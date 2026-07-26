Ohodnoťte model v %:Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze
Model jsem začal stavět na konci roku 2011. V dubnu 2013 byly vyrobeny první díly, v dubnu 2015 proběhly první zkušební jízdy, v prosinci 2018 byla svařena bouda, na konci roku 2021 proběhlo lakování, v roce 2023 byla nalakována celá lokomotiva a v roce 2025 jsem doladil ovládání a osadil okna.
Celé to vzniklo na popud mého kamarádství s člověkem, který měl sbírku parních strojů. Když mi bylo osm let, spřátelili jsme se a později jsem od něj odkoupil stavení, kde jsem začal budovat zahradní železnici a muzeum parních strojů. Při tom jsem mu pomáhal a jezdil s jeho lokomotivami jak na naší železnici, tak i při různých akcích. Právě tehdy mě napadlo postavit si vlastní lokomotivu.
Chtěl jsem něco jednoduchého, protože jsem byl ještě ve škole a na velkou lokomotivu jsem neměl dost peněz. Původně to měla být jen maketa, ale nakonec z toho vzniklo tohle. Navíc v té době byl 3D tisk ještě v plenkách a elektronika byla drahá, takže jsem musel hodně přemýšlet a hledat, z čeho a jaké součásti použít. Proto měla být lokomotiva původně jen maketou, ale postupem času a s rozvojem různých technologií se z ní stal plnohodnotný model.
Čtyřnápravová lokomotiva má navíc lepší jízdní vlastnosti. V té době byly dostupné především startovací baterie a myslel jsem si, že čím větší lokomotiva, tím více prostoru v ní bude. Opak je však pravdou – i ve velké lokomotivě je překvapivě málo místa.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Všechny dveře kolem dokola lze otevřít, pohybují se i žaluzie a ventilátory skutečně foukají. Osvětlené jsou podvozky i bouda. Stejně jako u velké lokomotivy se rozsvítí poziční světlo, lze jej rozsvítit i na modelu.
Model představuje lokomotivu T 466.0286 v měřítku 1:8. Je postaven podle normy a jako věrná kopie skutečné lokomotivy, ale zároveň tak, aby mohl jezdit na všech tratích, které splňují normu 7 1/4". Jedná se o plnohodnotný a věrný model, který dokáže táhnout vagony s cestujícími.
Délka modelu je 1,6 m a jeho hmotnost činí 180 kg. Maximálně jsem za ním v Brně táhl 800 kg. Lokomotiva má šest baterií o kapacitě 45 Ah a dva elektromotory o výkonu 450 W při napětí 24 V. Když jsem měl elektroniku zapojenou provizorně, dokázala mašina jet rychlostí až 15 km/h.
Lokomotivu je možné vidět při různých akcích, například na kolejišti v Hradci Králové nebo jednou do roka v Turnově v depu při jeho otevření, kdy se zde postaví kolejiště. K vidění je také na největším kolejišti v Brně, které má 1,5 km kolejí. Její domovskou stanicí je však Malá dráha Skalsko.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: