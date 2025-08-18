Darovaný model z půdy zachycuje válečné okamžiky v Normandii

Lukáš Kaufner se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil o dioráma s názvem Montebourg. Ujal se poškozeného modelu protiletadlového děla a pomocí dobové fotky ztvárnil historický okamžik.
Pohled na diorama s přiloženou reálnou fotkou

Pohled na diorama s přiloženou reálnou fotkou | foto: Lukáš Kaufner

Pohled z levé strany
Pohled z pravé strany na Jeep Willy
Flak 88
Pohled zeshora na poničený kanón Flak 88
9 fotografií

Dobrý den milí čtenáři, do této soutěže jsem se rozhodl dát svůj plastikový model s diorama s názvem Montebourg. Před modelem je i reálná fotografie (stažená z internetu) bitvy v Normandii.

Na tento nápad jsem přišel, díky mému kamarádovi. Pomáhal jsem mu vyklidit půdu. Našel jsem v krabici model kanónu Flak 88 ve špatném stavu. Daroval mi ho. Chtěl jsem z modelu, co nejvíce zachránit a zakomponovat poničený kanón do příběhu. Nebylo snadné najít na internetu reálnou fotografii s poškozeným flakem.

Zelené peklo Normandie. Problém odhalených spodků vyřešil seržant Culin

Nakonec jsem jednu fotografickou předlohu našel a hned jsem se vrhl do díla. Jeep Willys a figurky amerických vojáků jsem našel na českém e-shopu. Chtěl jsem, aby američtí vojáci byli v co nejpodobnější pozici jako na předloze. Samotná stavba jeepu od značky Tamiya byla jednoduchá a rychlá.

Na Jeep jsem použil airbrush s barvami Vallejo. Figurky jsou namalované značkou Tamiya a Ammo-Mig. Na úplný konec jsem použil wash zvýrazňující kontury modelu a patinu. Na Flaku 88 jsem ve finále jen trochu poupravil už tak poškozenou hlaveň pomocí barev Vallejo a trochou patiny.

Nejtěžší dělostřelecká baterie bojující proti invazi měla kanony z Plzně

Nejtěžší částí pro mě bylo vyrobit stromky. Nakonec jsem zvolil levnou a dostupnou možnost. Nasušil jsem plevel z louky a použil na koruny stromů. Třešničkou na dortu je skutečná fotografie přiložena k dioramatu pro srovnání.

Československý protiletadlový kanon, který ostřeloval Maginotovu linii

Na závěr bych chtěl dodat, že během hledání fotografii na internetu, jsem zjistil spoustu zajímavostí. Flak 88 byl původně protiletadlový kanon, později byl použit i jako protitankový, protože měl silné dělo a větší ráži. Stal se jednou z respektovaných zbraní při boji ve vzduchu i na zemi.

Na úplný závěr bych chtěl shrnout, že toto diorama, které jsem vyrobil, mám vystavené doma. Rád bych model ukázal svým synům. Chci, aby znali historii druhé světové války a dozvěděli se, jaké hrůzy se v ní odehrály a vzali si z toho ponaučení.

