Modely stavím na chatě. Pořídil jsem si stavebnici domku na nářadí, vyřezal do něj nějaká okna navíc, dodal starý psací stůl, židli, regál a samozřejmě zcela nezbytné plakáty letadel. Elektřinu tahám prodlužovačkou ze sklepa. Je to skromné, ale jsem tam spokojený.
Vždy mne zajímala válka v Pacifiku a navíc ještě plováková letadla. Takže když firma Eduard vydala stavebnici Rufe, obsahující dva modely, bylo to jasné. Navíc jsem si chtěl vyzkoušet, zda-li se mi podaří vyrobit imitaci vodní hladiny.
Stíhací hydroplány nasadili do bojů druhé světové války pouze Japonci
První bylo studium podkladů. Je rozdíl mezi japonskými armádními a námořními letadly. Armádní se obvykle stříkala na plech bez podkladové barvy, což se ne jejich povrchu při intenzívním používání v podmínkách Pacifiku výrazně projevilo. U námořních je to složitější. Tam bylo několik vrstev základové barvy a i ta krycí byla kvalitní. Zase byly výjimky – zejména tam, kde se přes „béžovou“ barvu z výroby stříkala u jednotek kamuflážní zelená.
Dojem otřískanosti japonských letadel zvýrazňuje řada fotek, většina z nich však byla pohříchu pořízena až po válce. Ze stavebnice jsem si vybral „leštěnku“ a právě ten druhý případ, letadlo přestříkané u jednotky.
Oba modely jsem stavěl víceméně zároveň. Doplňky jsem nekupoval, různá drobná vylepšení jsem si vyrobil sám z drátků a zbytků plastových rámečků. S „patinou“ jsem to nepřeháněl, po x letech v letectví mi občas na modelech připadá přehnaná.
Bavila mne ta voda. Co jsem našel fotky Rufe, tak byly buď na vodě, nebo na betonových skluzech do vody, nebo stály na ploše. Tak jsem si vypomohl fotkami jiných plovákových letadel, abych věděl, jak vypadal takový skluz hydroplánu do moře v improvizovaných podmínkách.
Voda samotná je průhledná pryskyřice. Dojem hloubky jsem udělal pomocí airbrushe a přidal nějaké útesy a řasy. Fotostan a nic jiného než mobil nemaje, posílám fotky tak, jak to vyšlo. Jeden model zůstává ve vitrínce na chatě, druhý bude bázovat v doma.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.
Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Ceny v soutěži Příběh mého modelu
Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.
Ceny v druhém kole:
1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24
2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24
3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72
Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola: