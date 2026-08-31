Ohodnoťte model v %:Díky filmu se stala legendou. Prozkoumejte model U-96 ze snímku Das Boot
Německá ponorka U-96 je bezpochyby jednou z nejznámějších ponorek historie. Ne snad proto, že by sama o sobě zvrátila průběh druhé světové války, ale kvůli nesmazatelné stopě, kterou zanechala v literatuře a kinematografii. Kultovní film Das Boot (Ponorka) z roku 1981 režiséra Wolfganga Petersena ukázal světu syrovou, klaustrofobickou a naprosto autentickou tvář podmořské války.
K příležitosti 40. výročí tohoto filmového mistrovského díla vydala modelářská firma Revell speciální dárkovou edici stavebnice U-96 (katalogové číslo 05675) v měřítku 1:144, která mimo samotný model rovněž obsahuje lepidlo, základní barvy k nabarvení modelu Revell Aqua Color, štětec a kopii dobového letáku k filmu Das Boot.
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Historická předloha
Německá ponorka U-96 patřila k legendárnímu druhoválečnému typu VIIC. Tento typ byl páteří německého ponorkového loďstva (U-Boot-Waffe) a s více než 700 postavenými kusy se stal nejvíce vyráběnou třídou ponorek v celé historii mořeplavby.
Technické parametry předlohy:
U-96 byla do služby zařazena v září 1940 pod velením kapitána Heinricha Lehmann-Willenbrocka. Pod jeho vedením absolvovala své nejúspěšnější plavby. Symbolem ponorky se stal smějící se pilařík (Sägefisch) namalovaný na velitelské věži, který se později stal znakem celé 9. ponorkové flotily v Brestu.
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Právě na palubu U-96 nastoupil na podzim roku 1941 válečný dopisovatel Lothar-Günther Buchheim. Jeho zážitky z dramatické sedmé hlídky v Atlantiku a pokusu o průnik Gibraltarským průlivem se staly základem pro jeho světoznámý román Das Boot (1973) a následný film. Žádný jiný film neukázal šílenství a hrůzy podmořské války tak živě jako právě Das Boot. Divák zde nesleduje glorifikaci války, ale každodenní rutinu posádky, která se střídá s momenty absolutního teroru během hlubinných útoků nepřátelských torpédoborců. Klaustrofobické prostředí, neustálé vlhko, zápach nafty a potu, psychické vypětí – to vše film zprostředkovává s mrazivou přesností. Limitovaná edice od Revellu vzdává hold právě tomuto snímku, který i po čtyřech desetiletích zůstává nepřekonaným etalonem svého žánru.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Detaily a stavba
Model v měřítku 1:144 nabízí solidní úroveň detailů při zachování rozumné náročnosti stavby. Trup ponorky má velmi pěkně znázorněnou texturu ocelových plátů a zaplavovacích štěrbin. Velitelská věž obsahuje jemné detaily, jako jsou periskopy, antény a palubní zbraně. Základní model byl především na věži doplněn o detaily z fotoleptu firmy Eduard a figurky z modelové železnice.
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Díky obtížnosti 3 je stavba plynulá a nezáludná. Díly do sebe dobře pasují, větší trpělivosti je zapotřebí v případě rozšíření modelu o fotolepty. Barvy Revell Aqua Color, které byly použity k základnímu nátěru, jsou ředitelné vodou, nezapáchají a velmi dobře se s nimi pracuje především štětcem, přičemž barvy obsažené v balení byly rozšířeny o další odstíny dokoupené v modelářské prodejně.
Tento základní barevný nátěr byl následně vystínován a dopatinován (znečištění, koroze) olejovými barvami a nakonec nalakován. Pro potřeby prezentace byl model umístěn do plexisklové trubky jako ochrana proti prachu, nežádoucí manipulaci a rovněž k navození pocitu člunu ve vodním prostředí.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: