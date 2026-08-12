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Tato F-16A podává svědectví o spolupráci dvou generací modelářů

Soutěž
F-16A Block 15C s/n 81-0688

F-16A Block 15C s/n 81-0688 | foto: Archiv soutěže

F-16A Block 15C s/n 81-0688
F-16A Block 15C s/n 81-0688
F-16A Block 15C s/n 81-0688
F-16A Block 15C s/n 81-0688
20 fotografií
O tom, že modelařina rozhodně nemusí být kratochvíle toliko samotářská, je i další z našich soutěžních příběhů. Jaroslav Háječek nám představí letoun F-16A, který, ač v této variantě jednomužný stroj, dokázal vytvořit pozoruhodný tandem.

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Tento příběh není ani tak o jednom konkrétním modelu, ale o tom, jak si užít koníček se synem.

Už od malička se náš synek, se zvědavostí dětem vlastní, vrhal do prozkoumávání toho, co taťka v pracovně vlastně kutí. Od průzkumu šuplíků s barevnými lahvičkami (naštěstí nikdy nedošlo na ochutnávku) přes první pokusy se štětcem až po společné stavění modelů.

Postup byl jednoduchý. Vybrali jsme model ze skříně. Přiznejme si – každý modelář má ve svém, ať už přiznaném, nebo tajném skladu vždy více modelů, než je schopen za život postavit. Respektive za několik životů.

Pomalu jsme společně vystřihovali, brousili, tmelili, barvili a hlavně se spolu dobře bavili.

F-16A Block 15C s/n 81-0688
F-16A Block 15C s/n 81-0688
F-16A Block 15C s/n 81-0688
F-16A Block 15C s/n 81-0688
20 fotografií

Jedním z takových, řekněme serióznějších, modelů byl přebal stavebnice letounu F-16C, původem od firmy Kinetic, ale v přebalu domácí firmy Eduard Model Accessories (Top Falcons 1/48 – Eduard Store). Díky atraktivnímu zbarvení jsme se synem vybrali F-16A Block 15C, s/n 81-0688.

S tímto letounem létal velitel U.S. Air Force Flight Test Center brig. gen. Richard L. Engel. Zkušený pilot se 150 bojovými misemi ve Vietnamu velel této jednotce od června 1993 do července 1998. Za kniplem více než tří desítek typů letadel strávil přes 4 000 hodin. Tento letoun převzalo americké letectvo v roce 1982. Zpočátku létal ve standardní šedé kamufláži, atraktivní bílo-červený kabát dostal až během svého působení na Edwards AFB. Znak na kýlové ocasní ploše patří Air Force Materiel Command. K vyřazení stroje došlo v červenci 1995.

Model od Kineticu je sice poměrně detailní, ale má i své mouchy. Je potřeba dávat pozor na lícování dílů a důkladně začišťovat všudypřítomné stopy po vyhazovačích formy.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Spolupráce se synem probíhala jako dobře sehraný tandem. Synek vystřihl díl z rámečku, nahrubo jej začistil, taťka jej dočistil, synek slepil a zabrousil a taťka případně pomohl obnovit rytí.

9. dubna 2015

U barvení to dopadlo tak, že se syn naučil používat stříkací pistoli. Nastříkal základní černou barvu, potom bílou, následně taťka zamaskoval jednotlivé plochy a synek nanesl červenou. Po odmaskování nastříkal i lesklý lak, který je nezbytný pro správné přilnutí obtisků. Ty jsme pak společně aplikovali a syn model zalakoval finální vrstvou lesklého laku. Já nakonec pomocí washe zvýraznil paneláž a vytvořil lehkou patinu.

OBRAZEM: Prototyp F-16 vzlétl 20. ledna 1974. Ale jenom omylem

Wash je velmi silně zředěná olejová barva nebo vodou ředitelný pigment s konzistencí téměř vody. Nanáší se buď na celý model, nebo pouze do linek paneláže, kam díky kapilárnímu efektu sám zateče. Po zaschnutí se přebytek setře, u letadel zpravidla ve směru letu. Tím se zvýrazní paneláž a zároveň lze naznačit úniky provozních kapalin nebo jiné provozní znečištění. Fantazii modeláře se meze nekladou, většina z nás se ale drží fotografií skutečné předlohy.

Volbu washe je potřeba přizpůsobit použitým barvám. Pokud modelář použije akrylové barvy, ať už vodou ředitelné nebo lakové, může bez problémů použít syntetické i akrylové washe. Jestliže použije syntetické barvy (například Humbrol, Revell nebo Model Master/Testors), je vhodné je nejprve ochránit vrstvou akrylového lesklého laku, který je vůči syntetickým přípravkům odolný.

13. prosince 2014

Stavbu modelu jsme si se synem moc užili. Naučil se používat základní modelářské nástroje i airbrush. Ano, měli jsme i nějaké „tekance“, které jsme museli opravovat, ale to k učení prostě patří.

K modelům se se synem stále vracíme. A i když je konkurence elektroniky neúprosná, užíváme si každou chvíli, kdy si spolu, jak říkáme, „zapižláme“ a postavíme model oblíbeného letadla nebo kus techniky. Převládají samozřejmě letadla, a to díky mojí vášni pro letectví, která je zároveň i mojí profesí.

OBRAZEM: Vypadá to jako F-16, ale není to F-16. Co je to?

Pokud máte možnost, stavte modely se svými dětmi, dokud je to baví. Je úplně jedno, jak bude výsledný model vypadat. Důležité je, že vykouzlí úsměv na dětské tváři a přinese společně strávený čas.

Přeji všem čtenářům – modelářům i těm, které toto hobby zatím míjí – nádherné léto. A pokud se mi podařilo zažehnout ve vás alespoň malinký zájem o tento koníček, neváhejte se obrátit na kohokoli z našeho modelářského klubu 310. PMC Praha.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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