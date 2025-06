K modelařině jsem se dostal skrze jednu námořní letku, díky které jsem se začal zajímat o námořní letecké stroje. Nejvíce z toho mě zaujaly stroje zaparkované v hangárech a na palubě, zvláště pak jejich sklopené části. A tak jsem se zamiloval do námořního vrtulníku.

Možnost sklopit hlavní rotor a ocas, mě fascinuje celou dobu, co se zajímám o modely, a vždy jsem měl v plánu postavit model v této konfiguraci. Nejvíce mě zaujal největší námořní vrtulník, a to je americký CH-53 – je jedno, ve které je to verzi.

Shodou okolností a osudu jsem se dostal k práci na letišti v Brně jako letecký marshaller. Byl to sice jen rok, ale zkušenost naprosto super. Za ten rok mi osud nechal přistát na moji směnu vrtulník našich sousedů, a to jejich verzi CH-53 G/Gs.

Německo je jediný uživatel v okolí, co vlastní tento typ vrtulníku. Pokud vím, jednalo se o první návštěvu na brněnském letišti. Tento stroj mířil na letecký den na Slovensko a v Brně měl pouze cvičnou zastávku.

Tím pádem, když se mi do ruky dostala stavebnice od německého výrobce Revell, který vyrábí německou verzi tohoto vrtulníku v měřítku 1/48, bylo mi okamžitě jasné, že musím postavit vrtulník se stejnou registrací, jako byla ta, kterou jsem naváděl na stojánku.

Historie tohoto modelu sahá až do roku 1981, kdy vznikly výlisky. Po otevření stavebnice je hned na první pohled vidět, že výlisky jsou ze starší doby. Celý model je onýtován v pozitivu což z modelu dělá docela těžký projekt. Oprava nýtů dala zabrat, ale myslím, že to stálo za to.

Další, co bylo potřeba vymyslet: jak docílit sklopení rotoru? Naštěstí se na trhu objevil resinový rotor který sklopení listů umožňuje. Sice stál víc než celá stavebnice, ale rozhodně nelituji. Bylo také potřeba vše upravit, aby se to vůbec na tuto stavebnici dalo aplikovat.

Dále jsou přidány filtry sání k motoru a také drátky, jak do kokpitu, tak k rotoru. A jako poslední byly potřeba vyrobit držáky listů, které je drží sklopené u trupu.

Díky zákaznické podpoře Revellu, který mi poslal celý dekalový aršík navíc, jsem byl schopný si poskládat stejnou registraci, jaká byla u nás. Během let se mi podařilo sehnat všechny verze vrtulníku CH-53 v měřítku 1/48, co trh zatím vydal a jsem velmi rád, že jsem mohl být u toho jinak než jen na leteckém dni. Je to jeden z mých nejsilnější zážitků kolem letadel.

