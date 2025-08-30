K modelařině mě přivedl taťka. Jak plynul čas a zdokonaloval jsem se ve stavbě a různých technikách, taťka říkal: „Je to hezké a statické. Zkus tam dát tenhle elektromotorek, ať se točí alespoň vrtule.“ A to mě pohltilo ještě více.
Proč dělat jen statické modely, když mohou být dynamické. Doba pokročila, součástky se zmenšovaly, hlavně motorky. Poté jsem objevil kouzlo LED diod. Ty jsou dnes tak miniaturní, že je možné dát je kamkoliv. O optickém vláknu nemluvě. A tak jsem zkoušel a zkoušel a přidával efekty a je to čím dál zajímavější.
Poté mi už nestačily přepínače a chtěl jsem vše automatizovat. K tomu mi pomohl kamarád, se kterým jsme vyvinuli řídící modul, který umí kromě řízení motůrků a LED také zvukové efekty. A tak začala automatizace. S tím je spojeno studium podkladů, materiálů, hlavně elektroinstalace světel a popřípadě sekvence spouštění motorů.
Poslední Avro Lancaster na evropském nebi. Statečný obr pomohl vyhrát válku
Každý model, který osazuji takto světelnými, motorovými i zvukovými efekty, vyžaduje spoustu času přípravy a hledání. Model, který vám dnes chci ukázat je 1/32 AVRO Lancaster – Dambuster od Hong Kong Models. Stavěl jsem dva současně, takže první model prošlápl cestu a druhý jen replikoval již zjištěné detaily.
Nejdůležitější je nastudovat stavební postup, protože vodiče musíte protahovat během stavby a také provádět různá propojení. Například křídlo. Na levém jsou tato světla: červené poziční, modré formační, dva přistávací světlomety a dva motory. Poziční světla je potřeba v trupu propojit aby svítila současně. Přistávací reflektory jsou samostatný obvod, takže je možné je rovnou vyvést z modelu ven a to před ostruhovým kolem. Motory budou spínány každý zvlášť, tak je možné vodiče také vyvést rovnou ven. Proč, k tomu se dostanu na závěr.
Na pravém křídle je jen zelené poziční a modré formační plus 2 motory. Proces se opakuje. Trup, tam je toho více. Osvětlení kokpitu, stolku navigátora, radiooperátora, identifikační světla (červené, oranžové, zelené tzv. semafor) a pod zadní střeleckou věží je ještě antikolizní bílé a formační modré. Nesmíme zapomenout, že Dambuster měl dva světlomety pro určování výšky nad vodou, a ty jsou v trupu také.
Rozbíječi přehrad: Když kvůli Britům teklo Němcům do bot
Když jsou křídla hotová a trup připraven na slepení, je potřeba dokončit potřebná propojení a udělat vývody ven. Ven proto, protože každý model má svou podložku a pod ní se skrývá řídící modul. Jakmile je model sestaven, vše propojeno, začištěno, pokračuje se jako u klasického modelu. Tedy dočištění, první nástřik tmelu - surfacer, opravy a následně pak barvení, patina a finální sestavení.
Když je model hotov, je možné jej umístit na podložku a pak propojit s řídícím modulem. Následuje pak oživení a pak už se jen kocháte hotovým dílem. Když je model vystaven, kdykoliv jej můžete zapnout a ponořit se do děje. Jako zvukové stopy používám sekvence z filmů nebo například jen zvuk startujících motorů. Pro tyto dva modely jsem použil stopu z filmu Dambusters.
Doufám, že se Vám fotografie líbí a když budete chtít, na YouTube mám pár videí a videonávodů, jak na to. Meze se nekladou, instalovat se dá do různých měřítek. Například i do 1/144 dopravních letadel.
