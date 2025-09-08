Letoun L-29 Delfín patří podle mého názoru k velmi podařeným výrobkům našeho průmyslu, který je známý v mnoha státech světa a úspěšně absolvoval i improvizované bojové použití, přestože jeho účelem je výcvik pilotů. Jedná se o typ, který starší z nás znají z doby před rokem 1989 jako jeden z prvních plastikových modelů, z doby, kdy byla reálná možnost nákupu barev typu UNICOL jako vrchol doplňků. V časopise ABC pak byl návod na výrobu „obtisku" loga delfína.
V již vyzrálém věku jsem se rozhodl model si znovu postavit z nostalgie k dřívější době dětství. Také jsem tento typ viděl často létat na obloze, několik jich je v muzeu u Kunovic. Na vlastní stavbu jsem si pořídil stavebnici firny AMK v měřítku 1/72, k tomu kovové planžety pro interiér i exteriér od firmy Eduard a povedlo se mi sehnat i obtiskovou sadu s logem delfína (snad Propagteam, bez záruky).
Nejsem odborník na porovnávání stavebnic, ale proti původní stavebnici snad ze sedmdesátých let jde přece jen o modernější možnost, doplňky pak vždy přidávají na atraktivitě. Stavbu jsem začínal interiérem, kde jsem používal díly ze stavebnice a doplňoval leptanými díly z planžet (dnes bych zvažoval i sety interiéru, které jsou na trhu), i přes snahu o přesnost jsem musel mírně upravit „nedovírající" poloviny kabiny po „nabobtnání" šíře interieru, nepochybně nepřesnostmi na mé straně. Podobně pak následoval boj s umístěním rozvodů do šachet hlavního podvozku.
Problémem tohoto typu modelu s příďovým podvozkem pak bylo zajištění dostatečné zátěže do omezeného prostoru v otevřené přídi, i s pokusem o užití co nejvíce olova má model trochu problém s vyvážením. V klidu stojí, jak má, po otřesu má tendenci sedat na „zadek", více olova se však do přídě nevešlo.
Nakonec vše nějak dopadlo. Netvrdím, že je to dokonalé, jsem si chyb bohužel vědom, ale podle mého názoru ve vitríně v kategorii „z pěti metrů dobrý" pravděpodobně neurazí. Z modelů jinak dělám hlavně letadla 1/72 a lodě 1/700, jednak z důvodu ceny (to zpočátku), ale i místa. Navíc menší modely považuji za větší výzvu, i když samozřejmě „čtvrtky" a „dvaatřicetiny" nabízejí více detailů.
Na tuto soutěž jsem volil mezi Spitfirem Oto Smika s otevřeným motorem, kryty zbraní – ale v článku stejný model už ukazujete – a mezi výjimkou u mne, Jeepem LRDG 1/35 (SAS jednotky v Africe 1942–43) od Tamyie, ale česká klasika vyhrála. Opakuji, o nedostatcích vím, ale doufám, že z těch zmíněných pěti metrů neurazí.
19. září 2022