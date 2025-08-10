Poklad ze sklepa zažehl zrod modeláře. Krásná Avia BH-11 byla jasná volba

Na první modely se nezapomíná. To, že je dobré je uchovat, dokládá i příběh, který nám poslal Tomáš Frána. Letadélka z jeho začátků pomohla zažehnout modelářský zápal v další generaci. Tato Avia BH-11 určitě neupadne v zapomnění. Dále už modelář Tomáš Frána.
Avia BH-11 „Boska“ 1/48

Avia BH-11 „Boska“ 1/48 | foto: Tomáš Frána

Je to už opravdu dávno, co jsem na základní škole lepil plastové modely. Rozhodně jsem nebyl žádný profesionální modelář. Modely byly spíš doplňkem mého zájmu o historii. V začátcích se spíš jednalo o kvantitu než kvalitu. No a někdy na střední jsem modelářství nadobro opustil. A tak se stalo, že po mě ve sklepě u rodičů zůstalo spousta modelů. A na ty teď narazil můj skoro pětiletý syn při svých průzkumných výpravách, když byl u babičky.

Zprvu vše bral pouze jako hračky. Pak jsem mu ale vysvětlil, že to není jen tak, takový model udělat. Že se prodává rozložený. Že ho nejdřív musí slepit, pak nabarvit a nalepit obtisky. Prohlásil, že by to chtěl taky zkusit. Že chce udělat svůj model. A tak jsme se do toho pustili.

Letoun generála Peřiny po sedmdesáti letech znovu letěl. Byli jsme u toho

Nejdřív jsme museli vybrat model. Něco lehkého, s málo díly, velkého a taky levného. Přece jenom kluk je pořád ještě dost mladý a nevěděl jsem, jestli nám vydrží trpělivost až do konce. Volba padla na Avii BH-11 „Boska“. Důležité také bylo, že se model líbil. Když jsme krabičku otevřeli, měl jsem pocit, že Zachariáš zažívá stejné pocity, jako když Howard Carter objevil Tutanchamonovu hrobku.

Pořád si dokola prohlížel jednotlivé díly a studoval návod. Nadšení neopadalo, tak jsme naši stavbu rozhodli zpestřit výletem do Vojenského muzea ve Kbelích. Měl jsme za to, že by tam nějaká boska měla být. A taky že byla. Odpoledne v muzeu vyšlo na jedničku. Můžeme všem doporučit.

Povedené plastikové modely z Prostějova. První přišel v roce 1970

No a pak jsme přešli k realizaci našeho modelu. Při vystřihování dílků došlo k první ztrátě. Dva výfuky od motorů odletěly neznámo kam. Takže jsme si vyzkoušeli i vytažení nových z kousku plastu nad svíčkou. Na jedné fotografii je vytahovaný výfuk jasně patrný. Ten druhý se nám povedl o dost lépe.

Broušení a začišťování dílů šlo Zachymu překvapivě dobře. Nedokoupili jsme žádné doplňky, jen jsme se snažili podle fotek udělat stroj co nejvěrnější. Barvení bylo trošku komplikovanější. Snažil jsme se připravit barevná pole ohraničená páskou. Aby mohl Zachy jednoduše nanášet barvu.

letni putovani zapomenuta letiste technet megovka desktop

Nakonec se povedlo, i když je na modelu asi tak čtyřikrát více barvy, než by bylo potřeba. A přechody mezi jednotlivými barvami kamufláže jsou díky pásce dost znatelné. Ale co, je to přece první model.

Motor a vrtuli jsem pak nabarvil já. Na to syn ještě opravdu neměl trpělivost. Myslím, že se nám náš první model docela podařil. Hlavně jsem byl rád, že synovi vydržela trpělivost. A také že si mohl uvědomit, že za každou hračkou, co má v pokojíčku, je i nějaká práce. Že to není jen tak. A možná si těch hraček od teď bude i více vážit. Uvidíme. A taky uvidíme, jak budeme v naší modelářské činnosti pokračovat. Teď v létě budeme asi o dost víc času trávit venku. Tak přejeme krásné prázdniny.

Tomáš a Zachariáš

Komerční rámeček

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.