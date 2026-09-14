Cena odborné poroty
Stejně jako v kole prvním, otevíráme hodnocení druhého kola Cenou odborné poroty, která je zaměřena především na kvalitu zpracování. Náš odborný sudí Alan Tretera vybral za společnost PECKA-MODELÁŘ tyto čtyři soutěžní modely:
Alan Tretera
Profesně se v oboru modelářství pohybuje více než 30 let a modelářskému hobby se věnuje již od dětství. Jako vedoucí prodejen PECKA-MODELÁŘ má velký přehled o současných modelářských trendech a také má široké znalosti o historii tohoto tvůrčího koníčku. Vede modelářský klub první Mini-Z Racer ČR a podílí se na organizaci celorepublikových a mezinárodních závodů modelů této kategorie.
- Skvěle postavená dioráma pásového traktoru DT-75, kterou nám představil modelář Jiří Poch:
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Válec nechal rezivět před výjevem z polní opravy pásového traktoru DT-75
vyhrává plastikovou stavebnici tanku T-55A.
- Modelář Stanislav Šnek a jeho čistě postavený model SU-22M4 s pěkným příběhem:
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Čtvrtkové Su-22M4 je srdeční záležitostí a vzpomínkou na Náměšť
vyhrává plastikovou stavebnici vrtulníku Alouette II.
- Dalším laureátem Ceny odborné poroty je Tomáš Kadlec za model ponorky U-96:
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Díky filmu se stala legendou. Prozkoumejte model U-96 ze snímku Das Boot
a vyhrává plastikovou stavebnici Nieuport Ni-17.
- Odbornou porotu zaujal i model bombardéru B-29, který je „na model z krabičky“ moc pěkně postavený, navíc se skvělou povrchovou úpravou leštěného kovu:
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Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29
Jiří Polívka získává model Vespa Primavera 125.