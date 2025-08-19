To napětí, jak model buldozeru bude vypadat ráno. Takto vznikal Stalinec

Soutěž   13:19
Příběh o vzniku legendárního buldozeru do soutěže Příběh mého modelu poslal Miloš Mohač. U Stalince experimentoval s řadou technik, které přinesly mnoho zábavných a napínavých chvil. Dále už modelář Miloš Mohač:
01-Stalinec-Trumpetr 1:35

01-Stalinec-Trumpetr 1:35 | foto: Miloš Mohač

02-Dioráma převážně Miniart, plus model a další
03-Motor převážne LZ Models
04-Cihly jsou vlastní tvorba
05-Součástí trávníku je i hlína téměř z místa nálezu
24 fotografií

Příběh tohoto modelu je dlouhý a dokazuje, že když vše do sebe „zapadne“, výsledek je fajn. Začátek příběhu (aniž bych to tehdy věděl) spadá do přelomu tisicíletí. Pracovně jsem byl v největší zemi a protože u nás doma je kousek krásný pomník založený statečnými a svobodomyslnými lidmi na počet odvážných lidí, ze všech vzdálenějších cest jsem na něj přivezl kámen.

V té velké zemi v mínus 35 stupních kámen odloupnout nešel, oškrabal jsem tedy trochu hlíny, uložil do krabičky a dovezl domů. Na pomníku nakonec neskončila. Pomník přežil buldozery soudruhů a další protivenství, z mého pohledu nepřežil lidi, toužící vše zorganizovat a dát všemu jediný správný řád.

Znechuceně a smutně jsem tedy krabičku s hlínou donesl zpět domů a zapomněl na na ni. Model Stalince začal vznikat později. Náhodou jsem na YouTube „zakopl“ o video, kde jej vytáhli z bažiny, odstavili na dvůr a po nějaké době renovovali a nastartovali. Výraz štěstí ve tváři mechanika byl nakažlivý. A mně došlo, že z místa pouhých pár kilometrů vzdáleného mám doma hlínu.

Model sám je příkladem, jak globalizace ovládá i modelářství. Sovětský druhoválečný tahač vyráběný v oficiální americké licenci. Model vyrábí čínská firma, model motoru je od Čecha žijícího v Irsku a vše bylo koupeno v Japonsku aneb tyto kousky plastu cestou na můj stůl prakticky obletěly svět.

Běžný buldozer proměnili ve zbraň. Ničí tunely teroristů i jejich domy

Obligátní prohledání „těch internetů“ a celkem pohodová práce na modelu. Ve finále jsem jej chtěl s loupající se barvou a rezavý tak, jak stačil zrezavět na dvoře kousek od polárního kruhu.

Vzpomněl jsem si, jak jsem někdy dávno natřel železo syntetickou barvou a protože došla, další vrstva šla olejovou barvou. Dopadlo to strašně, povrch pokryly puchýře a barva slézala. Špatná zkušenost byla k něčemu dobrá a toto jsem zkusil na modelu. Zarytí modeláři mě strhají, že jsem nepoužil solnou metodu či metodu laku na vlasy, komerčně orientování reklamní tvůrci modelů se jistě nezapomenou ozvat s výběrem mnoha loupacích přípravků. Vím, že to vše existuje, občas to používám, ale chtěl jsem zkusit něco jiného.

15-Detail povrchu4 | foto: Miloš Mohač

Výsledek je nevypočitatelný, neopakovatelný a o to je to zábavnější. V nouzi velmi jemný smirkový papír pro broušení pod vodou a začne se znova. Protože výsledek nevidíte hned, ale až po pár hodinách, bylo to i dobrodružství. To napětí, jak model bude vypadat ráno – zkrátka adrenalin si můžete dodávat lezením po skalách, touláním u polárního kruhu či v poušti, anebo natíráním modelu. Vše je zábava a o to jde nejvíce.

Na sedadlo jsem použil jednu vrstvu z papírového kapesníku, připadá mi, že celkem věrně simuluje tehdejší kožené čalounění. A nastal čas rzi, aneb mé oblíbené patláma a patláma. Použity byly různé pigmenty, washe, oleje a vše, co modelářský šuplík dal. Snažil jsem se respektovat, že něco rezaví hůř. Něco lépe.

18-Sedačka

Mladšího bratříčka tohoto stroje lze nalézt například v Králíkách, anebo s trochou štěstí i na dvoře nějakého bývalého stavitele. Mohou mít radlici, občas i kabinu, ale základ je stejný, podkladů lze tedy najít spoustu.

