojovali za kniply strojů Curtiss Hawk na straně Číny proti Japoncům – oživil svým modelem v soutěži Příběh mého modelu...

5. září 2025

Chytrý stojánek vás nespustí z očí, až to může někoho děsit

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Veletrh IFA je příležitostí, kam řada výrobců přichází ukázat své koncepty, které vznikly v jejich vývojových laboratořích a nakonec se třeba vůbec nikdy nedostanou na trh, nebo třeba v jiné podobě....

5. září 2025  14:30

Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...

5. září 2025  10:30

Trpasličí planeta Ceres byla vhodná pro život. Trvalo to 1,5 miliardy let

Největší těleso v Hlavním pásu asteroidů nejspíš poměrně dlouho splňovalo podmínky potřebné ke vzniku života. Mělo podzemní oceán. Podle nového výzkumu obsahoval i zdroj energie.

5. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

5. září 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Nejvíce rostoucí elektronika? Nečekaným vítězem prodejů je malý produkt

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Od jednoho z největších světových veletrhů spotřební elektroniky, IT a dalších spotřebičů očekáváme především ukázku nových technologií, výrobků a konceptů. Neodmyslitelně k tomu patří, ale i ukázka...

5. září 2025

Kombinace archaického tahače ZIL a moderní střely Guideline mě okouzlila

Soutěž

Od „čtvrťových“ měřítek letadel si „odskočil“ k pozemní vojenské technice, kterou měl možnost prozkoumat i v měřítku 1/1. Modelář Jiří Polívka vstoupil do naší soutěže modelem tahače ZIL a...

5. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.