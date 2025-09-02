Vrtulník Bell UH-1C byl všestranný dříč. Model legendy z války ve Vietnamu

Ke stavbě modelu UH-1C mne vedla nejen moje profese a současné pracovní působiště, ale i dlouholetý zájem o vojenskou historii. V případě vrtulníku UH-1 se skutečně jedná o legendu války ve Vietnamu. Masovost nasazení tohoto typu v nepřeberném množství verzí do té doby neznala obdoby. Pro mnoho vojáků znamenal charakteristický zvuk rotoru blížící se záchranu. Právě díky tomu charakteristickému zvuku „chop-chop“ se vrtulníkům přezdívalo „chopper“.
Variabilita vrtulníku UH-1 při plnění úkolů jak evakuace, přepravy vojáků z a na bojiště, tak podpora pozemních operací pomocí neřízených střel a kulometů byla opravdu doslova nekonečná. Vždyť UH-1 dala základ další legendě, a to vrtulníku AH-1 Cobra, který firma Bell Helicopter ve vlastní režii vyvinula právě na základě UH-1. V této filosofii pokračuje do dnešních dnů, kdy varianty AH-1Z Viper a UH-1Y Venom sdílejí až 80 % komponentů, díky čemuž je údržba i logistika a následný provoz hladší.
Modely vrtulníku má základ u jihokorejského výrobce Academy a moje stavebnice v měřítku 1:35 byla přebalena firmou Revell. Vydány byl v roce 1995. Na svojí dobu je model na vysoké úrovni a nabízí pěkné detaily přímo z krabičky. Samozřejmě někde detailnost není taková jako u modernějších stavebnic, nicméně po sestavení vcelku věrně vystihuje předlohu.
Model UH-1 jsem postavil bez jakýchkoli doplňků kromě doplnění upínacích pásů na sedačkách posádky. Jedná se UH-1C sloužící během vietnamské války u 174th Assault Helicopter Company „Sharks“ v Duc Pho v roce 1970. Odchýlil jsem se od historické věrnosti a na model neumístil výzbroj, protože úroveň výzbroje ze stavebnice mne nenadchla.
Vrtulníky UH-C sloužily zejména jako tzv. gunship, tedy vcelku silně vyzbrojené kulomety či raketnicemi pro podporu pozemních jednotek a ničení techniky protivníka. Označení modelu je převážně nastříkané pistolí přes masky vytvořené v grafickém programu na základě obtisků ze stavebnice a vyřezanými na plotru.
Použity jsou akrylové barvy firem Vallejo, AMMO a Mission Models. Patina a provozní opotřebení je vytvořené pomocí produktů firem AMMO, Flory Models a AK. Drobné odřeniny jsou vytvořeny pomocí tupování molitanem a akrylovými pastelkami AK.
