ANKETA k 2. kolu soutěže Příběh mého modelu ZDE
Hlasovat lze do úterý 16. září do 10:00. Po vyhodnocení výsledků oznámíme vítěze druhého kola soutěže a vylosujeme tři výherce ze čtenářů, kteří hlasovali v anketě.
Velmi si vážíme vašich hlasů, a proto jsme připravili i ceny pro hlasující čtenáře. Tři vylosovaní získají jednu z těchto plastikových stavebnic:
Souběžně s anketou hodnotí došlé příspěvky odborník. Pokud jsme v prvním kole bádali nad tím, kterému modelu se přiklonit jako k výherci redakční ceny, tak v druhém kole je to skutečný rébus. Stejně jako v kole prvním i nyní se soutěží o tři ceny:
1. cena odborné poroty, zastoupenou panem Alanem Treterou ze společnosti PECKA MODELÁŘ, která věnovala výhry. Ty najdete v komerčním rámečku níže.
2. cena redakce, kterou vybírá tým magazínu Technet. Tento pohled se může lišit od pohledu odborníka v oboru, protože laika třeba zaujme úplně jiný aspekt.
3. cena čtenářů, kterou zvolíte vy, naši čtenáři. V této anketě máte možnost zvolit minimálně tři a maximálně pět příběhů modelů.
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Příběh mého modelu
Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Podrobná pravidla soutěže si můžete prostudovat zde. Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ.
Ceny v druhém kole:
1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24
2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24
3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72