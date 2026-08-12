Ohodnoťte model v %:Tato F-16A podává svědectví o spolupráci dvou generací modelářů
Tento příběh není ani tak o jednom konkrétním modelu, ale o tom, jak si užít koníček se synem.
Už od malička se náš synek, se zvědavostí dětem vlastní, vrhal do prozkoumávání toho, co taťka v pracovně vlastně kutí. Od průzkumu šuplíků s barevnými lahvičkami (naštěstí nikdy nedošlo na ochutnávku) přes první pokusy se štětcem až po společné stavění modelů.
Postup byl jednoduchý. Vybrali jsme model ze skříně. Přiznejme si – každý modelář má ve svém, ať už přiznaném, nebo tajném skladu vždy více modelů, než je schopen za život postavit. Respektive za několik životů.
Pomalu jsme společně vystřihovali, brousili, tmelili, barvili a hlavně se spolu dobře bavili.
Jedním z takových, řekněme serióznějších, modelů byl přebal stavebnice letounu F-16C, původem od firmy Kinetic, ale v přebalu domácí firmy Eduard Model Accessories (Top Falcons 1/48 – Eduard Store). Díky atraktivnímu zbarvení jsme se synem vybrali F-16A Block 15C, s/n 81-0688.
S tímto letounem létal velitel U.S. Air Force Flight Test Center brig. gen. Richard L. Engel. Zkušený pilot se 150 bojovými misemi ve Vietnamu velel této jednotce od června 1993 do července 1998. Za kniplem více než tří desítek typů letadel strávil přes 4 000 hodin. Tento letoun převzalo americké letectvo v roce 1982. Zpočátku létal ve standardní šedé kamufláži, atraktivní bílo-červený kabát dostal až během svého působení na Edwards AFB. Znak na kýlové ocasní ploše patří Air Force Materiel Command. K vyřazení stroje došlo v červenci 1995.
Model od Kineticu je sice poměrně detailní, ale má i své mouchy. Je potřeba dávat pozor na lícování dílů a důkladně začišťovat všudypřítomné stopy po vyhazovačích formy.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Spolupráce se synem probíhala jako dobře sehraný tandem. Synek vystřihl díl z rámečku, nahrubo jej začistil, taťka jej dočistil, synek slepil a zabrousil a taťka případně pomohl obnovit rytí.
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9. dubna 2015
U barvení to dopadlo tak, že se syn naučil používat stříkací pistoli. Nastříkal základní černou barvu, potom bílou, následně taťka zamaskoval jednotlivé plochy a synek nanesl červenou. Po odmaskování nastříkal i lesklý lak, který je nezbytný pro správné přilnutí obtisků. Ty jsme pak společně aplikovali a syn model zalakoval finální vrstvou lesklého laku. Já nakonec pomocí washe zvýraznil paneláž a vytvořil lehkou patinu.
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OBRAZEM: Prototyp F-16 vzlétl 20. ledna 1974. Ale jenom omylem
Wash je velmi silně zředěná olejová barva nebo vodou ředitelný pigment s konzistencí téměř vody. Nanáší se buď na celý model, nebo pouze do linek paneláže, kam díky kapilárnímu efektu sám zateče. Po zaschnutí se přebytek setře, u letadel zpravidla ve směru letu. Tím se zvýrazní paneláž a zároveň lze naznačit úniky provozních kapalin nebo jiné provozní znečištění. Fantazii modeláře se meze nekladou, většina z nás se ale drží fotografií skutečné předlohy.
Volbu washe je potřeba přizpůsobit použitým barvám. Pokud modelář použije akrylové barvy, ať už vodou ředitelné nebo lakové, může bez problémů použít syntetické i akrylové washe. Jestliže použije syntetické barvy (například Humbrol, Revell nebo Model Master/Testors), je vhodné je nejprve ochránit vrstvou akrylového lesklého laku, který je vůči syntetickým přípravkům odolný.
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13. prosince 2014
Stavbu modelu jsme si se synem moc užili. Naučil se používat základní modelářské nástroje i airbrush. Ano, měli jsme i nějaké „tekance“, které jsme museli opravovat, ale to k učení prostě patří.
K modelům se se synem stále vracíme. A i když je konkurence elektroniky neúprosná, užíváme si každou chvíli, kdy si spolu, jak říkáme, „zapižláme“ a postavíme model oblíbeného letadla nebo kus techniky. Převládají samozřejmě letadla, a to díky mojí vášni pro letectví, která je zároveň i mojí profesí.
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OBRAZEM: Vypadá to jako F-16, ale není to F-16. Co je to?
Pokud máte možnost, stavte modely se svými dětmi, dokud je to baví. Je úplně jedno, jak bude výsledný model vypadat. Důležité je, že vykouzlí úsměv na dětské tváři a přinese společně strávený čas.
Přeji všem čtenářům – modelářům i těm, které toto hobby zatím míjí – nádherné léto. A pokud se mi podařilo zažehnout ve vás alespoň malinký zájem o tento koníček, neváhejte se obrátit na kohokoli z našeho modelářského klubu 310. PMC Praha.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: