Ohodnoťte model v %:To, co zbylo z modelu tančíku FT-17, využije na svůj model budoucí manželka
Model jsem zakoupil v modelářské facebookové skupině a po prvotním otevření jsem si řekl: „Co jsem si to koupil?“ Z krabičky na mě totiž doslova svítily rámečky s díly toxické zelené barvy. Ale což o to, model jinak vypadal vcelku dobře, a díky přehlednému návodu jsem na nic nečekal a pustil se do stavby.
Tu začneme složením tisíců koleček ze dvou polovin velikosti větší hlavičky špendlíku a pokračujeme složením pojezdových soustav. S těmi jsem strávil několik večerů, ale nic náročného. Takto postupujeme v dalších šesti krocích, dokud nemáme hotové dvě pojezdové soustavy. Musím uznat, že chvilkami jsem se v drobných dílech ztrácel, ale to je má chyba v poplašenosti.
Dalších sedm kroků nás provede stavbou interiéru řidiče a korby. Interiér je jednoduchý, složený z podlahy s řídicí soustavou a sedačkou řidiče a čtyřmi lahvemi na výrobu dýmu. Zde bych našel v interiéru jedinou chybu, kdy chybí přepážka oddělující bojový a motorový prostor. To jsem ale vyřešil za pomoci papírové šablony a plastové destičky neznámého původu, kterou jsem vyřezal za pomoci pilky na železo.
Interiér jsem barvil podle fotografie stroje FT-17, kdy jsem použil odstín pískové. Tlakové láhve jsem nabarvil světle modrou a khaki. Odřeninami a patinou jsem se na interiéru vyřádil až možná moc. Ale vzhledem k neexistujícímu pořádnému interiéru nakonec nedošlo na původní záměr přehodit přes otvor po původní věži plachtu.
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21. ledna 2022
Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Posledními kroky stavby bylo zkompletování pojezdové soustavy s korbou, ocasu tanku a zadýmovacího zařízení. Horní konstrukce, agregáty dýmu a slepení válců proběhly v pořádku. Ovšem svou nepozorností jsem si zadělal na pozdější náročnější opravu. Nádržím jsem totiž držáky nalepil souměrně a zapomněl je zrcadlit, díky čemuž jsem je musel z jedné nádrže opatrně vyřezávat za pomoci skalpelu. Tím jsem se nevyhnul jejich mírnému poškození.
Po začištění nádrží a opětovném (a již správném) nalepení jsem použil trochu tmelu a broušení. Otvor po věži jsem zalepil papírovou páskou a podle návodu měl použít Humbrol 147, ale uchýlil jsem se k ekvivalentu v podobě Revell 75. Po prvotním nátěru jsem nechal model schnout a na druhý den nanesl opravný nátěr prosvítajících míst.
Největší zklamání ovšem přišlo v podobě dvou černých gumových pásů, které byly krátké a poměrně zkroucené. Ani za použití donucovacích prostředků v podobě páry, fénu či napínání se mi je nepodařilo narovnat. Začal jsem tedy shánět náhradní pásy, ovšem narazil jsem ohledně FT pouze na dva prodejce vhodných pásů – jeden z Ruska (s poměrně nejistým dodáním) a pak jeden slovenský obchod, kde by pásy vyšly na více než tisíc korun s dodáním za 60–90 dní.
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Prošel oběma světovými válkami. Američané jeho vraky našli v Afghánistánu
Jelikož se mi nechtělo dávat tolik peněz za pásy, sáhl jsem po pásech ze stavebnice Meng, kdy samotná stavebnice vyjde podstatně levněji. Došlo tedy k použití pásů ze stavebnice Meng. Věž posléze použiji na bunkr Atlantického valu a korbu si zamluvila budoucí manželka, že si tu moji modelářenu taky vyzkouší – vznikne tedy i její první malý model a diorama v podobě zničené korby bez pásů, zarostlé v křoví.
Pásy Meng šly jako vždy krásně složit zacvakáním, včetně jejich barvení a montáže. Patina byla již běžným postupem jako na předchozích modelech, a tak dnes přibyl do sbírky nevšední model nevšedního meziválečného projektu.
A zítra se po době odsouvání a rozhodování pustím do něčeho trochu většího – Leopolda v měřítku 1:35 od firmy Dragon (když už mám ten týden dovolené...).
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: