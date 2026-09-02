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Nejlepší traktor je ten s příběhem. Land Utility Tractor Standard N

Soutěž
Celkový pohled

Celkový pohled | foto: Archiv soutěže

Traktor v dílně
Bez PHM to nejde
Potřebné nářadí
Z jiného úhlu
11 fotografií
Podívejte se na příběh traktoru Fordson, který – i díky zajímavým doplňkům – ožil ne na poli, ale v dílně. Do soutěže Příběh mého modelu 2026 nám ho poslal modelář Martin Halámek.

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Byly to ty dlouhé zimní večery, kdy se mi už nechtělo sedět před žádnou obrazovkou – televizní ani počítačovou. Té počítačové mám v práci víc než dost a ta televizní mě nějak míjí. Vzpomněl jsem si na dětství, kdy se mi podařilo slepit (nebo spíš spatlat) pár letadýlek, a zjistil jsem, že je to pořád skvělý způsob, jak si vyčistit hlavu a zapomenout na problémy. Jenže co stavět? Letadla mě úplně neberou (tedy ta plastová – se skutečnými je to jinak) a vojenské techniky a tematiky je dnes všude plno.

Vrátil jsem se tedy k mládí (rodině, zálibám a vlastně i vzdělání) a ke své oblíbené technice: zemědělským strojům a traktorům. Premiéru obstaral německý D8506 s přívěsem, který nakonec skončil v malé diorámě – při nakládání přívěsu kdesi na venkově. A protože mě to chytlo (a občas se našel někdo, kdo mi to pochválil), sáhl jsem po novince od MiniArtu: Land Utility Tractor Standard N mod. 1939 v měřítku 1:35.

Celkový pohled
Traktor v dílně
Bez PHM to nejde
Potřebné nářadí
11 fotografií

Britský Fordson, který celý týden oral pole, a když přišla válka, tahal po letištích vlečky a vozíky s bombami. A hlavně – byl oranžový, tedy v mé oblíbené barvě. (Prý ho tak natírali, aby byl v poli vidět. Chápu ho.)

Stavba se protáhla – v sezóně jsem se i po večerech musel věnovat té počítačové obrazovce – ale jemné fotolepty a odhalený čtyřválec za to čekání stály. Jenže když jsem hotový traktor postavil na poličku, přišel mi takový... nijaký. Chyběl mu příběh.

Radostí zemědělců byl prvorepublikový traktor Praga AT

První nápad byl připojit pluh a poslat ho do pole, nakonec ale vyhrála dílna. Dokoupil jsem pár doplňků od MiniArtu, něco od Číňanů, něco vytiskla 3D tiskárna a budovu jsem poskládal ze zbytků dřívek od předchozího modelu.

Pak už jen barvit, trochu zašpinit, zaprášit, nechat traktor odpočívat mezi nářadím – a najednou to celé ožilo. A já se už rozhlížím, co příště. Kolegové z pole si totiž zaslouží společnost...

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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