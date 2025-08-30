Proč dělat jen statické modely, když mohou být dynamické. Oživlý Lancaster

Soutěž
Rozsvícená světla či kabina, točící se vrtule, zvukové efekty. Kam až lze zajít v tvorbě plastikových modelů, nám ukáže Jaroslav Král na svém modelu letounu Avro Lancaster v legendárním speciálu tzv. Dambuster, tedy letounu, který měl za úkol prorazit hráz přehrady. Dále už Jaroslav Král.

K modelařině mě přivedl taťka. Jak plynul čas a zdokonaloval jsem se ve stavbě a různých technikách, taťka říkal: „Je to hezké a statické. Zkus tam dát tenhle elektromotorek, ať se točí alespoň vrtule.“ A to mě pohltilo ještě více.

Proč dělat jen statické modely, když mohou být dynamické. Doba pokročila, součástky se zmenšovaly, hlavně motorky. Poté jsem objevil kouzlo LED diod. Ty jsou dnes tak miniaturní, že je možné dát je kamkoliv. O optickém vláknu nemluvě. A tak jsem zkoušel a zkoušel a přidával efekty a je to čím dál zajímavější.

Avro Lancaster Dambuster
Avro Lancaster Dambuster
Sestava křídel
Interiér
Motory
36 fotografií

Poté mi už nestačily přepínače a chtěl jsem vše automatizovat. K tomu mi pomohl kamarád, se kterým jsme vyvinuli řídící modul, který umí kromě řízení motůrků a LED také zvukové efekty. A tak začala automatizace. S tím je spojeno studium podkladů, materiálů, hlavně elektroinstalace světel a popřípadě sekvence spouštění motorů.

Poslední Avro Lancaster na evropském nebi. Statečný obr pomohl vyhrát válku

Každý model, který osazuji takto světelnými, motorovými i zvukovými efekty, vyžaduje spoustu času přípravy a hledání. Model, který vám dnes chci ukázat je 1/32 AVRO Lancaster – Dambuster od Hong Kong Models. Stavěl jsem dva současně, takže první model prošlápl cestu a druhý jen replikoval již zjištěné detaily.

Nejdůležitější je nastudovat stavební postup, protože vodiče musíte protahovat během stavby a také provádět různá propojení. Například křídlo. Na levém jsou tato světla: červené poziční, modré formační, dva přistávací světlomety a dva motory. Poziční světla je potřeba v trupu propojit aby svítila současně. Přistávací reflektory jsou samostatný obvod, takže je možné je rovnou vyvést z modelu ven a to před ostruhovým kolem. Motory budou spínány každý zvlášť, tak je možné vodiče také vyvést rovnou ven. Proč, k tomu se dostanu na závěr.

Na pravém křídle je jen zelené poziční a modré formační plus 2 motory. Proces se opakuje. Trup, tam je toho více. Osvětlení kokpitu, stolku navigátora, radiooperátora, identifikační světla (červené, oranžové, zelené tzv. semafor) a pod zadní střeleckou věží je ještě antikolizní bílé a formační modré. Nesmíme zapomenout, že Dambuster měl dva světlomety pro určování výšky nad vodou, a ty jsou v trupu také.

Rozbíječi přehrad: Když kvůli Britům teklo Němcům do bot

Když jsou křídla hotová a trup připraven na slepení, je potřeba dokončit potřebná propojení a udělat vývody ven. Ven proto, protože každý model má svou podložku a pod ní se skrývá řídící modul. Jakmile je model sestaven, vše propojeno, začištěno, pokračuje se jako u klasického modelu. Tedy dočištění, první nástřik tmelu - surfacer, opravy a následně pak barvení, patina a finální sestavení.

Když je model hotov, je možné jej umístit na podložku a pak propojit s řídícím modulem. Následuje pak oživení a pak už se jen kocháte hotovým dílem. Když je model vystaven, kdykoliv jej můžete zapnout a ponořit se do děje. Jako zvukové stopy používám sekvence z filmů nebo například jen zvuk startujících motorů. Pro tyto dva modely jsem použil stopu z filmu Dambusters.

