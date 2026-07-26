Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze

Soutěž   13:00
Lokomotiva T466.0286 v 1:8

Lokomotiva T466.0286 v 1:8 | foto: Archiv soutěže

Lokomotiva T466.0286 s vagonem
Čelo lokomotivy T466.0286
Podvozek lokomotivy T466.0286
Střecha delší části plus bouda lokomotivy T466.0286
13 fotografií
I když příjmení našeho dnešního modeláře by mohlo s trochou fantazie či špatnými brýlemi evokovat spíše parní trakci, přináší nám příběh modelu lokomotivy řady T 466.0 v úctyhodném měřítku 1/8. Zde je příběh, který Ladislav Poušek přiložil:

Ohodnoťte model v %:

Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Hlasujte pro další

Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT

MiG-21SMT, Eduard, 1/48
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Model motocyklu BMW R75 se sajdkárou promlouvá skrze detaily a patinu

Těžký pancéřový oddíl 508, dílenská rota. Itálie 1944. Italeri 1:9
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zákeřná žlutá barva. Londýnský taxík Austin FX4 měl být pokusným králíkem

Dioráma zrezivělého klasického londýnského taxíku Austin FX4, ve žluté reklamní...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Když vedro, tak saharské. Zapoťte se s modelem tanku PzKpfW III Ausf. J.

PzKpfW III Ausf. J Libye 1941 – Academy 1/35
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

North American B-25J Mitchell bojoval i ve Slovenském národním povstání

Zbraně pro Slovensko! B-25J Mitchell
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vzpomínka na život s BVP. Model dostal detaily z praxe, posloužil i kapesník

BVP-2
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Od královské rodiny po ovce a krávy. Bristol 170 Superfreighter vozil vše

Nedočkavý cestující (pravá vrtule)
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!

Asi nejlepší pohled na stroj
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život

Tirpitz
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře

Ještě pohled z druhé strany.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Jsou vám lodě málo? Modelář vytvořil celý japonský přístav Kure

Kure Naval Port Fujimi 1/3000 - celkový pohled
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Model legendární F-15ky chtěl občas hodit proti zdi, ale trpělivost se vyplatila

Model F-15 E od Revellu v 1:72.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Na výplet letounu by se hodil cvičený pavouk. Terapeutický Albatros D.V

Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Olétaný bombardér B-17G ze skupiny, která bojovala nad Krušnohořím

hotový model
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Mohla to být nejmocnější bitevní loď své doby. Modelář ji přivedl k životu

Příď – horní pohled
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Odpočinek maďarského obra. Model Rába-Steiger 250 zdobí i hanbatý plakát

celkový pohled úvodní fotografie
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Vytvoření stavebnice lokomotivy přezdívané „Pilštyk“ zabralo dva měsíce

Statický model lokomotivy T 466.0286 v měřítku 1:25
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily

Stíhač tanků Marder II
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75

Skutečná velikost modelu.
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Návrat k prvnímu modelu. Na stařičké stavbě Piperu L-4H barva stále drží

náladovka
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Hladový stařešina. Model tanku Sherman, který osvobozoval Florencii

Dokončené diorama
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Modelářská pocta „poraženému“ vítězi je červená rakev Lotus JPS 78 Ford

Lotus 78 Ford (JPS Mk. III)
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 3. 8. 2026

Model jsem začal stavět na konci roku 2011. V dubnu 2013 byly vyrobeny první díly, v dubnu 2015 proběhly první zkušební jízdy, v prosinci 2018 byla svařena bouda, na konci roku 2021 proběhlo lakování, v roce 2023 byla nalakována celá lokomotiva a v roce 2025 jsem doladil ovládání a osadil okna.

Celé to vzniklo na popud mého kamarádství s člověkem, který měl sbírku parních strojů. Když mi bylo osm let, spřátelili jsme se a později jsem od něj odkoupil stavení, kde jsem začal budovat zahradní železnici a muzeum parních strojů. Při tom jsem mu pomáhal a jezdil s jeho lokomotivami jak na naší železnici, tak i při různých akcích. Právě tehdy mě napadlo postavit si vlastní lokomotivu.

