U modelu této F-15E obtisky opravdu prověřily modelářovu trpělivost

Soutěž
V soutěži Příběh mého modelu se nám zatím sešly letouny F-14, F-16 a F-4. Modelář Adam Zylberait nyní představuje pohled na stavbu svého modelu stroje F-15E, kde si vyhrál s výzbrojí a dalšími detaily. Dále už Adam Zylberait.

Můj model je F-15E Strike Eagle 1/72 od Revellu. Model jsem získal v rámci Revell vánočních mistery boxů, který jsem dostal na předminulé Vánoce. Ovšem model jsem začal stavět až letos na podzim na modelářském kroužku v DDM Praha 4.

Přiblížení křídel
Podvozek a výzbroj
Motory
Motorové trysky
Kabina
42 fotografií

Letoun F-15E je primárně využíván v bombardovacích rolích ale může také být vybaven protiletadlovými střelami. Jeho hlavním provozovatelem jsou US Air Force a od nich je taky speciální zbarvení, které jsem na svém modelu zreplikoval.

Počáteční stavba šla hladce a byl jsem příjemně překvapen úrovní povrchové úpravy, která je neobvyklá u této značky. Také velice detailní byl kokpit, který byl plně vybaven obtisky pro větší realismus.

Model vyžadoval minimální množství tmelu, a i když bylo hodně dílů, tak hrubá stavba byla hotová celkem rychle. Pak přišla řada na barvení, jako první barvu po primeru (základové barvy) jsem využil černou, kterou jsem udělal jednoduchý preshading.

Izrael kupuje viditelné stíhačky F-15. Jsou dražší než neviditelné F-35

Hlavní tmavě šedá barva je emailová 364 od Revellu. Po barvě přišla první vrstva laku, a to Hataka lesklý. Pak nastal čas nanášení obtisků, a tam přišly problémy. Hlavní obtisky, které pokrývaly 2/3 křídel, jsem bohužel uspěchal a po nanesení obtisků už končil kroužek, takže jsem je musel nechat bez dohledu.

To se mi ale vymstilo, obtisky špatně uschly a vůbec si nesedly, udělaly se vzduchové bubliny a stříbření, které nešlo opravit. Stálo to několik desítek přetření změkčovačem, aby se konečně dostaly do původní podoby.

To nejlepší, co divákům nabídly první dny letecké show Farnborough 2024

Práci jsem si také dál s motory a se stříbrnou. Na tryskách jsem využil modré barvy, abych udělal efekt ,,vypáleného“ kovu. Model jsem stavěl s plnou výzbrojí bomb (4× gbu12, 6× mk82 + 4× protiletadlové střely aim9x). Tolik výzbroje zabralo docela hodně času natřít a nalepit. Do posledních doplňků patřil také podvozek a nalepení kabiny do otevřené polohy. Celý model završil šedý panel liner a finální vrstva matného laku.

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.

Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...

Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy

Úžasná, převratná, revoluční, nadčasová… S takovými přívlastky se člověk může setkat, zajímá-li se o německé ponorky třídy XXI. Nu, kdy jindy než v létě u vody je ten správný čas, podívat se na tento...

U modelu této F-15E obtisky opravdu prověřily modelářovu trpělivost

Soutěž

V soutěži Příběh mého modelu se nám zatím sešly letouny F-14, F-16 a F-4. Modelář Adam Zylberait nyní představuje pohled na stavbu svého modelu stroje F-15E, kde si vyhrál s výzbrojí a dalšími...

31. srpna 2025

Čína okopírovala vrtulník se superschopnostmi. Americká armáda ho odmítla

Na čínské mikroblogovací platformě Weibo se objevily fotky zajímavého stroje. Silně připomíná vrtulník Sikorsky S-97. Slavná firma ho vyvinula do tendru na stavbu nové helikoptéry pro americkou...

31. srpna 2025

Před 100 lety se narodil scenárista slavných Světáků či Starců na chmelu

Jeho filmy znají celé generace. Muzikál Starci na chmelu či komedie Světáci patří ke zlatému fondu české kinematografie. Scenárista Vratislav Blažek, který se nebál ani odvážných experimentů, by se...

31. srpna 2025

Proč dělat jen statické modely, když mohou být dynamické. Oživlý Lancaster

Soutěž

Rozsvícená světla či kabina, točící se vrtule, zvukové efekty. Kam až lze zajít v tvorbě plastikových modelů, nám ukáže Jaroslav Král na svém modelu letounu Avro Lancaster v legendárním speciálu tzv....

30. srpna 2025

Letadla netradičních tvarů pro naši armádu. Podobné a povedenější měli v USA

Podívejme se na dva zajímavé prototypy československých letounů, které nezaujatou veřejnost zaujmou minimálně svým méně tradičním vzhledem. Pro fanoušky letectví, zpravidla zvyklé na ledasco, ovšem...

30. srpna 2025

Drony se prosazují v různých oborech. Od energetiky po filmový průmysl

Proč se lidé učí létat s dronem? Zejména proto, že drony mají v současnosti stále širší uplatnění. Zájemcům o rekvalifikaci poskytuje podporu i ministerstvo práce a sociálních věcí a úřad práce. Na...

29. srpna 2025  12:30

Koalové tráví na zemi jen jedno procento svého života. Je pro ně nebezpečné

Výzkumníci rozdali populárním vačnatcům zařízení připomínající lidské fitness náramky. Získali tak zajímavý vhled do jejich návyků. Mohl by pomoci s ochranou těchto tvorů.

29. srpna 2025  10:02

Opera se stala kulisou tragédie. Od pádu letu 2801 Vnukovo Airlines uběhlo 29 let

Let 2801 neměl být zvlášť náročný. Během přistání na Špicberkách se však projevila špatná příprava, chyby i jazykové bariéra. Výsledek byl tragický – tupolev společnosti Vnukovo Airlines v plné...

29. srpna 2025

Test barev na bombardéru Sparviero se zvrtnul v diorámu s příběhem

Soutěž

Kam až může vést hledání modelu se složitější kamufláží, vypráví příběh modeláře Tomáše Coňka, který do soutěže poslal diorámu italského polního letiště z období druhé světové války. Ta znázorňuje...

29. srpna 2025

Tankový den v Lešanech chystá k 80. výročí konce války velkolepou podívanou

Konec druhé světové války na českém území je hlavním motivem Tankového dne. Ten se v Lešanech koná v sobotu 30. srpna už po jednadvacáté. Divákům předvede nejen pásové bojové stroje.

29. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyzkoušeli jsme notebook, který si oblíbí milovníci soukromí v AI

Na první i druhý pohled je notebook HP ZBook Ultra 14 G1a drahý, ale na ten třetí zjistíte, že jiný laptop s grafickou kartou, která má přístup až k 96 GB operační paměti, za takovou cenu prostě...

28. srpna 2025

Tahle věcička by se mohla líbit Sheldonovi Cooperovi i poručíku Gruberovi

Japonský „tančík“ na kolejích Type 95 So-Ki byl jediným sériovým strojem v historii, který měl železniční i pásový podvozek. Navíc i jeho železniční podvozek byl z pohledu rozchodu variabilní....

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.