Skončila naše letní soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu 2026. Nyní dáváme prostor našim čtenářům, aby sami svým procentuálním hodnocením ohodnotili přihlášené výtvory. Hodnotit můžete až do neděle 13. září do 23:00. Máte šanci vyhrát.
V druhém kole soutěže se nám sešlo 14 modelářských výtvorů a jejich příběhů. Možnost hodnotit jednotlivé modely jste měli po celou dobu soutěže, nyní však vidíte všechny soutěžní kusy pohromadě. Třeba mezi nimi najdete i některý, který jste zatím neohodnotili.
Čtenářská hodnocení se uzavře v neděli 13. září ve 23 hodin. Během pondělí 14. září pak vyhlásíme výsledky společně s hodnocením odborné poroty i redakce.
Vážíme si vašich názorů, a proto jsme vedle výher pro modeláře připravili i výhry pro hlasující čtenáře. Pět vylosovaných výherců získá plastikovou stavebnici.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice: · Tank T-55A od firmy Tamiya · Vrtulník Alouette II od firmy Revell · Nieuport Ni-17 od firmy Eduard · Vespa Primavera 125 od firmy Italeri
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic: · VTML Lince od firmy Italeri · Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov · Fokker Dr.I od firmy Eduard · Honda Dax od firmy Tamiya · Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice: · Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed · L-1049G Super Constellation od firmy Revell · Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell · Ducati 1199 od firmy Tamiya · Avia S-199 od firmy Eduard
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic: · Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell · R.M.S. Titanic od firmy Academy · Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr · Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr · Bell AH-1F Cobra od firmy Revell · Vikingská loď Drakkar od firmy Směr · Suchoj Su-25K od firmy Směr · Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr · Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·
Cena zvláštního uznání: · monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: · Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr · Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov · Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov · Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr · Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov
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