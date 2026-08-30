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Pokochejme se modelem legendárního vrtulníku Bell AH-1 se zubatou tlamou

Soutěž
Bell AH-1G

Bell AH-1G | foto: Archiv soutěže

Bell AH-1G
Bell AH-1G Detail předního kokpitu
Bell AH-1G
Bell AH-1G
12 fotografií
Vrtulník Bell AH-1 je legendární vrtulník, který před více než 60 lety určil trend do daleké budoucnosti. Představuje nám ho modelář, který i v minulém ročníku soutěže Příběh mého modelu dokázal svoji slabost pro tyto stroje. Dále už Jaroslav Háječek:

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Vážení čtenáři, rád bych Vám představil další legendu vrtulníkového letectví, která dala základ všem dalším typům bojových vrtulníků.

Již od roku 1962/63 americká armáda a letectvo používaly vrtulníky jako nosiče ofenzivní výzbroje a výzbroje pro podporu pozemních jednotek a samozřejmě pro svoji ochranu. V roce 1965 byla vypsána soutěž na nový bitevní vrtulník.

Firma Bell vyhrála výběrové řízení s typem Bell Model 209, který využíval komponenty Bell UH-1C – ocasní nosník, motor, rotor a podvozek. Nový vrtulník byl později označen jako AH-1. Tuto filozofii si modelová řada vrtulníků programu H-1 udržela do současnosti, kdy modely UH-1Y Venom a AH-1Z Viper stále sdílejí až 80 % komponent, což napomáhá zjednodušení logistiky a snižuje nároky na provoz a údržbu.

2. září 2025

Bell AH-1 Cobra je legendou nejen konfliktu ve Vietnamu. Vrtulníky AH-1 sloužily v letectvech a námořnictvech mnoha zemí a v mnohých slouží dodnes v jejich nejmodernějších verzích, které koneckonců provozuje i letectvo Armády České republiky.

Model v měřítku 1/32 původně vydala ukrajinská firma ICM a její výlisky díky spolupráci byly vydány také českou firmou Special Hobby ve stavebnici v takzvané Hi-Tech variantě s lepty do kokpitu, resinovými odlitky detailů, jako jsou sedačky, helmy pilotů a další detaily, a 3D tištěnými díly, jako je např. zaměřovač.

Bell AH-1G
Bell AH-1G
Bell AH-1G Detail předního kokpitu
Bell AH-1G
12 fotografií

Stavebnice nese název „Early Tails over Nam“, tedy rané verze nad Vietnamem. Přebal nabízí několik variant zbarvení z války ve Vietnamu. Můj konkrétní model zobrazuje vrtulník s/n 68-15189 se jménem Wretched Mildred a se žraločí tlamou. Takovéto zbarvení bylo vcelku populární, takže zubatých Cober je požehnaně.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Marking modelu jsem barvil za pomoci masek vzniklých v grafickém programu na základě scanu obtiskového archu ze stavebnice. Zkušenosti mě naučily, že takto komplexní zbarvení je lepší nabarvit, než se spoléhat na obtisky ve stavebnici, byť by byly sebelepší. Tvar přední části vrtulníku je velmi členitý a přestože je barvení pomocí masek časově náročnější, výsledek je nesrovnatelně lepší v porovnání s obtisky.

Model je barven akrylovými barvami firem Vallejo, AMMO a Mission Models. Provozní opotřebení a patina jsou kombinací akrylového washe od firmy Flory Models a olejových přípravků a barev firem AMMO a AK. Drobné odřeniny jsou malovány pastelkami AK Weathering Pencil.

Během loňského ročníku soutěže na iDNES jsem čtenářům představil právě vrtulník UH-1C, ze kterého pak vzešla i samotná AH-1. Shodou okolností tento model je také „zubatý“, takže mám nyní ve sbírce zubatou rodinku vrtulníků, jež tvořily historii vrtulníkového letectví.

Přeji všem čtenářům, jak modelářům, tak těm, které toto hobby naprosto míjí, nádherný zbytek léta, a pokud se mi podařilo ve Vás zažehnout byť jen malinký zájem o tento koníček, neváhejte se obrátit na kohokoli z našeho modelářského klubu 310. PMC Praha.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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Pokochejme se modelem legendárního vrtulníku Bell AH-1 se zubatou tlamou

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