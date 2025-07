Soutěž příběh mého modelu je dvoukolová. Podrobná pravidla soutěže si můžete prostudovat zde. Nyní dáváme slovo vám, našim čtenářům. Vašich hlasů si velmi vážíme, a proto za svůj hlas můžete i vy vyhrát cenu.

Souběžne s anketou hodnotí došlé příspěvky odborník. I v redakci Technetu si drbeme hlavy a zamyšleně šustíme plnovousy. Rozhodnout opravdu není lehké. V každém ze dvou kol se soutěží o tři ceny:

1. cena odborné poroty, zastoupenou panem Alanem Treterou ze společnosti PECKA MODELÁŘ, která věnovala výhry. Ty najdete v komerčním rámečku níže.

2. cena redakce, kterou vybírá tým magazínu Technet. Tento pohled se může lišit od pohledu odborníka v oboru, protože laika třeba zaujme úplně jiný aspekt.

3. cena čtenářů, kterou zvolíte vy, naši čtenáři. V této anketě máte možnost zvolit minimálně tři a maximálně pět příběhů modelů.

Ze čtenářů, kteří hlasovali v anketě, vylosujeme tři, jež vyhrají jednu z těchto plastikových stavebnic (třeba tak založíme na další modelářský příběh):

Velmi nás potěšil váš velký zájem (akcelerovaný blížícím se termínem uzávěrky 1. kola), který ovšem nedovolil, abychom do prvního kola mohli zařadit všechny příspěvky, jež bychom rádi zveřejnili. Posouváme je tedy do kola druhého. Děkujeme za pochopení. Soutěž tak zdaleka nekončí, protože startuje kolo druhé! Svůj příběh modelů můžete zasílat dál, a to až do 2. září 2025 (23:00).

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, která vystihnou výjimečnost. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Z příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky.