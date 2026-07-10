Ohodnoťte model v %:Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život
Říká se, že co je staré, patří do sběru. Můj kolega a nadšený modelář Michal by s tím však rozhodně nesouhlasil. Tam, kde většina lidí vidí ztracený případ, on vidí výzvu. A čím větší výzva, tím větší chuť pustit se do práce. Modelařina ho provází už od dětství. Zatímco jiní kluci stavěli bunkry z dek nebo rozebírali budíky, Michal trávil hodiny nad modely lodí, letadel a techniky.
Trpělivost se stala jeho druhým jménem. A jak se ukázalo, byla to výborná investice. Jednoho dne se mu do rukou dostal rozestavěný model legendární německé bitevní lodi Tirpitz. Jenže to nebyl model, který by stačilo oprášit a vystavit do vitríny. Spíš připomínal veterána po několika námořních bitvách, jedné stěhovací službě a možná i pádu z police. Méně odhodlaný člověk by model pravděpodobně odložil se slovy: „Tohle už nezachrání ani zázrak.“ Michal si však jen vyhrnul rukávy....
Nejprve bylo potřeba odstranit původní nátěr, rozebrat vše, co šlo zachránit, a model doslova vrátit o několik kroků zpět. Následovalo doplňování detailů, opravy poškozených částí a hledání způsobů, jak nahradit díly, které už dávno nebylo možné sehnat. Co nešlo koupit, to si Michal jednoduše navrhl a vytiskl na 3D tiskárně. Moderní technologie se tak spojily s poctivou modelářskou prací a trpělivostí, která se dnes jen tak nevidí.
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A právě tady se potvrzuje známé rčení, že i cesta je cíl. Nešlo totiž jen o hotový model, ale o radost z každého opraveného detailu, z každého dílku, který znovu našel své místo, i z vědomí, že něco téměř odepsaného dostává druhou šanci. Po desítkách, možná stovkách hodin práce se z unaveného modelu stal doslova výstavní kousek. Každé zábradlí, každé dělo i každý detail dokazují, že opravdová preciznost se nedá uspěchat.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Člověk by čekal, že takový model skončí na čestném místě v obývacím pokoji, ideálně pod bodovým osvětlením a s cedulkou „Nedotýkat se!“ Jenže Michal udělal něco, co překvapilo nás všechny. Hotový Tirpitz totiž daroval našemu kolegovi z práce. Možná právě tím získal model ještě větší hodnotu. Protože skutečné mistrovství nespočívá jen v tom něco vytvořit, ale také udělat radost někomu druhému.
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Až tedy příště uslyšíte, že někdo „lepí modely“, možná si představíte klidnou zábavu na dlouhé zimní večery. Ve skutečnosti je to kombinace řemeslné zručnosti, technických znalostí, moderních technologií, obrovské trpělivosti… a špetky modelářské tvrdohlavosti. Říká se, že každá loď má svůj příběh. Tento Tirpitz má dokonce dva. Ten první se psal na moři. Ten druhý na modelářském stole jednoho trpělivého člověka jménem Michal. A právě ten druhý skončil tím nejlepším možným způsobem – radostí někoho dalšího.
Jo a ještě bych ráda dodala: Pokud by někdo přemýšlel, kolik hodin práce se v modelu skrývá, odpověď zní jednoduše – raději se neptejte. Michal je totiž modelář. A modeláři čas nepočítají. Ti ho měří na dílky, které se podařilo zachránit...
Iva, kolegyně z práce.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: