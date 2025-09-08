Nouzové přistání vrtulníku Flettner Fi 282. Clint Eastwood by se zasmál

Za vznikem tohoto válečného dioráma stojí pozoruhodný koktejl americké inspirace, německé techniky a sovětského jeviště. Tomáš Kadlec představuje v soutěži Příběh mého modelu vrtulník Flettner Fi 282. Dále už pokračuje modelář:

Impulsem k vytvoření modelové scény se stal dobrodružný válečný film Kam orli nelétají z roku 1968, v němž Clint Eastwood ztvárnil amerického agenta infiltrujícího německou alpskou pevnost, jinak rakouský hrad Hohenwerfen. V jedné ze scén přistává na nádvoří hradu vrtulník, což vyvolalo otázku, zda Německo během druhé světové války skutečně disponovalo vrtulníkovou technikou.

Diorama vrtulniku Flettner 1/72
Diorama vrtulniku Flettner 1/72
Dobova fotografile vrtulniku Flettner
Diorama vrtulniku Flettner 1/72
Diorama vrtulniku Flettner 1/72
12 fotografií

Zjištění ukázalo, že ve filmu byl použit poválečný americký vrtulník Bell, známý mimo jiné ze seriálu M*A*S*H. Nicméně historické prameny potvrzují, že německá Luftwaffe skutečně operačně nasadila vrtulníky konstrukce Flettner, například typ Fi 282 Kolibri, využívaný zejména pro kurýrní a průzkumné účely.

Konstrukce a technika:

• Typ: jednomístný nebo dvoumístný vrtulník s otevřeným kokpitem

• Rotorový systém: dva protiběžné prolínající se rotory (koaxiální konfigurace)

• Motor: 1× sedmiválcový hvězdicový motor Bramo Sh 14A, výkon 160 koní

• Maximální rychlost: cca 150 km/h

• Dolet: až 300 km (jednomístná verze)

• Dostup: až 4 100 m

Dioráma zobrazuje fiktivní scénu nouzového přistání uvedeného vrtulníku Flettner v zasněžené krajině na východní frontě. Vojáci Wehrmachtu se snaží evakuovat zraněného pilota a zároveň bránit stroj před hlídkou rudoarmějců, která dorazila na lyžích s cílem získat cennou techniku. Výsledek střetu zůstává otevřený a ponechán představivosti diváka.

Němci a Američané nasadili vrtulníky do akce už za druhé světové války

Základem modelu je vrtulník Flettner Fi 282 v měřítku 1:72 od firmy RS Models. Scéna je doplněna o německý motocykl-polopás Kettenkrad (Hasegawa) a figurky vojáků (Zvezda).

Model byl základně nastříkán barvami Real Colors, detaily byly dobarveny vodou ředitelnými barvami Aqua Color od Revellu. Zvláštní pozornost byla věnována realistickému ztvárnění zasněžené krajiny včetně epoxidového jezírka, přičemž jako klíčový prvek byl použit dioráma set Winterizer od společnosti AMMO/MIG. souhlas : on

Slibný vývoj československých vrtulníků zastavil Sovětský svaz

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

