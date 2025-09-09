Horor se šťastným koncem. Příběh letounu i modelu B-17 Memphiské krásky

Jsme téměř na konci naší letní soutěže Příběh mého modelu. Díky Petru Šilhanovi nechybí ve výčtu modelů ani letoun, jehož příběh se díky stříbrnému plátnu dostal pod kůži minimálně celé jedné generaci. Připomeňme si Memphiskou krásku. Dále už modelář Petr Šilhan:

Odmala mě přitahovalo plastikové modelářství. Díky tomu jsem se i okrajově zajímal o letadla, zejména o ty z období druhé světové války a nevím proč, ale vždycky mě nejvíc zajímala ta z evropských bojišť. Boeing B-17 Flying Fortress pro mě byl typ jako každý jiný. Ovšem v devadesátých letech pan Václav Šorel v časopisu ABC představil čtenářům film Memphiská kráska (z roku 1990, pozn. red.), který byl silně inspirován osudy skutečných letců na skutečném stroji.

B-17F Memphis Belle 1/48 Revell
Po zhlédnutí filmu se mi tento typ zaryl do mé mysli. Jako dítě jsem si představoval, že jednou budu stavět model tohoto letounu v měřítku 1/48, který byl tehdy pro mě bohužel v té době nedostižný. Jako dítě a dospívající jsem spoustu času strávil modelařením, ale po překročení prahu dospělosti jsem tento koníček opustil a vrátil se k němu po zhruba deseti letech. A tak padlo rozhodnutí, že si splním svůj dětský sen a postavím si B-17!

Létající pevnosti rozsekaly Říši na cucky. K vítězství to nestačilo

Jedna z mála dostupných stavebnic v tu dobu byl model od legendární firmy Revell, která je nechvalně známá přebalováním starých příšerných stavebnic do líbivých krabiček. Nečekal jsem zázrak, ale to co na mě vykouklo po otevření krabičky, mohu bez uzardění nazvat hororem. Počítal jsem s naznačením paneláže vystouplými linkami (takzvané pozitivní rytí) namísto tehdy již zaběhnutého negativního rytí, kdy jednotlivé linky paneláže jsou znázorněny do hloubky, ale zarazily mě odbyté a rozplizlé detaily.

Osud sestřeleného bombardéru byl desítky let nejasný. Pátrání začalo u piva

Nu což, stejně jsem si chtěl osvojit techniku přerývání, takže jsem se pustil do práce. Veškeré díly trupu, křídel a ocasních jsou přebroušeny a pomocí rydla a Dymo pásky jsou naryty nové linky dle předlohy z časopisu Revi. Podle této předlohy bylo doplněno i nýtování, které bohužel na fotkách není moc vidět. Přestože nebylo v plánu dělat nějaké velké úpravy, doplnil jsem brzdové hadice na podvozkových nohách, zdvihátka ventilů a kabelové rozvody u motorů.

Jelikož Memphiská kráska je velmi dobře zdokumentovaná, nešlo jinak a došlo ještě na doplnění různých antének a další detailů povrchu. Ačkoli stavba skýtala určité peripetie, žádný zásadní problém se nevyskytl a stavbu jsem si velmi užil. Příště však asi do takového velkého modelu nepůjdu, jelikož moje bydlení není nafukovací a příště podobnou předlohu ztvárním v mnohem menším měřítku 1/72.

2. října 2019

Jak američtí letci bombardovali vlastní město. Škody byly za 25 dolarů

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 10. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

9. září 2025