Lokomotiva T466.0286 v 1:8
Lokomotiva T466.0286 s vagonem
Čelo lokomotivy T466.0286
Podvozek lokomotivy T466.0286
13 fotografií

Chtěl jsem něco jednoduchého, protože jsem byl ještě ve škole a na velkou lokomotivu jsem neměl dost peněz. Původně to měla být jen maketa, ale nakonec z toho vzniklo tohle. Navíc v té době byl 3D tisk ještě v plenkách a elektronika byla drahá, takže jsem musel hodně přemýšlet a hledat, z čeho a jaké součásti použít. Proto měla být lokomotiva původně jen maketou, ale postupem času a s rozvojem různých technologií se z ní stal plnohodnotný model.

Čtyřnápravová lokomotiva má navíc lepší jízdní vlastnosti. V té době byly dostupné především startovací baterie a myslel jsem si, že čím větší lokomotiva, tím více prostoru v ní bude. Opak je však pravdou – i ve velké lokomotivě je překvapivě málo místa.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Všechny dveře kolem dokola lze otevřít, pohybují se i žaluzie a ventilátory skutečně foukají. Osvětlené jsou podvozky i bouda. Stejně jako u velké lokomotivy se rozsvítí poziční světlo, lze jej rozsvítit i na modelu.

Model představuje lokomotivu T 466.0286 v měřítku 1:8. Je postaven podle normy a jako věrná kopie skutečné lokomotivy, ale zároveň tak, aby mohl jezdit na všech tratích, které splňují normu 7 1/4". Jedná se o plnohodnotný a věrný model, který dokáže táhnout vagony s cestujícími.

Délka modelu je 1,6 m a jeho hmotnost činí 180 kg. Maximálně jsem za ním v Brně táhl 800 kg. Lokomotiva má šest baterií o kapacitě 45 Ah a dva elektromotory o výkonu 450 W při napětí 24 V. Když jsem měl elektroniku zapojenou provizorně, dokázala mašina jet rychlostí až 15 km/h.

Lokomotivu je možné vidět při různých akcích, například na kolejišti v Hradci Králové nebo jednou do roka v Turnově v depu při jeho otevření, kdy se zde postaví kolejiště. K vidění je také na největším kolejišti v Brně, které má 1,5 km kolejí. Její domovskou stanicí je však Malá dráha Skalsko.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

bizarní sluchátka

Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.

Odpočinek maďarského obra. Model Rába-Steiger 250 zdobí i hanbatý plakát

Soutěž
celkový pohled úvodní fotografie

O tom, že i model může nést nezaměnitelný rukopis nás možná přesvědčí model Jiřího Pocha, jehož práce bodovala v loňském ročníku naší modelářské soutěže. Jsme rádi, že se můžeme pokochat dalším...

Kdo ví, možná to tady brzy skončí globální katastrofou. Profesor Hořejší o myších i lidech

Premium
Václav Hořejší

Co se stane, když se potká bílá krvinka s Bohem v Mlýnském Struhadle? Tak by mohl začínat nějaký hodně intelektuální vtip. Ale není tomu tak. Žerty stranou. Uznávaný molekulární vědec Václav Hořejší...

Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Soutěž
Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku

Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...

Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze

Soutěž
Lokomotiva T466.0286 v 1:8

I když příjmení našeho dnešního modeláře by mohlo s trochou fantazie či špatnými brýlemi evokovat spíše parní trakci, přináší nám příběh modelu lokomotivy řady T 466.0 v úctyhodném měřítku 1/8. Zde...

26. července 2026

Modelářská pocta „poraženému“ vítězi je červená rakev Lotus JPS 78 Ford

Soutěž
Lotus 78 Ford (JPS Mk. III)

Poutavý příběh z prostředí formule 1 nám přinesl Robert „RoBertino“ Pavelka se svojí poctou „poraženému“ vítězi ve formě závodního monopostu Lotus JPS 78 Ford.

