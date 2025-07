Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola bylo nutné přihlásit model do úterý 15. 7. 2025. Později přihlášené modely spadají do druhého kola. Moc nás těší váš velký zájem, který ovšem nedovolil, abychom do prvního kola mohli zařadit všechny příspěvky, jež bychom rádi zveřejnili. Posouváme je tedy do kola druhého. Děkujeme za pochopení. V úterý 22. července vyjde čtenářská anketa, kde bude každý moct hlasovat pro příběh modelu či model, který ho nejvíce oslovil. Vyhodnocení prvního kola soutěže vyhlásíme v úterý 29. července. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00). Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.