Vlajková loď, která propásla osudovou bitvu. Stavba lodi HMAS Australia

Práce na tomto modelu trvala víc než pět let a zahrnovala spolupráci s odborníky doslova z druhé strany planety. Vladimír Karen se rozhodl ztvárnit vlajkovou loď HMAS Australia v jednom zásadním historickém okamžiku. Dát dohromady model znamenalo nejen bádání, ale i různé zdroje stavebních celků. Dále už modelář Vladimír Karen:

Je 9. srpna 1942, hodina a 15 minut po půlnoci. Na březích Guadalcanalu se před 40 hodinami vylodili první námořní pěšáci. Kontradmirál Sir Victor Crutchley, velitel Task Force 44, se vrací na palubu své vlajkové lodi – australského těžkého křižníku HMAS Australia – ze schůzky s velitelem operace admirálem Richmondem K. Turnerem a generálmajorem Alexanderem A. Vandegriftem. Můj model zobrazuje křižník Australia právě v tomto okamžiku.

Kontradmirál Crutchley vystupuje po schodech na palubu, zatímco jeho vlajka stoupá na přední stěžeň a jeho motorový člun bude záhy naložen jeřábem. O dvacet osm minut později a 15 mil západněji zahřmí nocí v průlivu Savo první salva japonského těžkého křižníku Chokai zamířená na Jižní skupinu lodí vedenou křižníkem HMAS Canberra.

HMAS Australia – pohled na levobok zepředu
HMAS Australia – střední část pravoboku
HMAS Australia – celkový pohled levobok, srovnání velikosti modelu s jednoeurovou mincí
HMAS Australia – celkový pohled na pravobok
HMAS Australia – pohled od příďi
26 fotografií

Tento překvapivý útok bude později nazýván Bitvou u ostrova Savo. Spojenci ztratí čtyři ze šesti těžkých křižníků a pátý bude poškozen – jediná nepoškozená bude Australia, která se bitvy nezúčastní. Kromě ztráty lodí a životů se bitva pro americké námořnictvo stane jeho dodnes nejhorší porážkou na moři.

Bitva u ostrova Savo je hlavním tématem mých modelářských aktivit již víc než deset let. Můj původní cíl – postavit jednu loď z každé třídy lodí účastnících se bitvy – se během let proměnil ve spolupráci s odborníky a sběrateli materiálů z celého světa s cílem zjistit co nejpřesněji, jak která loď v době bitvy vypadala. To se pak snažím zachytit do co nejmenších detailů na svých modelech v měřítku 1:700.

Myšlenkou postavit Australii jsem se zabýval už od roku 2017, kdy jsem dokončil stavbu její sesterské lodi Canberra. Lákalo mě, že všechny existující modely byl poměrně hrubé a nepříliš odpovídaly stavu zachyceném na dobových fotografiích.

Reálné práce začaly v prvním covidovém roce 2020. Za základ modelu jsem zvolil tehdy novou stavebnici Aoshima HMS Kent, od které se ovšem Australia dost podstatně lišila, a tak jsem z ní nakonec použil jen trup, hlavní palubu, zvýšenou příďovou palubu a základ záďové nástavby. S návrhem na spolupráci jsem se obrátil na Bretta Morrowa, který už dřív přispěl k mé stavbě křižníku Canberra. Brett je špičkový expert s rozsáhlými znalostmi Královského australského námořnictva a jeho účast byla skutečně klíčová.

Ačkoli jsme nenašli žádné plány Australie v její válečné podobě, shromáždili jsme přes dvě stě fotografií po její rekonstrukci v roce 1939. Vytvořil jsem pracovní výkres vycházející z původních plánů třídy Kent z roku 1928 a zanášel do něj potřebné úpravy. Brzy jsme si vytvořili pracovní rutinu: zkoumali jsme fotografie konkrétní části lodi, já změny zakreslil do výkresu a Brett mi pak posílal své postřehy a návrhy na úpravy.

I přes časový rozdíl mezi Českem a Novým Jižním Walesem to fungovalo opravdu dobře. Navázal jsem také na další úspěšnou spolupráci ze stavby Canberry se Simonem Percivalem, vlastníkem firmičky Micro Master. Simon vytváří 3D modely různých částí a příslušenství lodí britského námořnictva ve velkých měřítcích, které pak tiskne ve vysokém rozlišení, takže kvalita jeho produkce je opravdu úchvatná. Poskytl mi veškerou výzbroj, komíny, všechny čluny a další detaily. Bohužel, nakonec neměl kapacitu na to, aby vytvořil další potřebné díly, a tak jsem je realizoval jako fotolepty.

Předlohu jsem vytvářel v programu Inkscape a vlastní výrobu pak zadal brněnské firmě Hauler. Lepty zabírají dva a půl mosazných plechů formátu A6 a počet leptaných dílů se přiblížil tisícovce. Nakonec jsem se nevyhnul ani návrhu 3D modelů některých částí vybavení velitelského můstku, platformy protivzdušné obrany, skříní pro pohotovostní munici pro 4palcová děla a detailů kotevní paluby v programu Fusion. Můj pokus zadat tisk v dostatečné kvalitě v ČR nevyšel, ale Simon byl tak laskav, že je pro mě vytiskl a poslal je spolu s ostatními díly z Nového Zélandu.

Bylo by nad rozsah článku zabývat se všemi detaily, ale zastavím se u zbarvení australských lodí u Guadalcanalu. Často se uvádí, že vertikální plochy byly natřeny odstínem Chicago Blue, ovšem barvu toho názvu Australané zavedli až o řadu měsíců později. Michael Brown, další expert a nadšenec do Královského australského námořnictva, citoval důstojníka Australie, který upřesnil, že vzorek odstínu pocházel z křižníku USS Chicago, ale že bylo zvláštní, že tato loď byla světlejší než ostatní americké lodě. To podpořilo podezření, že Chicago nebylo natřeno tehdy standardní barvou 5-N Navy Blue, ale předchozím odstínem 5-S Sea Blue, protože v únoru 1942, kdy opouštěla základnu Pearl Harbor, nebyla ještě barva 5-N k dispozici v dostatečném množství. Použil jsem proto odstín 5-S.

Model je nastříkán barvami LifeColor a opatřen patinou s použitím olejových barev. Stavba modelu trvala s přestávkami více než pět let, délka samotné lodi v měřítku 1:700 je jen 274 mm. Podrobnější informace jsou k dispozici zde a na další fotografie se můžete podívat zde.







