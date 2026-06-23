Startuje letní soutěž Příběh mého modelu 2026. Podělte se o svůj výtvor

Letní modelářská soutěž bude stejně jako loni dvoukolová a v každém kole bude možné vyhrát ceny, které věnovala společnost PECKA-MODELÁŘ. Úplná pravidla soutěže najdete zde. Přihlásit můžete plastikový model bez rozdílu měřítka či tématiky. Letos lze nově přihlásit i model, který vznikl výhradně za pomoci 3D tisku.
Kromě fotografií vašeho plastikového modelu nás zajímá i jeho příběh. Například proč padla volba právě pro tento konkrétní typ, jak model vznikal, praktické rady apod. Jak ukázal minulý ročník, v příbězích samotných lze nalézt mnoho krásných detailů a okolností, které dokážou zásadně obohatit pohled na daný výtvor.
V letošním ročníku jsme rozhodli více zaměřit na mladé modeláře do 15 let a vypsali pro ně samostatnou cenu. Pravidla soutěže jasně říkají, že zúčastnit se může jen osoba starší 18 let, proto musí juniora do soutěže přihlásit dospělý. Zda model skutečně vytvořil mladý modelář, nebo váš dědeček s padesátiletou modelářskou praxí, kontrolovat nebudeme. S tím si musí poradit vaše svědomí – my vám prostě věříme. Pokud je přihlašovaný model dílem modeláře do 15 let, zmiňte tuto informaci o věku i v příběhu.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21.7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Hodnotit přihlášené modely budeme v každém ze dvou kol soutěže následovně:
Cena odborné poroty
Tu za společnost PECKA-MODELÁŘ vybere dlouholetý modelář a odborník na danou problematiku pan Alan Tretera. V prvním kole získají tuto cenu ve formě jedné plastikové stavebnice čtyři soutěžní modely a jejich příběh.
Alan Tretera
Profesně se v oboru modelářství pohybuje více než 30 let a modelářskému hobby se věnuje již od dětství. Jako vedoucí prodejen PECKA-MODELÁŘ má velký přehled o současných modelářských trendech a také má široké znalosti o historii tohoto tvůrčího koníčku. Vede modelářský klub první Mini-Z Racer ČR a podílí se na organizaci celorepublikových a mezinárodních závodů modelů této kategorie.
Cena redakce
Oko poučeného laika si nezřídka všímá i jiných detailů než pohled odborníka. Právě zde dostává svůj největší prostor příběh modelu. Redakce Technetu s velkou radostí a zájmem četla vaše texty minulého ročníku soutěže. Věřte, že příběh není jen suma nutných informací k dané položce, ale může váš výtvor – obrazně řečeno – hodit do úplně jiného světla. V prvním kole tuto cenu ve formě jedné plastikové stavebnice získá pět soutěžních modelů a jejich příběh.
Cena čtenářů
Tuto cenu vyberou naši čtenáři v hlasování. Letos bude možné hlasovat ihned u každého publikovaného modelu. V prvním kole tuto cenu ve formě jedné plastikové stavebnice získá pět soutěžních modelů a jejich příběh.
Cena pro modeláře do 15 let
Zde se redakce a odborná porota poradí a rozdělí pět cen v každém kole. V prvním kole tuto cenu ve formě jedné plastikové stavebnice získá pět soutěžních modelů a jejich příběh.
Cena zvláštního uznání
V prvním kole vybere společně redakce a odborná porota jeden model, který ocení touto cenou.
Výhry pro čtenáře
Vážíme si vašeho hodnocení, a tak i čtenáři, kteří hlasovali, mohou vyhrát jednu z pěti plastikových stavebnic v každém kole soutěže.
První kolo: bude probíhat od úterý 23. 6. do úterý 28. 7. K zařazení do 1. kola je potřeba poslat svůj příspěvek nejpozději do úterý 21.7. 2026, 23:00. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhého kola. Výsledky 1. kola budou vyhlášeny v úterý 4. 8.
Druhé kolo: sem budou zařazeny vybrané příspěvky zaslané od 22. 7. do uzávěrky 1. 9. ve 23:00. Poslední soutěžní příspěvek druhého kola bude zveřejněn v zářijovém termínu podle rozhodnutí redakce, nejpozději ovšem 15. 9. 2026, tak aby i ve 2. kole mohlo ještě min. týden dobíhat hlasování u jednotlivých soutěžních příspěvků. Druhé kolo tedy bude uzavřeno nejpozději v úterý 22. 9. 2026, poté budou zveřejněni výherci druhého kola.
Před koncem prvního kola připravíme článek, kde představíme výhry pro kolo druhé. Opět nepřijdou zkrátka ani čtenáři, kteří budou hlasovat.
Pokud se chcete podívat na příběhy modelů loňského ročníku naší soutěže, najdete je zde.