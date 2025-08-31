U modelu této F-15E obtisky opravdu prověřily modelářovu trpělivost

Můj model je F-15E Strike Eagle 1/72 od Revellu. Model jsem získal v rámci Revell vánočních mistery boxů, který jsem dostal na předminulé Vánoce. Ovšem model jsem začal stavět až letos na podzim na modelářském kroužku v DDM Praha 4.
Letoun F-15E je primárně využíván v bombardovacích rolích ale může také být vybaven protiletadlovými střelami. Jeho hlavním provozovatelem jsou US Air Force a od nich je taky speciální zbarvení, které jsem na svém modelu zreplikoval.
Počáteční stavba šla hladce a byl jsem příjemně překvapen úrovní povrchové úpravy, která je neobvyklá u této značky. Také velice detailní byl kokpit, který byl plně vybaven obtisky pro větší realismus.
Model vyžadoval minimální množství tmelu, a i když bylo hodně dílů, tak hrubá stavba byla hotová celkem rychle. Pak přišla řada na barvení, jako první barvu po primeru (základové barvy) jsem využil černou, kterou jsem udělal jednoduchý preshading.
Hlavní tmavě šedá barva je emailová 364 od Revellu. Po barvě přišla první vrstva laku, a to Hataka lesklý. Pak nastal čas nanášení obtisků, a tam přišly problémy. Hlavní obtisky, které pokrývaly 2/3 křídel, jsem bohužel uspěchal a po nanesení obtisků už končil kroužek, takže jsem je musel nechat bez dohledu.
To se mi ale vymstilo, obtisky špatně uschly a vůbec si nesedly, udělaly se vzduchové bubliny a stříbření, které nešlo opravit. Stálo to několik desítek přetření změkčovačem, aby se konečně dostaly do původní podoby.
Práci jsem si také dál s motory a se stříbrnou. Na tryskách jsem využil modré barvy, abych udělal efekt ,,vypáleného“ kovu. Model jsem stavěl s plnou výzbrojí bomb (4× gbu12, 6× mk82 + 4× protiletadlové střely aim9x). Tolik výzbroje zabralo docela hodně času natřít a nalepit. Do posledních doplňků patřil také podvozek a nalepení kabiny do otevřené polohy. Celý model završil šedý panel liner a finální vrstva matného laku.