Doufám, že se Vám fotografie líbí a když budete chtít, na YouTube mám pár videí a videonávodů, jak na to. Meze se nekladou, instalovat se dá do různých měřítek. Například i do 1/144 dopravních letadel.

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.

Zasílat fotografie a příběhy můžete až do 2. září 2025 (23:00).

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

Vstoupit do diskuse
Témata: Avro Lancaster

Nejčtenější

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...

Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy

Úžasná, převratná, revoluční, nadčasová… S takovými přívlastky se člověk může setkat, zajímá-li se o německé ponorky třídy XXI. Nu, kdy jindy než v létě u vody je ten správný čas, podívat se na tento...

Proč dělat jen statické modely, když mohou být dynamické. Oživlý Lancaster

Soutěž

Rozsvícená světla či kabina, točící se vrtule, zvukové efekty. Kam až lze zajít v tvorbě plastikových modelů, nám ukáže Jaroslav Král na svém modelu letounu Avro Lancaster v legendárním speciálu tzv....

30. srpna 2025

Letadla netradičních tvarů pro naší armádu. Podobné a povedenější měli v USA

Podívejme se na dva zajímavé prototypy československých letounů, které nezaujatou veřejnost zaujmou minimálně svým méně tradičním vzhledem. Pro fanoušky letectví, zpravidla zvyklé na ledasco, ovšem...

30. srpna 2025

Drony se prosazují v různých oborech. Od energetiky po filmový průmysl

Proč se lidé učí létat s dronem? Zejména proto, že drony mají v současnosti stále širší uplatnění. Zájemcům o rekvalifikaci poskytuje podporu i ministerstvo práce a sociálních věcí a úřad práce. Na...

29. srpna 2025  12:30

Koalové tráví na zemi jen jedno procento svého života. Je pro ně nebezpečné

Výzkumníci rozdali populárním vačnatcům zařízení připomínající lidské fitness náramky. Získali tak zajímavý vhled do jejich návyků. Mohl by pomoci s ochranou těchto tvorů.

29. srpna 2025  10:02

Opera se stala kulisou tragédie. Od pádu letu 2801 Vnukovo Airlines uběhlo 29 let

Let 2801 neměl být zvlášť náročný. Během přistání na Špicberkách se však projevila špatná příprava, chyby i jazykové bariéra. Výsledek byl tragický – tupolev společnosti Vnukovo Airlines v plné...

29. srpna 2025

Test barev na bombardéru Sparviero se zvrtnul v diorámu s příběhem

Soutěž

Kam až může vést hledání modelu se složitější kamufláží, vypráví příběh modeláře Tomáše Coňka, který do soutěže poslal diorámu italského polního letiště z období druhé světové války. Ta znázorňuje...

29. srpna 2025

Tankový den v Lešanech chystá k 80. výročí konce války velkolepou podívanou

Konec druhé světové války na českém území je hlavním motivem Tankového dne. Ten se v Lešanech koná v sobotu 30. srpna už po jednadvacáté. Divákům předvede nejen pásové bojové stroje.

29. srpna 2025

Vyzkoušeli jsme notebook, který si oblíbí milovníci soukromí v AI

Na první i druhý pohled je notebook HP ZBook Ultra 14 G1a drahý, ale na ten třetí zjistíte, že jiný laptop s grafickou kartou, která má přístup až k 96 GB operační paměti, za takovou cenu prostě...

28. srpna 2025

Tahle věcička by se mohla líbit Sheldonovi Cooperovi i poručíku Gruberovi

Japonský „tančík“ na kolejích Type 95 So-Ki byl jediným sériovým strojem v historii, který měl železniční i pásový podvozek. Navíc i jeho železniční podvozek byl z pohledu rozchodu variabilní....

28. srpna 2025

Notifikace jsou zloději času. Připraví vás o něj, i když je nečtete

Soustředění je tvrdá měna dneška. Každé pípnutí nebo zavibrování telefonu vás o něho okrádá. Problém má jen jedno řešení. Povypínat těch mrch co nejvíc.

27. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Po neúspěších si Muskova Starship připsala dobrý let i s výbušným koncem

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship s nosičem Super Heavy společnosti...

27. srpna 2025  6:31,  aktualizováno  8:21

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  4:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.