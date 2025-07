Zasílám fotky modelu zkušební stanice 9V41 s elektrocentrálou, která patřila do kompletu 9K72, nebo také SCUD B. V raketových útvarech byla stanice známa pod názvem Majka, který vycházel z ruské zkratky MAI (mašina avtonomnych ispitanij). Používala se ke zkouškám přístrojů z operačně taktické rakety 8K14.

Model ZIL-131 je z produkce ICM, skříňová nástavba KUNG od firmy Balaton Modell, podvozek přívěsu elektrocentrály vychází ze stavebnice Planet Models, vše v měřítku 1:72. Nástavba má upravené panely, přemístěná okna a doplněné topení na čelní stěně. Elektrocentrála na upraveném přívěsu je celá postavená z destiček a tyček polystyrenu.

Problém bylo sehnat podklady pro stavbu, po zrušení této techniky zřejmě už fyzicky neexistuje kompletní sestava této stanice. Nástavby byly demontovány ze ZILů a stejně jako podvozky prodány. Technická dokumentace zobrazuje zvnějšku stanici jen z levé strany, rozmístění oken na pravé straně proto vychází z obrázku vnitřního uspořádání zařízení v nástavbě.

A proč zrovna tento model, který se v naší armádě vyskytoval v několika kusech? Poprvé jsem se s ním setkal při studiu na Vojenské akademii v Brně. Pak v Mikulovicích u Jeseníku, kde jsem se podílel na jeho „modernizaci“.

Původní dodané kusy byly na podvozku ZIL-157. Tyto už byly na počátku 80. let zastaralé. Ale ve vojenských skladech se nacházelo větší množství modernějších valníků ZIL-131 (údajně vnucená koupě od sovětů). A protože rozchod podélníků obou podvozků byl stejný, napadlo někoho u výzbrojní správy, že by se mohly nástavby přehodit na nový podvozek. Týkalo se to nejen zkušebních stanic, ale i pojízdných dílen, kompresorů, nebo vozů pro přepravu hlavic.

Vojenský útvar v Mikulovicích "vyráběl" prototypy, tedy občanský zaměstnanec pan Z. a já nebo kolegové jsme lehli pod auto a šroubovali montovali. Po vypracování technologického postupu jel prototyp do zkušebního ústavu ve Vyškově a pak do VOP (vojenský opravárenský podnik) Bludovice. Tam přivážely vojenské útvary svoje vozy a fabrika prováděla přestavbu. Proto se na nových podvozcích vyskytovaly i skoro 20 let staré nástavby. Ostatně potkalo to i tahače návěsů pro rakety, tam se však zkracoval podvozek a celá přestavba se proto odehrávala ve VOP Přelouč.

Tato konkrétní stanice 9V41 to měla do naší prototypové dílny nejblíže, dovezli ji kolegové z oddělení inspekce z vedlejších vrat haly. Model jsem stavěl se vzpomínkami na moje začátky a přátele u vojenského útvaru v Mikulovicích u Jeseníku. Na památku na všechny, kteří už nežijí, ale sloužili na této technice, ať už jde o občanské zaměstnance nebo vojáky.

PS: Jako jediný ze sbírky mých modelů nemá registrační značky. Vzpomene si někdo, nebo má dobře utajenou fotografii?

