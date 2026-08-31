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Díky filmu se stala legendou. Prozkoumejte model U-96 ze snímku Das Boot

Soutěž
U96 Celkový pohled s filmovým letáčkem Das Boot

U96 Celkový pohled s filmovým letáčkem Das Boot | foto: Archiv soutěže

U96, celkový pohled
U96, příď
U96, příď
U96, velitelská věž
9 fotografií
Když se řekne ponorka, většina si nejspíš vybaví ikonickou U-Boot, tedy německou ponorku z druhé světové války, typu VIIC. Modelář Tomáš Kadlec nám představí limitovaný model U-96, vydaný ke 40. výročí uvedení slavného filmu.

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Německá ponorka U-96 je bezpochyby jednou z nejznámějších ponorek historie. Ne snad proto, že by sama o sobě zvrátila průběh druhé světové války, ale kvůli nesmazatelné stopě, kterou zanechala v literatuře a kinematografii. Kultovní film Das Boot (Ponorka) z roku 1981 režiséra Wolfganga Petersena ukázal světu syrovou, klaustrofobickou a naprosto autentickou tvář podmořské války.

K příležitosti 40. výročí tohoto filmového mistrovského díla vydala modelářská firma Revell speciální dárkovou edici stavebnice U-96 (katalogové číslo 05675) v měřítku 1:144, která mimo samotný model rovněž obsahuje lepidlo, základní barvy k nabarvení modelu Revell Aqua Color, štětec a kopii dobového letáku k filmu Das Boot.

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Historická předloha

Německá ponorka U-96 patřila k legendárnímu druhoválečnému typu VIIC. Tento typ byl páteří německého ponorkového loďstva (U-Boot-Waffe) a s více než 700 postavenými kusy se stal nejvíce vyráběnou třídou ponorek v celé historii mořeplavby.

Technické parametry předlohy:

  • Výtlak: 769 tun na hladině / 871 tun pod vodou
  • Délka: 67,1 metru
  • Pohon: 2 dieselové motory (pro plavbu na hladině) a 2 elektromotory napájené z akumulátorů (pro plavbu pod vodou)
  • Maximální rychlost: 17,7 uzlu (32,8 km/h) na hladině / 7,6 uzlu (14,1 km/h) pod hladinou
  • Posádka: obvykle 44 až 52 mužů

U-96 byla do služby zařazena v září 1940 pod velením kapitána Heinricha Lehmann-Willenbrocka. Pod jeho vedením absolvovala své nejúspěšnější plavby. Symbolem ponorky se stal smějící se pilařík (Sägefisch) namalovaný na velitelské věži, který se později stal znakem celé 9. ponorkové flotily v Brestu.

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Právě na palubu U-96 nastoupil na podzim roku 1941 válečný dopisovatel Lothar-Günther Buchheim. Jeho zážitky z dramatické sedmé hlídky v Atlantiku a pokusu o průnik Gibraltarským průlivem se staly základem pro jeho světoznámý román Das Boot (1973) a následný film. Žádný jiný film neukázal šílenství a hrůzy podmořské války tak živě jako právě Das Boot. Divák zde nesleduje glorifikaci války, ale každodenní rutinu posádky, která se střídá s momenty absolutního teroru během hlubinných útoků nepřátelských torpédoborců. Klaustrofobické prostředí, neustálé vlhko, zápach nafty a potu, psychické vypětí – to vše film zprostředkovává s mrazivou přesností. Limitovaná edice od Revellu vzdává hold právě tomuto snímku, který i po čtyřech desetiletích zůstává nepřekonaným etalonem svého žánru.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Detaily a stavba

Model v měřítku 1:144 nabízí solidní úroveň detailů při zachování rozumné náročnosti stavby. Trup ponorky má velmi pěkně znázorněnou texturu ocelových plátů a zaplavovacích štěrbin. Velitelská věž obsahuje jemné detaily, jako jsou periskopy, antény a palubní zbraně. Základní model byl především na věži doplněn o detaily z fotoleptu firmy Eduard a figurky z modelové železnice.

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Díky obtížnosti 3 je stavba plynulá a nezáludná. Díly do sebe dobře pasují, větší trpělivosti je zapotřebí v případě rozšíření modelu o fotolepty. Barvy Revell Aqua Color, které byly použity k základnímu nátěru, jsou ředitelné vodou, nezapáchají a velmi dobře se s nimi pracuje především štětcem, přičemž barvy obsažené v balení byly rozšířeny o další odstíny dokoupené v modelářské prodejně.

Tento základní barevný nátěr byl následně vystínován a dopatinován (znečištění, koroze) olejovými barvami a nakonec nalakován. Pro potřeby prezentace byl model umístěn do plexisklové trubky jako ochrana proti prachu, nežádoucí manipulaci a rovněž k navození pocitu člunu ve vodním prostředí.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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