Příběh skupiny Flying Tigers – dobrovolníků, kteří během druhé světové války bojovali za kniply strojů Curtiss Hawk na straně Číny proti Japoncům – oživil svým modelem v soutěži Příběh mého modelu Matěj Černý. Letoun má vyměnitelný motor a mnoho detailů. Nechybí ani kresba tygra z dílny Walta Disneyho. Dále už Matěj Černý:
Curtiss Hawk 81-A2 AVG

Curtiss Hawk 81-A2 AVG | foto: Matěj Černý

Curtiss Hawk 81-A2 AVG
Flying Tigers nad Čínou, r.1942
Curtiss Hawk 81-A2 AVG
Motor Allison V-1710-33 V12, 1 040 hp
12 fotografií

Curtiss Hawk 81-A2 AVG od výrobce G.W.H. v měřítku 1:32. Toto letadlo sloužilo u American Volunteer Group, známé jako Flying Tigers. Tento konkrétní stroj pilotoval Robert Neale, jeden z nejúspěšnějších pilotů Flying Tigers.

Model je vybaven ikonickým motivem žraločí tlamy. Motor je detailně zpracován a umístěn na samostatném podstavci. Díky magnetům na motoru a trupu lze kryt motoru snadno sejmout a vyměnit. Na modelu jsou znázorněny výfukové zplodiny, patina a opotřebení.

Létající tygři z Ameriky zasáhli do druhé světové války s logy Walta Disneyho

Kabina je propracovaná a kryt lze otevírat. Anténová lana jsou vytvořena z obyčejné šicí nitě, natřené lepidlem Hercules a barvou. Model je doplněn resinovými doplňky, kulomety, které jsou vytištěny na 3D tiskárně a poskytují maximální míru detailu.

Model jsem stavěl s přestávkami přibližně jeden rok. Oceňuji na něm především množství detailů – samotná stavebnice byla natolik kvalitní, že nebylo třeba pořizovat další doplňky. Toto je má první účast v modelářské soutěži.

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

