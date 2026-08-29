Máte poslední víkend. Soutěž Příběh mého modelu 2026 brzy končí

Pokud jste přihlášení svého modelářského výtvoru a jeho příběhu nechávali na poslední chvíli, tak vězte, že tato chvíle je tu. Již v úterý 1. září ve 23:00 uzavřeme nabírátko pro přihlášení soutěžních modelů.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Podívejte se, jaké modely soutěžily o výhry v prvním kole soutěže:
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Ohodnoťte modely v prvním kole naší soutěže a vyhrajte. Soupeří 25 kousků
Zde si pak můžete připomenout, jaký model či příběh získal některou z cen:
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Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže Příběh mého modelu 2026 je tu
I v druhém kole soutěže máme připravenou celou řadu zajímavých cen. Proto neváhejte. Je dobré připomenout, že stejně jako samotný model je v této soutěži důležitý i příběh, který se k němu váže. Přihlásit tak lze i exemplář, který třeba nepovažujete za své vrcholné modelářské dílo, ale je pro vás z nějakého důvodu srdeční záležitostí.
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Nenechte si ujít ceny ve druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026