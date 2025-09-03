Model byl jako vajíčko s překvapením. Rozhýbaný Airbus A400M bez kamufláže

Tento model nákladního letounu Airbus A400M je zajímavý minimálně díky dvěma věcem: je to další model v naší soutěži, který svítí a točí se mu vrtule, ale zajímavé je i jeho neobvyklé provedení finální úpravy. Jde o vzhled letounu z výroby před lakováním. Dále už jeho autor Jaroslav Král:

Rád bych se s Vámi podělil o příběh modelu Airbusu A400M. Mimochodem nejkrásnější vrtule má právě tento letoun. (Od firmy Ratier) Letoun jako takový byl dlouho očekávanou odpovědí Airbusu na americký C-17. I když si myslím, že zadní rampa a směrovka s výškovkou ve tvaru T je společná nebo licenční práce. Ale pojďme k modelu.

Jedná se o Revell v měřítku 1/72. Je to velké ale hezké. Revell ještě vydal variantu 1/144 pro ty, jenž nemají doma místo a nebo prostě staví jen 1/144. Když je A400M hotový a připravený k doručení zákazníkovi, je „nudně“ šedý. Pátral jsem a našel fotografie z výroby. A o to je to zajímavější a tedy i jasná volba pro mě.

Airbus má spoustu dodavatelů. Každý opatří hotový výrobek specifickým nátěrem. A když se to vše dá dohromady, vznikne pěkně barevné letadlo. Takže vybrat konkrétní nebyl problém, postahoval jsem z internetu podklady a mohl začít.

A400 má jedno specifikum. Vrtule se na každé straně křídla točí proti sobě. To eliminuje moment v podélné ose a letadlo je stabilnější. Elektromotorky do gondol byly tedy jasná volba. Světla také. A400 svítí jak vánoční stromeček. Osvětlení prostoru nakládky, směrovky a části trupu jsem také přidal. Dále klasická poziční světla, záblesky, přistávací reflektory, osvětlení nástavce pro tankování za letu a hlavně modrozelená formační světla. Tedy přesněji elektroluminiscenční pásky.

Musel jsem upravit postup stavby tak, aby to šlo správně sestavit a propojit. Některé kroky jsem spojil a jiné naopak upravil. Začal jsem sestavováním drobných sestav jako podvozky, vrtule, kokpit, nákladový prostor. Dále pak si připravil prostupy pro vodiče a místa kam budu instalovat LED. Na elektroluminiscenční pásky jsem použil 3D výtisk, do kterého vložil LED modrozelené barvy. Postupně jsem vkládal LED do křídel, trupu a podvozkových gondol. Nesměla chybět světla ve výškovce mířící dolů do prostoru nakládky.

Když bylo toto vše nainstalováno, slepil jsem jednotlivé sekce tak, abych mohl navázat dalšími sestavami. Veškeré barvení interiéru je provedeno barvami Gunze. Vrtule jsou též nabarveny a osazeny patřičnými obtisky. Každý motorová gondola je osazena miniaturním motorkem. Následoval okamžik propojování jednotlivých obvodů.

Prostup jsem se rozhodl udělat v místě hlavního podvozku, neboť svazek nebude tak nápadný. Každý propojený obvod má svou barvu vodiče a je vyveden ven. Když je vše hotovo a propojeno, nastal okamžik pravdy – vyzkoušení. Vše dopadlo na výbornou, světla svítí, motorky fungují. Tím, že je to nejsložitější krok a zároveň spojení několika stavebních kroků, jen to nejdůležitější moment.

Pak jsem spojil poloviny trupu k sobě, zároveň nalepil křídla a jako poslední krok přilepil i výškovku se směrovkou. Hotovo. Po začištění a opravy rytí, mohlo nastat dolepování detailů a příprava na barvení. Následovalo maskování a nástřik surfaceru od Gunze a kontrola povrchu. Opravil jsem na pár místech viditelné chyby. Poté mohlo začít vlastní barvení.

VIDEO: Airbus A400M úspěšně absolvoval první testy v roli hasebního letadla

Jedná se o osm odstínů základních barev. Vybral jsem opět Gunze a postupoval od nejsvětlejší po nejtmavší. Vždy hotovou část jsem maskoval maskovací páskou. Na celý model padly dvě Tamiya pásky šířky 18 mm. Model byl jako vajíčko s překvapením. Proto odmaskování bylo také zajímavé neboť se model poprvé ukázal ve všech barvách.

Na místě bylo pár oprav podstřiků nebo přestřiků a povrch jsem sjednotil lesklým lakem. Pár obtisků, které jsem si připravil v Corel Draw a opět sjednotit lesklým lakem. Letadlo z výroby je čisté tedy žádná patina jen jsem lehce sjednotil povrch světle béžovou barvou BUFF naředěnou 1:5 ve prospěch ředidla. Poté dostal celý model matný lak.

Následovalo odmaskování čirých dílů a dílů světel. Dolepení posledních detailů a mohl jsem pokračovat přípravou podložky. Zvolil jsem letiště v Seville, tedy tovární letiště Airbusu. Když bylo vše připraveno, osadil jsem spodní část podložky řídícím modulem SEC1. Usadil jsem model na podložku s jistícím drátem, který prochází podložkou a zachycuje osy podvozku na třech místech. Tím se zamezí pohybu modelu během přepravy. Dále následovalo propojení modelu s modulem SEC1 a oživení.

A teď už jen připravit zvukovou stopu a model dostal další rozměr. Doufám, že se vám líbí a díky že jste dočetli článek až sem.

Ceny v soutěži Příběh mého modelu

Soutěž je dvoukolová v každém kole vyhrávají tři soutěžící a tři hlasující v anketě. Zasílat fotografie a příběhy bylo možné do 2. září 2025 (23:00). Ceny do soutěže věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Na výsledky prvního kola se můžete podívat zde. Nyní probíhá kolo druhé. Čtenářskou anketu zveřejníme 9. září 2025.

Ceny v druhém kole:

1. „Cena odborné poroty“: Plastiková stavebnice německého těžkého tahače Mercedes-Benz Actros MP4 Space Grand Prix Edition v měřítku 1:24

2. „Cena redakce“: Plastiková stavebnice vozu Aston Martin DB-5 agenta 007 Jamese Bonda v měřítku 1:24

3. „Cena čtenářů“: Plastiková stavebnice britského bombardéru Vickers Wellington Mk.IA/C v měřítku 1:72

Výhry pro tři vylosované hlasující v anketě 2. kola:

