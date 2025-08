Dá se vcelku úspěšně předpokládat že pravděpodobně neexistuje fanoušek letectví který by neznal letoun Grumman F-14 Tomcat. To samé se dá říci o většině populace která byla zasažena filmy Tajemná záře na Pacifikem (The Fina Countdown) (1980), Top Gun (1983) a Top Gun Maverick (2022). Ve všech zmíněných filmech a zejména tedy v prvních dvou hrál stěžejní roli tento letoun.

Nejen díky popularitě podpořené filmaři se F-14 Tomcat zapsal na seznam asi nejvíce poznávaného letadla na světě pravděpodobně na podobné úrovni jako legendární Boeing 747 Jumbo Jet. Robustní konstrukce letounu s měnitelnou geometrií křídel je zkrátka ikonická.

Historie letounu se začíná psát na konci 60. let 20. století a první vzlet je datován na 21. prosince 1970 a první operační nasazení bylo v roce 1974. Jedná se dvoumotorový letoun s dvoučlennou osádkou, kterou tvoří pilot a operátor zbraňových systémů. Letoun F-14 během své služby prošel řadou modernizací od F-14A s motory Pratt & Whitney TF-30-414A, F-14B s novými motory General Electric F-110-GE-400 a modernější avionikou umožňující nést i „chytrou“ munici až po nejmodernější F-14D s digitálním kokpitem a ještě vyspělejšími systémy. Poslední let vykonaly ve službách US NAVY letouny F-14 v roce 2006. Zajímavé je, že letouny F-14 verze A byly vyvezeny jedinému zahraničnímu zákazníkovi a tím byl shodou okolností Írán, kde došlo za vlády Šáha Ŕezy Pahlavího k nákupu americké letecké techniky včetně letounů F-14A. I přes embargo po islámské revoluci dokázali v Íránu letouny provozovat do dnešních dnů. Inu historie a mezinárodní politika jsou zkrátka vrtkavé.

Pro svůj model jsem zvolil stavebnici od japonské firmy Tamiya v měřítku 1/32. Stavebnice je původem z osmdesátých let 20. století, já jsem zakoupil verzi stavebnice z roku 1994. Zde se trochu pozastavím.

Stavebnici jsem koupil z druhé ruky před více než 15 lety. Když jsme se s prodávajícím modelářem setkali, tak jsme oba vzpomínali na naše studentská léta během devadesátek a jak pro nás oba byla tato stavebnice určitým modelářským snem, na který jsme se chodili koukat v mém případě do již zrušené prodejny firmy MPM v Praze, v Myslíkově ulici.

Zajímavé je také vnímání času. Když se mi vybaví devadesátky tak mi to přijde jako včera a ejhle ono je to přes 30 let. Inu nemládneme. Model jsem skutečně začal stavět skoro hned, jak jsem ho zakoupil, ale vlivem dynamiky života postupně putoval z modelářského stolu do skříně a zpět až se po mnoha letech a mnohaletých přestávkách dostal zpět na můj stůl.

F-14 je moje srdcová záležitost, tak jsem chtěl, aby se model pokud možno co nejlépe vydařil. Stavba tedy díky mnohaletým pauzám zabrala skoro 15 let. Na modelu jsem použil doplňky firem Red Fox, Quickboost, Eduard, Tecknics, Wheeliant a Aires. Každý doplněk vylepšoval jinou část modelu. Red Fox kokpit, Aires výtokové trysky a wheeliant třeba kola podvozku. Předlohou modelu je F-14B od známé jednotky US NAVY s lebkou a zkříženými hnáty „Jolly Rogers”.

Historie jednotky sahá do druhé světové války. Model představuje letoun v takzvané TPS neboli Tactical Paint Scheme tvořené jak jinak odstíny šedé, právě ale oživené o černé ocasní plochy s lebkou a hnáty. Prostě pirát, jak má být.

Většina označení modelu je stříkáno pistolí přes vlastní masky, včetně popisek „No Step” a pár dalších, které jsou barveny přes leptané masky od firmy Eduard. Zbytek jsou obtisky ze stavebnice.

Vzhledem ke stáří stavebnice bylo třeba část modelu takzvaně přerýt, nahradit nemodelové naznačení jednotlivých povrchových panelů vystupujících nad povrch panely rytými do hloubky, doplnit dost detailů třeba na podvozkových nohách a v šachtách podvozku, ale na druhou stranu, jak často model budete ve vitríně obracet že? Ale jak modeláři často říkají, pro klid duše vím, že tam ten či onen detail je.

Model je barvený akrylovými barvami firem AMMO, Mission Models a Tamiya. Patina je provedena pomocí olejových barev a přípravků od firem AMMO, AK Interactive, Flory Models. Nástřik barev na modelu včetně oprav kamuflážního nátěru je proveden pistolí. Já osobně používám pistole od firmy Harder and Steenbeck s tryskami o průměru 0,2 a 0,4mm.

Pro případné zájemce z řad čtenářů, v měřítku 1/32 je model opravdu veliký, na délku má bezmála 60 cm a při roztažených křídlech rozpětí 61 cm takže je náročný na prostor. Pro fanoušky letectví, US NAVY a nebo třeba Top Gunu (filmu nebo i skutečné Fighter Weapons School, kde já splňuji všechny kategorie) je prostě model F-14 v jakékoli variantě jednoznačný „must have” ve sbírce. F-14 je zkrátka legenda. S přáním krásného léta, Jaroslav Háječek, PMC 310, Praha.

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00). Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.