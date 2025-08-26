Vzpomínka na Afghánistán a pocta padlým. Voják se vrátil k modelaření

Soutěž
V tomto příspěvku do soutěže Příběh mého modelu se vrátíme do roku 2014. Tomáš Kolovrátník se prostřednictvím diorámy s názvem: „Zeď, která nepotřebuje slova“ ohlédl za svojí první misí v Afghánistánu, kde jako profesionální voják působil na základě v Bagrámu v afghánské provincii Parván. Dále už autor…
M-RAP

M-RAP | foto: Tomáš Kolovrátník

My memory of Afghanistan
M-RAP
M-RAP
My memory of Afghanistan
34 fotografií

Rok 2014. Prach, horký vzduch a nekonečné hory v dálce. Přistávací dráha americké základny Bagrám v afghánské provincii Parván působila jako jiný svět – obklopený vysokými T-wall zdmi, ostnatým drátem, plný hluku motorů vrtulníků, letadel… vůně paliva a pohybu těžké vojenské techniky.

Pro mě, jako pro vojáka z povolání, to byla první mise v Afghánistánu. Nadšení z techniky a prostředí však brzy vystřídala tvrdá realita. Během našeho působení došlo k atentátu afghánského občana, při kterém zemřeli moji kolegové. Jejich ztráta zasáhla celé naše společenství, jak tam, tak samozřejmě doma, v republice.

Hned na začátku mise jsem přemýšlel, že bych se vrátil k modelaření a po návratu domů bych si vytvořil model jako vzpomínku na Afghánistán. Z důvodu probíhající situace jsem si řekl, že by to mohl být model, který nebude jen o technice, ale taky o vzpomínce. Po návratu jsem se k modelářství vrátil po patnácti letech a pustil se do práce.

Pořídil jsem potřebné vybavení, model vozidla M-RAP, zhlédl poučná videa a pustil se do práce. Postavil jsem model vozidla M-RAP v měřítku 1:35, se kterým jsme vyráželi na patroly mimo základnu a plnili operační úkoly. Zjistil jsem reálné rozměry T-wall zdí, přepočítal je do měřítka, vytvořil formu, odléval, brousil, barvil… Snažil jsem se zachytit strukturu a opotřebení betonu, jak jsem si ji pamatoval.

Na vyrobenou zeď jsem nastříkal česko-afghánskou vlajku a pod ní umístil fotografie s popisky našich padlých kolegů. Kvůli tomu, že stavba trvala docela dlouho, hlavně z důvodu, že jsem v modelaření začínal a učil se, tak se stala v Afghánistánu podobná událost a já byl „nucen“ do modelu přidat další tři kolegy, kteří se domů už také nevrátili.

Diorámu jsem doplnil modelem M-RAP s českou vlajkou na masce, tak jak jsme ho měli na základně, aby z celé scény dýchal onen smuteční, vzpomínkový nádech. Nebyl to jen model – byla to moje osobní zpověď v měřítku 1:35. Vzpomínka na místo, kde jsem byl, na lidi, které jsem tam poznal, a hlavně na cenu, kterou někteří zaplatili.

Od té doby jsem u modelaření zůstal a postavil spoustu diorám, ale právě tato dioráma má pro mě největší hodnotu. Konkrétně tato dioráma vypovídá, aspoň pro mě, že za každým vojákem stojí rodina, přátelé, nějaký příběh. A za každým běžným modelem, diorámou, je víc než jen plast, barvy a lepidlo – je v něm kus života, paměti modeláře a jeho důvodu postavit to, co postavil.

Morbo

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.

Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...

Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků

Soutěž

Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:

Vzpomínka na Afghánistán a pocta padlým. Voják se vrátil k modelaření

Soutěž

V tomto příspěvku do soutěže Příběh mého modelu se vrátíme do roku 2014. Tomáš Kolovrátník se prostřednictvím diorámy s názvem: „Zeď, která nepotřebuje slova“ ohlédl za svojí první misí v...

26. srpna 2025

Záhada podivné epidemie. Co vyvolává chronický únavový syndrom

Premium

Dlouhá desetiletí pátrají vědci po příčinách záhadného onemocnění v naději, že je to přivede k účinné léčbě. V poslední době zaznamenali hned několik „zásahů do černého“.

26. srpna 2025

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

25. srpna 2025  16:57

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

25. srpna 2025

Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...

25. srpna 2025

Vzpomínejte s námi: přesně před 30 lety do domácností vtrhly Windows 95

Přesně po 30 letech jsme nainstalovali Windows 95. Dnes je to pohled jak do muzea, tehdy to byla high-tech novinka, po které toužil skoro každý, kdo měl na stole počítač a monitor. Ve spoustě věcí to...

24. srpna 2025  13:30

Po pár dnech další povodně. Velká voda před 100 lety ohrožovala sever a jih Čech

Na jihu Čech řádila před 100 lety rozsáhlá povodeň. Po 14 dnech byla už druhá v pořadí.

24. srpna 2025

Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy

Úžasná, převratná, revoluční, nadčasová… S takovými přívlastky se člověk může setkat, zajímá-li se o německé ponorky třídy XXI. Nu, kdy jindy než v létě u vody je ten správný čas, podívat se na tento...

24. srpna 2025

Příběh modelu tohoto zera je příběhem o přátelství a zdolávání překážek

Soutěž

Jak dokazuje tento příběh o stavbě letounu Mitsubishi A6M2b Zero, modelář – v tomto případě Michal Rumpík – musí být připraven na celou řadu neočekávaných překážek a nejrůznějších překvapení. No,...

24. srpna 2025

Poslední Avro Lancaster na evropském nebi. Statečný obr pomohl vyhrát válku

Na světě zůstávají jediné dva letuschopné exempláře největšího bombardéru RAF Avro Lancaster. Jeden je v Kanadě a druhý ve Velké Británii. Vidět jej v letu je zážitek a nám se to během léta podařilo....

23. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Vzpomínka se vešla do konzervy od tuňáka. Dioráma stodoly i se Zetorem 15

Soutěž

O tom, že modelář má ve své moci i tvorbu trojrozměrných vzpomínek, vás možná přesvědčí dioráma modeláře Michala Koryčana. Jako tzv. scratch model postavil stodolu a k ní přidal model Zetoru 15. Celý...

23. srpna 2025

Už jste slyšeli o černém Měsíci? Připravte se na vzácnou podívanou

I když by se mohlo zdát, že název černý Měsíc má něco společného se zatměním naší přirozené oběžnice, důvod tohoto pojmenování je jiný. Nesouvisí ani s tím, že by se přes nějaké prvky v atmosféře...

22. srpna 2025  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.