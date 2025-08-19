Příběh tohoto modelu je dlouhý a dokazuje, že když vše do sebe „zapadne“, výsledek je fajn. Začátek příběhu (aniž bych to tehdy věděl) spadá do přelomu tisicíletí. Pracovně jsem byl v největší zemi a protože u nás doma je kousek krásný pomník založený statečnými a svobodomyslnými lidmi na počet odvážných lidí, ze všech vzdálenějších cest jsem na něj přivezl kámen.
V té velké zemi v mínus 35 stupních kámen odloupnout nešel, oškrabal jsem tedy trochu hlíny, uložil do krabičky a dovezl domů. Na pomníku nakonec neskončila. Pomník přežil buldozery soudruhů a další protivenství, z mého pohledu nepřežil lidi, toužící vše zorganizovat a dát všemu jediný správný řád.
Znechuceně a smutně jsem tedy krabičku s hlínou donesl zpět domů a zapomněl na na ni. Model Stalince začal vznikat později. Náhodou jsem na YouTube „zakopl“ o video, kde jej vytáhli z bažiny, odstavili na dvůr a po nějaké době renovovali a nastartovali. Výraz štěstí ve tváři mechanika byl nakažlivý. A mně došlo, že z místa pouhých pár kilometrů vzdáleného mám doma hlínu.
Model sám je příkladem, jak globalizace ovládá i modelářství. Sovětský druhoválečný tahač vyráběný v oficiální americké licenci. Model vyrábí čínská firma, model motoru je od Čecha žijícího v Irsku a vše bylo koupeno v Japonsku aneb tyto kousky plastu cestou na můj stůl prakticky obletěly svět.
Obligátní prohledání „těch internetů“ a celkem pohodová práce na modelu. Ve finále jsem jej chtěl s loupající se barvou a rezavý tak, jak stačil zrezavět na dvoře kousek od polárního kruhu.
Vzpomněl jsem si, jak jsem někdy dávno natřel železo syntetickou barvou a protože došla, další vrstva šla olejovou barvou. Dopadlo to strašně, povrch pokryly puchýře a barva slézala. Špatná zkušenost byla k něčemu dobrá a toto jsem zkusil na modelu. Zarytí modeláři mě strhají, že jsem nepoužil solnou metodu či metodu laku na vlasy, komerčně orientování reklamní tvůrci modelů se jistě nezapomenou ozvat s výběrem mnoha loupacích přípravků. Vím, že to vše existuje, občas to používám, ale chtěl jsem zkusit něco jiného.
Výsledek je nevypočitatelný, neopakovatelný a o to je to zábavnější. V nouzi velmi jemný smirkový papír pro broušení pod vodou a začne se znova. Protože výsledek nevidíte hned, ale až po pár hodinách, bylo to i dobrodružství. To napětí, jak model bude vypadat ráno – zkrátka adrenalin si můžete dodávat lezením po skalách, touláním u polárního kruhu či v poušti, anebo natíráním modelu. Vše je zábava a o to jde nejvíce.
Na sedadlo jsem použil jednu vrstvu z papírového kapesníku, připadá mi, že celkem věrně simuluje tehdejší kožené čalounění. A nastal čas rzi, aneb mé oblíbené patláma a patláma. Použity byly různé pigmenty, washe, oleje a vše, co modelářský šuplík dal. Snažil jsem se respektovat, že něco rezaví hůř. Něco lépe.
Mladšího bratříčka tohoto stroje lze nalézt například v Králíkách, anebo s trochou štěstí i na dvoře nějakého bývalého stavitele. Mohou mít radlici, občas i kabinu, ale základ je stejný, podkladů lze tedy najít spoustu.
Detaily, jako chybějící článek pásu již model jen oživí (a nikomu nemusím říkat, že naši kočičí kamarádi považovali články pásu za skvělou hračku a díky nim jsem jich „poztrácel“ tolik, že mi jeden prostě chyběl). Mimo jiné pásy mají geniální konstrukci. Poháněl je řetěz, na kterém jsou připevněny jednotlivé články. Ty tak jdou vyměnit bez rozpojení pásu. Články jsou navíc tvarovány tak, že samy sebe oškrabují od bláta. Bez počítačů a vymyšleno tak dobře, že se používá prakticky beze změny dodnes – více než sto let.
A protože jsem si chtěl zkusit zasazení Stalince do nějakého prostředí, pohrál jsem si trošku s dioramatem. A v něm je v trávníku použita hlína téměř z místa nálezu. Vše do sebe zapadlo. Při mém pracovním vytížení vše trvalo něco přes rok a byl to vynikající relax a zábava.