Detaily, jako chybějící článek pásu již model jen oživí (a nikomu nemusím říkat, že naši kočičí kamarádi považovali články pásu za skvělou hračku a díky nim jsem jich „poztrácel“ tolik, že mi jeden prostě chyběl). Mimo jiné pásy mají geniální konstrukci. Poháněl je řetěz, na kterém jsou připevněny jednotlivé články. Ty tak jdou vyměnit bez rozpojení pásu. Články jsou navíc tvarovány tak, že samy sebe oškrabují od bláta. Bez počítačů a vymyšleno tak dobře, že se používá prakticky beze změny dodnes – více než sto let.

A protože jsem si chtěl zkusit zasazení Stalince do nějakého prostředí, pohrál jsem si trošku s dioramatem. A v něm je v trávníku použita hlína téměř z místa nálezu. Vše do sebe zapadlo. Při mém pracovním vytížení vše trvalo něco přes rok a byl to vynikající relax a zábava.

01-Stalinec-Trumpetr 1:35
02-Dioráma převážně Miniart, plus model a další
03-Motor převážne LZ Models
04-Cihly jsou vlastní tvorba
24 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.

Čtvrt století od zkázy Kursku. Z ruského námořnictva je regionální hrozba

Dnes uplynulo přesně 25 let od katastrofy ruské ponorky Kursk. Pod hladinou Barentsova moře v ní zahynulo 118 námořníků. Rusko ve svém ponorkovém programu dál pokračuje. Jeho námořnictvo je ovšem jen...

Před 20 lety se u Atén zřítil let duchů. Helios Airways měl pokračovat do Prahy

Běžný dovolenkový let se změnil v nekontrolované zmrzlé bloudění a skončil katastrofou. Pád letounu severně od Atén si vyžádal životy všech 121 lidí palubě. Od největšího leteckého neštěstí v řecké...

To napětí, jak model buldozeru bude vypadat ráno. Takto vznikal Stalinec

Soutěž

Příběh o vzniku legendárního buldozeru do soutěže Příběh mého modelu poslal Miloš Mohač. U Stalince experimentoval s řadou technik, které přinesly mnoho zábavných a napínavých chvil. Dále už modelář...

19. srpna 2025  13:19

Testujeme, lze-li na Marsu pěstovat salát. Slovenka o vedení zkušebních misí NASA

Premium

Vesmír je obrovský a stále neprobádaný. Země je pro změnu přeplněná a téměř zničená. Vyvstává tak otázka, jestli by se nedalo žít někde jinde. Na jiné planetě. Třeba na Marsu. Tuto možnost zkoumá i...

19. srpna 2025

Armáda před 100 lety pořádala velké manévry v Praze i na Slovensku

Léto 1925 patřilo tradičním vojenským manévrům první republiky. Na pražské periferii i na jihovýchodním Slovensku se před očima tisíců diváků odehrávaly cvičné bitvy jízdy, pěchoty i motorových...

19. srpna 2025

Test notebooků: Připlatit, nebo ušetřit? Jak vybrat počítač pro studenta

Premium

Notebook dnes pro žáky a studenty není zbytečný luxus, ale nezbytná studijní pomůcka. Leckterému rodiči může její výběr zamotat hlavu. Ve velkém přehledovém testu vám v nelehkém rozhodování pomůžeme,...

19. srpna 2025

KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci

Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....

vydáno 19. srpna 2025

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

18. srpna 2025

Darovaný model z půdy zachycuje válečné okamžiky v Normandii

Soutěž

Lukáš Kaufner se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil o dioráma s názvem Montebourg. Ujal se poškozeného modelu protiletadlového děla a pomocí dobové fotky ztvárnil historický okamžik.

18. srpna 2025

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

17. srpna 2025  8:28

Před 100 lety spálilo Čechy tropické vedro a smetly bleskové povodně

Srpen 1925 přinesl do Čech tropické teploty, které ve stínu přesahovaly 33 stupňů a na slunci se blížily padesátce. Po několika dnech horka pak ale přišla ničivá bouře s vichřicí a bleskovými...

17. srpna 2025

Střípek každodenní rutiny v týlu vypráví model samohybného děla Hummel

Soutěž

S nedělí si představme model, který ač válečný, zachycuje samohybné dělo Hummel (čmelák) v okamžiku odpočinku před dalším nasazením. Modelář Jiří Mikel využil řadu technik, aby ztvárnil každodenní...

17. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Jak se stal raketový letoun X-15 prvním takovým strojem ve vesmíru

Příběh experimentálního hypersonického raketového letounu X-15 vyvinutého společností North American Aviationje plný rekordů, ale na svém kontě má i řadu nehod. Především ale jako první okřídlený...

17. srpna 2025

Legendární lokomotiva má houkačku jako z parníku. Slyšte mocný Sergejův hlas

Naše cesta do hlubin frekvencí železničních houkaček nemůže vynechat zastávku u lokomotivy, která se stala hlukem pověstná. 116 tun těžký tahoun uhelné vozby se spotřebou až cca 400 litrů nafty za...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.