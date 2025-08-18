Dobrý den milí čtenáři, do této soutěže jsem se rozhodl dát svůj plastikový model s diorama s názvem Montebourg. Před modelem je i reálná fotografie (stažená z internetu) bitvy v Normandii.
Na tento nápad jsem přišel, díky mému kamarádovi. Pomáhal jsem mu vyklidit půdu. Našel jsem v krabici model kanónu Flak 88 ve špatném stavu. Daroval mi ho. Chtěl jsem z modelu, co nejvíce zachránit a zakomponovat poničený kanón do příběhu. Nebylo snadné najít na internetu reálnou fotografii s poškozeným flakem.
|
Zelené peklo Normandie. Problém odhalených spodků vyřešil seržant Culin
Nakonec jsem jednu fotografickou předlohu našel a hned jsem se vrhl do díla. Jeep Willys a figurky amerických vojáků jsem našel na českém e-shopu. Chtěl jsem, aby američtí vojáci byli v co nejpodobnější pozici jako na předloze. Samotná stavba jeepu od značky Tamiya byla jednoduchá a rychlá.
Na Jeep jsem použil airbrush s barvami Vallejo. Figurky jsou namalované značkou Tamiya a Ammo-Mig. Na úplný konec jsem použil wash zvýrazňující kontury modelu a patinu. Na Flaku 88 jsem ve finále jen trochu poupravil už tak poškozenou hlaveň pomocí barev Vallejo a trochou patiny.
|
Nejtěžší dělostřelecká baterie bojující proti invazi měla kanony z Plzně
Nejtěžší částí pro mě bylo vyrobit stromky. Nakonec jsem zvolil levnou a dostupnou možnost. Nasušil jsem plevel z louky a použil na koruny stromů. Třešničkou na dortu je skutečná fotografie přiložena k dioramatu pro srovnání.
|
Československý protiletadlový kanon, který ostřeloval Maginotovu linii
Na závěr bych chtěl dodat, že během hledání fotografii na internetu, jsem zjistil spoustu zajímavostí. Flak 88 byl původně protiletadlový kanon, později byl použit i jako protitankový, protože měl silné dělo a větší ráži. Stal se jednou z respektovaných zbraní při boji ve vzduchu i na zemi.
Na úplný závěr bych chtěl shrnout, že toto diorama, které jsem vyrobil, mám vystavené doma. Rád bych model ukázal svým synům. Chci, aby znali historii druhé světové války a dozvěděli se, jaké hrůzy se v ní odehrály a vzali si z toho ponaučení.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.
Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Příběh mého modelu
Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.
Ceny v druhém kole:
1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24
2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24
3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72
Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola: