Stavba modelů ponorek – pokud se vymkne kontrole – vede k odhalování informaci a hledání často méně dostupných podkladů, aby se stavba modelu směřovala k co nejvíce věrné podobě svého originálu. V oblasti lodí a ponorek jsou „populární“ předlohy, které zná i laik. Takže při vyslovení například Bismarck, nebo Titanic si dokáže většina lidí představit, o co jde.
V případě ponorek je takovou ikonou bezesporu německý U-boot VIIc. Jen těch filmů, které byly na toto téma natočeno. Jenže když už máte doma přes desítku modelů ponorek postavených z běžně dostupných stavebnic, začnete hledat.
V dnešní době 3D technologii a internetů je jednoduché dohledat objednat a zaplatit ponorku třeba z opačné strany zeměkoule. Jednoho dne jsem prostě zatoužil postavit další ponorku, tentokrát britskou z období druhé světové války. Již dříve jsem objevil malého výrobce z Walesu Starling Model, který se věnuje produkci limitovaných stavebnic se zaměřením na Royal Navy.
Musím poznamenat že po odchodu Velké Británie z EU se již tak drahé stavebnice prodražuji o doplatek DPH a celní řízení. A vše navíc trvá několik týdnů. Ale jsem přeci modelář. Když konečně na poště vyzvednete balíček, zjistíte, za co jste utratili bezmála dva tisíce korun: odlitek z pryskyřice, pytlík s 3D tiskem a planžetu fotoleptaných dílů. Stručný návod vám přivodí spíše další vrásky na čele.
A nastává další období hledání podkladů. Máte jednu brožuru z vydavatelství Osprey, encyklopedii a obecnou publikaci o zbarvení plavidel Royal Navy. Pak se pustíte do internetu a postupným studiem zužujete výběr předlohy.
Ponorky Královského námořnictva třídy S byly původně navrženy a postaveny během modernizace ponorkových sil na počátku 30. let 20. století, aby uspokojily potřebu námořnictva po menších ponorkách určených pro hlídkování v omezených vodách Severního a Středozemního moře a aby nahradily prvoválečné britské ponorky třídy H.
V rámci rozsáhlé námořní výstavby Královského námořnictva, která pokračovala i během druhé světové války, se třída S stala největší skupinou ponorek, které kdy byly pro Královské námořnictvo postaveny. Celkem jich bylo postaveno 62 během 15 let, přičemž padesát „vylepšených“ ponorek třídy S bylo spuštěno na vodu mezi lety 1940 a 1945. Stojí za zmínku, že po válce byly dvě odkoupené Izraelem a jedna byla použita během šestidenní války 1967.
Prvotní motivace výběru předlohy je vždy za prvé atraktivní zbarvení, za druhé slavná předloha, ale tento výběr se musí korigovat podle podoby stavebnice kterou máte k dispozici. A tak se předlohou nakonec stala ponorka HMS Sea Rover v podobě, v jaké působila v roce 1944 na pacifickém bojišti. Zde dosáhla i úspěchů převážně na menších japonských plavidlech, kdy většina byla potopena dělostřeleckou palbou.
Jak jsem uvedl, není to zdaleka první ponorka, kterou jsem postavil, a tak mám již za léta vypracovaný postup. Především je to zajištěni adjustace modelu ke stojánku. To je vlepení metrických matek M3 do spodku trupu kterým je přichycena ke stojánku již během stavby a barvení. Mosazné distance jsou ve skutečnosti nábytkové „knopky“, tedy nábytkové úchyty.
Barvení probíhá postupně od spodní části trupu až po nadvodní část. Některé detaily jsou barvené odděleně a lepeny až po dokončení. Britské ponorky mají poměrně složitý systém antén a v tomto případě bylo nutné citlivě napínat pružné nitě, aby odpovídaly předloze. Na závěr je celý model patinován olejovými barvami a zafixován matným lakem. Pro představu dodávám, že délka modelu je 18 cm.
|
27. března 2018
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Příběh mého modelu
Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.
Ceny v druhém kole:
1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24
2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24
3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72
Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola: