Příběh modelu tohoto zera je příběhem o přátelství a zdolávání překážek

Jak dokazuje tento příběh o stavbě letounu Mitsubishi A6M2b Zero, modelář – v tomto případě Michal Rumpík – musí být připraven na celou řadu neočekávaných překážek a nejrůznějších překvapení. No, posuďte sami:

Historické okamžiky

Můj příběh s modelem legendárního japonského stíhacího letounu Mitsubishi A6M2b Zero Fighter nezačal úplně podle plánu – model jsem si totiž původně nevybral sám, ale byl mi „vnucen“ kolegou. S úsměvem vzpomínám, jak mě přemluvil slovy „Tohle si prostě musíš zkusit“. A tak jsem přijal výzvu a pustil se do stavby stroje, který si během druhé světové války vysloužil pověst obávaného protivníka díky své lehkosti, obratnosti a doletu.

Později jsem však modelu propadl naplno. Stroj, který mi kolega vybral, se účastnil útoku na Pearl Harbor 7. 12. 1941, kdy startoval z letadlové lodi Akagi. Byl nasazen v první vlně náletů a pilotoval jej nadporučík Masanobu Ibusuki. Historický kontext dodal stavbě na významu a mně na motivaci.

Útok na Pearl Harbor: Taktické vítězství a strategický průšvih Japonska

Jednalo se o model v měřítku 1:24 od firmy Trumpeter. Výlisky byly čisté a slibovaly solidní základ pro stavbu. Přes počáteční skepsi jsem začal být zvědavý, kam mě tato cesta zavede.

První fáze – kokpit – mě nakonec pohltila. Detaily jsem si vychutnal, aplikoval suchý štětec, patinoval a vše zalakoval. Zjistil jsem, že práce s interiérem japonského letadla má své kouzlo. Trupové poloviny do sebe zapadly téměř perfektně, takže jsem si mohl užít čistou práci bez zbytečného tmelu.

Během stavby jsem bohužel nešťastnou náhodou zlomil kabinu. Originální náhradní díl nebyl dostupný, a tak jsem musel vyvinout vlastní technologii odlévání čirých dílů – výzva, která mě posunula o velký kus dál. Další komplikace nastala u krytu motoru a šachty podvozku – tyto části neseděly podle očekávání, a proto jsem se uchýlil k jejich nové výrobě pomocí 3D tiskárny. Výsledkem je unikátní kombinace tradiční modelařiny a moderních technologií.

A TOTO VÍTE? Kdo v tom chce bezpečně lítat, vezme si kalhoty „speed jeans“

Barvení proběhlo pomocí stříkací pistole. Použil jsem odstíny typické pro japonské námořní letectvo: preshading, jemné stínování, výfukové šmouhy a mírná patina. Cílem bylo dosáhnout realistického vzhledu opotřebovaného stroje.

Nakonec jsem se rozhodl japonské znaky nerealizovat pomocí obtisků, ale vyrobil jsem šablony a provedl precizní nástřik – výsledek působí mnohem autentičtěji. Po závěrečném matném laku a jemném zvýraznění linií jsem model dokončil a… uznale pokýval hlavou.

Přestože jsem si model původně nevybral, nakonec jsem mu přišel na chuť a vděčím kolegovi za skvělé doporučení. Stavba mě bavila, naučil jsem se pár nových triků a hlavně – ve vitríně přibylo letadlo s historií, charakterem a vlastním příběhem. A ten příběh je dnes i můj. Hotový model jsem předal kolegovi, který mi jej původně daroval – a ten jím byl naprosto ohromen.

Příběh jsem napsala na základě vyprávění mého kolegy, který je – dle mého názoru – výborný modelář, ale nerad se svými výtvory chlubí. Jeho jméno je Michal Rumpík. Sám se soutěže účastnit nechtěl, ale mně to přišlo jako výborná příležitost ukázat, jak vynalézavý dokáže být a jak se nevzdává, i když mu stavební osud postaví do cesty různě velké překážky. Vždycky je zdolá a jde dál... Iva Havlíčková, kolegyně z práce.