26. července 2026

Vyvinula molekulu, která umí najít nádor. Češka zkoumá rakovinu v Německu

Premium
„Chemie mě bavila i v době, kdy jsem na oblečení nosila spínací špendlíky,...

Adéla Šimková vyvíjí molekuly, které dokážou zacílit nádorové tkáně v těle. „Vždycky jsem chtěla vědět, jak věci fungují,“ říká maminka dvou holek, která ve volném čase míchá koktejly a tančí u tyče....

25. července 2026

Podívejte se, co dokáže zkušený pilot s francouzskou stíhačkou Rafale

Stíhačka Rafale francouzského letectva

Během nedávného leteckého dne belgický vzdušných sil na základně Florennes se nám podařilo zachytit působivé vystoupení francouzského letounu Dassault Rafale. Podívejte se, co dovede.

25. července 2026

Hladový stařešina. Model tanku Sherman, který osvobozoval Florencii

Soutěž
Dokončené diorama

Dioráma tanku Sherman zachycuje výjev z osvobození Florencie. Detaily modelář zkoumal z dobových fotografií i přímo na místě. Dál už Patrik Fedrzel:

25. července 2026

Americké lovce dronů budou pohánět proudové motory od české PBS

Proudový motor PBJ TS150

Bude chránit vojáky i civilisty před útočnými drony, kterými například Rusko zasypává Ukrajinu nebo Írán okolní státy. Nový americký lovec dronů White Spike má být přitom nesrovnatelně levnější, než...

24. července 2026  13:53

AI rozlouskla desítky let starou matematickou záhadu. Řešení má 216 znaků

Matematika (full)1

Matematik Levent Alpöge z Harvardu zveřejnil na síti X řešení zapeklitého problému. Rozlouskl s pomocí umělé inteligence domněnku o abstraktním objektu zvaném Jacobiho determinant, nebo jen jacobián....

24. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Návrat k prvnímu modelu. Na stařičké stavbě Piperu L-4H barva stále drží

Soutěž
náladovka

Příběh o návratu k ikonickému letadélku z dětství nám poslal modelář Jakub Pavlůsek. Začtěte se do působivé historie jeho Piperu L-4H.

24. července 2026  8:21

Všechno zdražuje, a tak Apple přijde s možností leasingu na své přístroje

ilustrační snímek

Zástupci Applu vědí, že výrobky s nakousnutým jablkem ve znaku nepatří mezi ty nejlevnější. Navíc musejí kvůli nynější čipové krizi zdražovat. I proto společnost nyní uvažuje o tom, že přijde s...

24. července 2026

Díly z letounu SPAD VII byly na opravu zchátralé. Mají obrovskou hodnotu

Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se dochovaly i původní části trupu asi nejvzácnějšího exponátu podsbírky Letecký materiál, francouzského stíhacího letounu SPAD VII C.1 z období první...

24. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kdo ví, možná to tady brzy skončí globální katastrofou. Profesor Hořejší o myších i lidech

Premium
Václav Hořejší

Co se stane, když se potká bílá krvinka s Bohem v Mlýnském Struhadle? Tak by mohl začínat nějaký hodně intelektuální vtip. Ale není tomu tak. Žerty stranou. Uznávaný molekulární vědec Václav Hořejší...

23. července 2026

Dva letouny Aero s odstupem stovky let. Aero Ab-11 se potkalo se Skyfoxem

Briefing při příležitosti 100. výročí návratu letounu Aero Ab-11 z propagačního...

Jedinečná možnost vidět vedle sebe dva letouny vyrobené pod značkou Aero, které od sebe dělí celé století. Světlemodrý dvouplošník Aero Ab-11 byl přesně 100 let od návratu ze svého, na tehdejší dobu...

23. července 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.