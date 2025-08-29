Dioráma vznikla úplně náhodou. Na začátku jsem jen potřeboval nějaký zkušební model na test nových barev, na které jsem se chystal přejít. Bylo potřeba najít model s jemnou a složitou kamufláží, proto padla volba na měřítko 1:72. Po krátkém brouzdání internetem mi padl do oka třímotorový bombardér z druhé světové války Savoia-Marchetti SM.79 v nádherném italském zbarvení od firmy Italeri.
Po pár dnech byl model doma a mohl jsem se pustit do práce. Model se stavěl hezky a práce rychle ubíhala, podle fotografií jsem upravil interiér, doplnil pár drobných detailů a po čtrnácti dnech byl model připraven na barvení. Nástřik kamufláže se povedl nad očekávání dobře a za pár dní byl model kompletně dokončen.
Můj původní plán, použít stavebnici jen na test barev a poté ho strčit hluboko do vitrínky, se začal měnit, a když už stavba dopadla dobře, chtělo to model ještě oživit zakomponováním do malé diorámy.
Diorámy s leteckou tematikou stavím ze všeho nejraději, pečlivě přemýšlím nad kompozicí, kterou měním, dokud nejsem spokojený, a snažím se do každé vložit nějaký děj a příběh. Napadlo mě postavit nákladní vozidlo Lancia 3Ro, které opravuje letištní personál, jako středobod mé diorámy. A letadlo je jakoby v pozadí jen pro dokreslení atmosféry.
Po dořešení této kompozice stačilo vyrobit podložku. U té jsem chtěl znázornit okraj polního letiště se zásobovací cestou a hlavně pracovat s několika rovinami, aby podložka nepůsobila jen jako placka.
Na základovou plochu jsou z polystyrenu nařezané různě vysoké destičky, které vytvářejí tři základní roviny, se kterými jsem pracoval. Poté stačilo ze směsi sádry, lepidla a jemného bílého písku vyrobit terén a doplnit ho o drobné kamínky a drť. Takto připravenou podložku jsem doplnil pár kusy trávy a pak už jen rozmístil techniku a figurky. Jsem spokojený, jak dioráma působí, a už teď vymýšlím nový projekt, kterým se zabavím na zimu.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.
Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Ceny v soutěži Příběh mého modelu
Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.
Ceny v druhém kole:
1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24
2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24
3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72
Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola: