K námětu modelu Na samotě u lesa mě volně inspirovaly fotografie opuštěných vozidel a hřbitovů aut. Při tvorbě jsem se snažil vystihnout atmosféru zapomenutých míst, kde příroda postupně přebírá zpět to, co jí patří.
Nápad na vytvoření modelu opuštěného vraku jsem měl v hlavě již delší dobu, ale stále jsem nemohl najít vhodný model vozu v měřítku 1:35. Chtěl jsem ztvárnit něco jiného než VW Brouk, který bývá v této podobě zobrazován velmi často, a tak nakonec padla volba na Opel Kadett od firmy Revell.
Samotná stavebnice však neposkytovala všechny detaily, které jsem potřeboval k realistickému ztvárnění. Proto jsem některé části doplnil vlastní výrobou a upravil karoserii tak, aby působila věrohodně poškozeně a zchátrale.
Originální pravý přední blatník jsem odstranil a nahradil více poškozeným, který jsem vyrobil z plechovky od piva. Dále jsem z modelu vyřízl původně napevno přidělané dveře a nechal je mírně pootevřené. Model jsem také doplnil o kola ze stavebnice Kübelwagenu od firmy Tamiya.
Při barvení modelu jsem používal airbrush. Pro dosažení rezavého efektu jsem zvolil metodu chipping. Nejprve jsem na model nanesl rezavý odstín barvy, poté vrstvu chipping fluidu od firmy MIG a nakonec jsem jej nastříkal modrou barvou. Vrstva chippingu zajistí, že vrchní modrá barva hůře přilne k povrchu. S pomocí mokrého štětce jsem pak mohl místy modrou barvu odstranit a vytvořit tak rezavé odřeniny.
Model jsem dále patinoval pomocí washe a olejových barev. Nakonec jsem jej doplnil molitanovou drtí, která vytváří iluzi mechu porůstajícího povrch.
Základ podložky pro model je vyroben z polystyrenu, na který jsem nanesl hlínu a přidal mech. Podložku jsem ještě doplnil o několik detailů, například trsy trávy vytvořené ze štětin štětce nebo muchomůrky vyrobené z dvousložkového tmelu.
Na závěr bych dodal, že model pro mě představoval nejen technickou výzvu, ale i možnost experimentovat s různými postupy a materiály. Výsledkem je scéna, která má navodit pocit zapomenutého místa v lese, kde se zastavil čas a kde příroda pomalu přebírá vládu.
(Ve fotogalerii se můžete pokochat reálným hřbitovem aut ve švédském Båstnäsu, jak jej v roce 2016 zachytil fotograf redaktor iDNES.cz Lukáš Hron, pozn. red.)
