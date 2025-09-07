Vidět model a originál vedle sebe je zážitek. P-51D Mustang „Rebel“

Soutěž
Ne vždy se modeláři poštěstí, že svůj model může porovnat s originálem a navíc se do originálu i posadit. Lukáš Mucha vytvořil model letounu P-51D Mustang, který není českému publiku neznámý. Jde o stroj s přezdívkou „Little Rebel“. Dále už modelář Lukáš Mucha:

Pro stavbu modelu Little Rebel jsem se rozhodl na přelomu let 2022/2023 po návštěvě Jirky Horáka, kterému jsem tehdy předával model jeho Stearmana v měřítku 1/32.

V té době byl „Rebel“ u nás ještě neznámý a pro stavbu jsem měl k dispozici jen omezené množství fotografií. Jako základ jsem zvolil stavebnici P-51D Mustang v měřítku 1/32 od firmy Tamiya. Tento kit patří mezi mé oblíbené díky pohyblivým ovládacím plochám, možnosti odkrytí motoru a zbraňových šachet i celkově vysoké úrovni detailů.

Originál a model
Nabarvené a zkompletované díly nachystané k patině
Osazení motoru
Postupné stříkání kovového povrchu
Finální kovový povrch zespoda
46 fotografií

Práci na modelech vždy začínám kompletací hlavních celků, následuje barvení, postupná montáž a doplnění detailů. Pro vylepšení kokpitu jsem použil doplňky od firmy Eduard – upínací pásy, přístrojovou desku a brasinová kola.

Americká stíhačka zprvu ztrácela dech, pak sláva její se dotýkala hvězd

Během stavby jsem zvažoval, zda vytvořit poválečnou verzi s druhou sedačkou místo palivové nádrže, nebo válečný stroj. Nakonec zvítězila bojová podoba Mustangu. Stavba probíhala bez větších komplikací, jedinou výjimkou byly obtisky, které nakonec kompletně překreslil a připravil pro tisk na obtiskový papír můj kamarád.

Další výzvou bylo tmelení křídla, kde jsem věnoval nejvíce času snaze zachovat věrohodný vzhled typický pro druhoválečné Mustagy s tmelenými spárami. Všem modelářům, kteří se tímto tématem chtějí detailněji zabývat, doporučuji kontaktovat Pavla Rampíra.

Použité barvy jsem zvolil podle návodů pro stavebnice Mustangů od Eduardu. S výběrem metalických barev od firmy Mr.Hobby jsem nadmíru spokojen. Model jsem dokončil v červenci 2023 a v srpnu jej předal jako dar Stephenu Steadovi, majiteli skutečného „Rebela“.

Dnes má model čestné místo vedle své předlohy. Měl jsem navíc jedinečnou možnost usednout do skutečného stroje, vše si detailně nafotit a porovnat s vlastní stavbou. Vidět model a originál vedle sebe je zážitek, který si jako modelář nesmírně cením.

Neuvěřitelný manévr: piloti šťouchali nacistické střely do moře křídlem

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...

Opuštěný Opel Kadett si příroda bere zpět. Najdete blatník z plechovky?

Soutěž

Mechem porostlá rez, zapomenutý automobil, postupně podléhající času a vegetaci. Matyáš Holiš přináší pohled na model, který díky různým technikám a nápadům dotáhl do velmi zajímavé podoby. O...

Čína okopírovala vrtulník se superschopnostmi. Americká armáda ho odmítla

Na čínské mikroblogovací platformě Weibo se objevily fotky zajímavého stroje. Silně připomíná vrtulník Sikorsky S-97. Slavná firma ho vyvinula do tendru na stavbu nové helikoptéry pro americkou...

Po jedenácti letech jsem s modelem spokojený. Funkční model tanku Tiger 1

Soutěž

Dokončit model, nebo ho léta vylepšovat? Pavel Holík je se svým modelem tanku Tiger 1 v měřítku 1:16 spokojený po jedenácti letech. Model je plně funkční, nechybí ani autentický zvuk či kouř. Dál už...

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

Zvláštní úkaz na nebi. Večer sledujte zamění Měsíce

Možná si vzpomínáte, že jsme v srpnu mohli sledovat tzv. černý Měsíc, což však nemá nic společného s barvou naší přirozené oběžnice. V neděli večer můžeme sledovat opravdový tmavý Měsíc. Přes Měsíc v...

7. září 2025

Vidět model a originál vedle sebe je zážitek. P-51D Mustang „Rebel“

Soutěž

Ne vždy se modeláři poštěstí, že svůj model může porovnat s originálem a navíc se do originálu i posadit. Lukáš Mucha vytvořil model letounu P-51D Mustang, který není českému publiku neznámý. Jde o...

7. září 2025

Diorama z doby, kterou nikdo nepamatuje. Lovci mamutů jsou převlečení indiáni

Soutěž

Jak vytvořit diorama, které ztvárňuje dobu před desetitisíci lety tak, aby neohýbalo historickou skutečnost? Kde sehnat modely zvířat a lidí z této éry? Cesta do dětství stála Richarda Topalova hodně...

6. září 2025

Vlajková loď, která propásla osudovou bitvu. Stavba lodi HMAS Australia

Soutěž

Práce na tomto modelu trvala víc než pět let a zahrnovala spolupráci s odborníky doslova z druhé strany planety. Vladimír Karen se rozhodl ztvárnit vlajkovou loď HMAS Australia v jednom zásadním...

6. září 2025

S postavičkou Walta Disneyho vyrazili do boje s Japonci. Model Curtiss Hawk

Soutěž

Příběh skupiny Flying Tigers – dobrovolníků, kteří během druhé světové války bojovali za kniply strojů Curtiss Hawk na straně Číny proti Japoncům – oživil svým modelem v soutěži Příběh mého modelu...

5. září 2025

Chytrý stojánek vás nespustí z očí, až to může někoho děsit

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Veletrh IFA je příležitostí, kam řada výrobců přichází ukázat své koncepty, které vznikly v jejich vývojových laboratořích a nakonec se třeba vůbec nikdy nedostanou na trh, nebo třeba v jiné podobě....

5. září 2025  14:30

Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...

5. září 2025  10:30

Trpasličí planeta Ceres byla vhodná pro život. Trvalo to 1,5 miliardy let

Největší těleso v Hlavním pásu asteroidů nejspíš poměrně dlouho splňovalo podmínky potřebné ke vzniku života. Mělo podzemní oceán. Podle nového výzkumu obsahoval i zdroj energie.

5. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

5. září 2025

Nejvíce rostoucí elektronika? Nečekaným vítězem prodejů je malý produkt

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Od jednoho z největších světových veletrhů spotřební elektroniky, IT a dalších spotřebičů očekáváme především ukázku nových technologií, výrobků a konceptů. Neodmyslitelně k tomu patří, ale i ukázka...

5. září 2025

Kombinace archaického tahače ZIL a moderní střely Guideline mě okouzlila

Soutěž

Od „čtvrťových“ měřítek letadel si „odskočil“ k pozemní vojenské technice, kterou měl možnost prozkoumat i v měřítku 1/1. Modelář Jiří Polívka vstoupil do naší soutěže modelem tahače ZIL a...

5. září 2025

Nepochopíte, dokud ho neuchopíte. Novinka překvapí absurdní hmotností

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Původně jsme na opěvování hmotnosti notebooku „pod jeden kilogram“ reagovali zíváním, vždyť tuto metu překonal LG Gram již kdysi dávno. Jenže pak jsme si všimli, že to není žádná ultramobilní...

4. září 2025  17:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.