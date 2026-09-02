Ohodnoťte model v %:Nejlepší traktor je ten s příběhem. Land Utility Tractor Standard N
Byly to ty dlouhé zimní večery, kdy se mi už nechtělo sedět před žádnou obrazovkou – televizní ani počítačovou. Té počítačové mám v práci víc než dost a ta televizní mě nějak míjí. Vzpomněl jsem si na dětství, kdy se mi podařilo slepit (nebo spíš spatlat) pár letadýlek, a zjistil jsem, že je to pořád skvělý způsob, jak si vyčistit hlavu a zapomenout na problémy. Jenže co stavět? Letadla mě úplně neberou (tedy ta plastová – se skutečnými je to jinak) a vojenské techniky a tematiky je dnes všude plno.
Vrátil jsem se tedy k mládí (rodině, zálibám a vlastně i vzdělání) a ke své oblíbené technice: zemědělským strojům a traktorům. Premiéru obstaral německý D8506 s přívěsem, který nakonec skončil v malé diorámě – při nakládání přívěsu kdesi na venkově. A protože mě to chytlo (a občas se našel někdo, kdo mi to pochválil), sáhl jsem po novince od MiniArtu: Land Utility Tractor Standard N mod. 1939 v měřítku 1:35.
Britský Fordson, který celý týden oral pole, a když přišla válka, tahal po letištích vlečky a vozíky s bombami. A hlavně – byl oranžový, tedy v mé oblíbené barvě. (Prý ho tak natírali, aby byl v poli vidět. Chápu ho.)
Stavba se protáhla – v sezóně jsem se i po večerech musel věnovat té počítačové obrazovce – ale jemné fotolepty a odhalený čtyřválec za to čekání stály. Jenže když jsem hotový traktor postavil na poličku, přišel mi takový... nijaký. Chyběl mu příběh.
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Radostí zemědělců byl prvorepublikový traktor Praga AT
První nápad byl připojit pluh a poslat ho do pole, nakonec ale vyhrála dílna. Dokoupil jsem pár doplňků od MiniArtu, něco od Číňanů, něco vytiskla 3D tiskárna a budovu jsem poskládal ze zbytků dřívek od předchozího modelu.
Pak už jen barvit, trochu zašpinit, zaprášit, nechat traktor odpočívat mezi nářadím – a najednou to celé ožilo. A já se už rozhlížím, co příště. Kolegové z pole si totiž zaslouží společnost...
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: