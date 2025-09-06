Pokaždé, když dokončím model techniky, mám chuť vytvořit něco úplně jiného a musí to být něco, co se vymyká z mých oblíbených témat, kterými jsou převážně diorama s technikou a figurkami z období druhé světové války v měřítku 1/35. Při výběru nového modelu, který jsem chtěl vytvořit, mi pořád v myšlenkách zůstávalo papírové diorama z časopisu ABC, časopisu mého dětství. Diorama se týkalo lovců mamutů ze starší doby kamenné, tedy před 20 až 30 tisíci lety.
Toto diorama jsem chtěl vytvořit v trojrozměrném provedení, abychom mohli vidět celou scénu ze všech stran. Vrhl jsem se na studium a snažil se získat co nejvíce informací z knih a internetu. Důležité pro mne bylo, abych svým dílem nezkresloval minulost. A tak vznikl projekt „Lovci mamutů" v mém nejoblíbenějším měřítku 1/35.
Největší výzvou bylo samozřejmě vymodelovat mamuta, kterého v tomto měřítku nikdo nevyrábí. Navíc jsem potřeboval specifickou polohu zvířete, které bylo lapeno v hluboké bažině a na nějž doráželi pravěcí lovci mamutů. Použil jsem více druhů dvousložkových tmelů (Magic sculp, Green Stuff World – žlutomodrý). Základní tvar zvířete byl vytvořený z drátu, na něj jsem nanesl alobal. A pak už jen trpělivá práce s tmelem.
Figurky pravěkých lovců, ty které bych využil k dané scéně také nejsou k dostání. Tudíž jsem se rozhodl pro konverzi figurek indiánů v měřítku 1/35 z portfolia firmy MASTER BOX. Za mne jedny z nejlépe zpracovaných póz pohybu a draperií oděvů. Jsou na hranici té nejlepší kvality, co se týče způsobu výroby.
Je zřejmé, že jsem musel vyměnit hlavičky ze stavebnice za ty z pryskyřice tedy odlévané. Tím jsem zvýraznil i výrazy ve tvářích lovců mamutů při boji s obrovským mamutem. Figurky jsem obrousil skoro na holý tvar těla a z tmelu Green Stuff World (žlutomodrý), jsem dodělal chybějící detaily jako jsou vlasy, vousy, kožešinový oděv nebo amulety s kouzlem na krk.
Další nutností bylo vyrobit zbraně, hlavně se používaly oštěpy s kamenným hrotem nejčastěji pazourkem. Po vytvrdnutí tmelu došlo na barvení figurek, mamuta a terénu. Nejraději používám akrylové barvy, rychle schnou, práce jde pěkně od ruky. Nevyhýbám se samozřejmě ani syntetickým barvám nebo olejovým. Používám vše, jak potřebuji pro danou vlastnost barvy (například olejové barvy zasychají pomalu a dá se dlouho pracovat na různých odstínech).
Práce na diorámě ze starší doby kamenné trvala několik mile prožitých měsíců, kdy jsem se myšlenkami vracel do dětství ke stavbě papírové diorámy Lovci mamutů z časopisu ABC. A závěrem bych chtěl jen dodat, že není nic krásnějšího, než si splnit svůj dětský sen a aspoň na chvíli se vrátit k bezstarostným dnům.
