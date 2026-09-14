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Tato modelářská díla zvítězila ve druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026

Autor:
Soutěž   17:32
Léto je pryč a s ním i naše modelářská soutěž Příběh mého modelu. Opět jsme se utvrdili v tom, kolik se mezi námi najde velmi zručných výtvarníků, kteří dokážou běžnou stavebnici posunout mnohem dál. Stejně tak nás zaujaly i příběhy v této soutěži neméně důležité. Zde jsou výsledky druhého kola, vč. výher pro hlasující čtenáře.
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Připravujeme novou soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu 2026

Cena odborné poroty

Stejně jako v kole prvním, otevíráme hodnocení druhého kola Cenou odborné poroty, která je zaměřena především na kvalitu zpracování. Náš odborný sudí Alan Tretera vybral za společnost PECKA-MODELÁŘ tyto čtyři soutěžní modely:

Alan Tretera

Profesně se v oboru modelářství pohybuje více než 30 let a modelářskému hobby se věnuje již od dětství. Jako vedoucí prodejen PECKA-MODELÁŘ má velký přehled o současných modelářských trendech a také má široké znalosti o historii tohoto tvůrčího koníčku. Vede modelářský klub první Mini-Z Racer ČR a podílí se na organizaci celorepublikových a mezinárodních závodů modelů této kategorie.

  • Skvěle postavená dioráma pásového traktoru DT-75, kterou nám představil modelář Jiří Poch:

Válec nechal rezivět před výjevem z polní opravy pásového traktoru DT-75

vyhrává plastikovou stavebnici tanku T-55A.

  • Modelář Stanislav Šnek a jeho čistě postavený model SU-22M4 s pěkným příběhem:

Čtvrtkové Su-22M4 je srdeční záležitostí a vzpomínkou na Náměšť

vyhrává plastikovou stavebnici vrtulníku Alouette II.

  • Dalším laureátem Ceny odborné poroty je Tomáš Kadlec za model ponorky U-96:

Díky filmu se stala legendou. Prozkoumejte model U-96 ze snímku Das Boot

a vyhrává plastikovou stavebnici Nieuport Ni-17.

  • Odbornou porotu zaujal i model bombardéru B-29, který je „na model z krabičky“ moc pěkně postavený, navíc se skvělou povrchovou úpravou leštěného kovu:

Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29

Jiří Polívka získává model Vespa Primavera 125.



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