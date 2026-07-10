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Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život

Soutěž
Tirpitz

Tirpitz | foto: Archiv soutěže

Tirpitz byla sesterská loď Bismarcku potopená spojenci 150 kilometrů severně od...
Stavba
Stavba
Nákres Tirpitzu podle údajů rozvědky amerického námořnictva
44 fotografií
Nový příběh v naší soutěži pojednává o modelu bitevní lodi Tirpitz, který dostal druhou šanci. Modelář Michal Rumpík se rozhodl starý a rozbitý model zachránit a dotáhnout. Celý příběh tohoto znovuzrození nám popsala jeho kolegyně Iva Havlíčková:

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Říká se, že co je staré, patří do sběru. Můj kolega a nadšený modelář Michal by s tím však rozhodně nesouhlasil. Tam, kde většina lidí vidí ztracený případ, on vidí výzvu. A čím větší výzva, tím větší chuť pustit se do práce. Modelařina ho provází už od dětství. Zatímco jiní kluci stavěli bunkry z dek nebo rozebírali budíky, Michal trávil hodiny nad modely lodí, letadel a techniky.

Trpělivost se stala jeho druhým jménem. A jak se ukázalo, byla to výborná investice. Jednoho dne se mu do rukou dostal rozestavěný model legendární německé bitevní lodi Tirpitz. Jenže to nebyl model, který by stačilo oprášit a vystavit do vitríny. Spíš připomínal veterána po několika námořních bitvách, jedné stěhovací službě a možná i pádu z police. Méně odhodlaný člověk by model pravděpodobně odložil se slovy: „Tohle už nezachrání ani zázrak.“ Michal si však jen vyhrnul rukávy....

Tirpitz
Tirpitz byla sesterská loď Bismarcku potopená spojenci 150 kilometrů severně od Narviku. Na délku měřila 251 metrů, hlavní výzbroj tvořilo osm děl ráže 380 mm, které měly dostřel 37 kilometrů.
Stavba
Stavba
44 fotografií

Nejprve bylo potřeba odstranit původní nátěr, rozebrat vše, co šlo zachránit, a model doslova vrátit o několik kroků zpět. Následovalo doplňování detailů, opravy poškozených částí a hledání způsobů, jak nahradit díly, které už dávno nebylo možné sehnat. Co nešlo koupit, to si Michal jednoduše navrhl a vytiskl na 3D tiskárně. Moderní technologie se tak spojily s poctivou modelářskou prací a trpělivostí, která se dnes jen tak nevidí.

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A právě tady se potvrzuje známé rčení, že i cesta je cíl. Nešlo totiž jen o hotový model, ale o radost z každého opraveného detailu, z každého dílku, který znovu našel své místo, i z vědomí, že něco téměř odepsaného dostává druhou šanci. Po desítkách, možná stovkách hodin práce se z unaveného modelu stal doslova výstavní kousek. Každé zábradlí, každé dělo i každý detail dokazují, že opravdová preciznost se nedá uspěchat.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Člověk by čekal, že takový model skončí na čestném místě v obývacím pokoji, ideálně pod bodovým osvětlením a s cedulkou „Nedotýkat se!“ Jenže Michal udělal něco, co překvapilo nás všechny. Hotový Tirpitz totiž daroval našemu kolegovi z práce. Možná právě tím získal model ještě větší hodnotu. Protože skutečné mistrovství nespočívá jen v tom něco vytvořit, ale také udělat radost někomu druhému.

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Až tedy příště uslyšíte, že někdo „lepí modely“, možná si představíte klidnou zábavu na dlouhé zimní večery. Ve skutečnosti je to kombinace řemeslné zručnosti, technických znalostí, moderních technologií, obrovské trpělivosti… a špetky modelářské tvrdohlavosti. Říká se, že každá loď má svůj příběh. Tento Tirpitz má dokonce dva. Ten první se psal na moři. Ten druhý na modelářském stole jednoho trpělivého člověka jménem Michal. A právě ten druhý skončil tím nejlepším možným způsobem – radostí někoho dalšího.

Jo a ještě bych ráda dodala: Pokud by někdo přemýšlel, kolik hodin práce se v modelu skrývá, odpověď zní jednoduše – raději se neptejte. Michal je totiž modelář. A modeláři čas nepočítají. Ti ho měří na dílky, které se podařilo zachránit...

Iva, kolegyně z práce.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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