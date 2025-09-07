Pro stavbu modelu Little Rebel jsem se rozhodl na přelomu let 2022/2023 po návštěvě Jirky Horáka, kterému jsem tehdy předával model jeho Stearmana v měřítku 1/32.
V té době byl „Rebel“ u nás ještě neznámý a pro stavbu jsem měl k dispozici jen omezené množství fotografií. Jako základ jsem zvolil stavebnici P-51D Mustang v měřítku 1/32 od firmy Tamiya. Tento kit patří mezi mé oblíbené díky pohyblivým ovládacím plochám, možnosti odkrytí motoru a zbraňových šachet i celkově vysoké úrovni detailů.
Práci na modelech vždy začínám kompletací hlavních celků, následuje barvení, postupná montáž a doplnění detailů. Pro vylepšení kokpitu jsem použil doplňky od firmy Eduard – upínací pásy, přístrojovou desku a brasinová kola.
Během stavby jsem zvažoval, zda vytvořit poválečnou verzi s druhou sedačkou místo palivové nádrže, nebo válečný stroj. Nakonec zvítězila bojová podoba Mustangu. Stavba probíhala bez větších komplikací, jedinou výjimkou byly obtisky, které nakonec kompletně překreslil a připravil pro tisk na obtiskový papír můj kamarád.
Další výzvou bylo tmelení křídla, kde jsem věnoval nejvíce času snaze zachovat věrohodný vzhled typický pro druhoválečné Mustagy s tmelenými spárami. Všem modelářům, kteří se tímto tématem chtějí detailněji zabývat, doporučuji kontaktovat Pavla Rampíra.
Použité barvy jsem zvolil podle návodů pro stavebnice Mustangů od Eduardu. S výběrem metalických barev od firmy Mr.Hobby jsem nadmíru spokojen. Model jsem dokončil v červenci 2023 a v srpnu jej předal jako dar Stephenu Steadovi, majiteli skutečného „Rebela“.
Dnes má model čestné místo vedle své předlohy. Měl jsem navíc jedinečnou možnost usednout do skutečného stroje, vše si detailně nafotit a porovnat s vlastní stavbou. Vidět model a originál vedle sebe je zážitek, který si jako modelář nesmírně cením.
