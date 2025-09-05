Curtiss Hawk 81-A2 AVG od výrobce G.W.H. v měřítku 1:32. Toto letadlo sloužilo u American Volunteer Group, známé jako Flying Tigers. Tento konkrétní stroj pilotoval Robert Neale, jeden z nejúspěšnějších pilotů Flying Tigers.
Model je vybaven ikonickým motivem žraločí tlamy. Motor je detailně zpracován a umístěn na samostatném podstavci. Díky magnetům na motoru a trupu lze kryt motoru snadno sejmout a vyměnit. Na modelu jsou znázorněny výfukové zplodiny, patina a opotřebení.
|
Létající tygři z Ameriky zasáhli do druhé světové války s logy Walta Disneyho
Kabina je propracovaná a kryt lze otevírat. Anténová lana jsou vytvořena z obyčejné šicí nitě, natřené lepidlem Hercules a barvou. Model je doplněn resinovými doplňky, kulomety, které jsou vytištěny na 3D tiskárně a poskytují maximální míru detailu.
Model jsem stavěl s přestávkami přibližně jeden rok. Oceňuji na něm především množství detailů – samotná stavebnice byla natolik kvalitní, že nebylo třeba pořizovat další doplňky. Toto je má první účast v modelářské soutěži.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Příběh mého modelu
Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.
Ceny v druhém kole:
1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24
2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24
3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72
Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola: