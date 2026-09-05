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To, co zbylo z modelu tančíku FT-17, využije na svůj model budoucí manželka

Soutěž
Zboku

Zboku | foto: Archiv soutěže

Stavba začala podvozkem, na které se člověk vyřádí
Stavba podvozku a korby s nástavbou - napasovat ji vhodně na korbu bylo chvilkami o nervy
Jelikož zdroje a návod uváděly zcela rozdílné barvy (khaki a různé šedé), rozhodl jsem se pro světlejší šedou
Model má bohužel spoustu nedokonalostí z výroby, které nedokázaly skrýt ani opakované opravy
51 fotografií
Když se člověku podaří sehnat takto zajímavý model tanku FT-17, je to klika. A když se zbylého materiálu k jeho vylepšení navíc ujme budoucí manželka, je to pro modeláře bezpochyby dvojitá radost. A tu nám ve svém příběhu popsal Jakub Pospíšil:

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Model jsem zakoupil v modelářské facebookové skupině a po prvotním otevření jsem si řekl: „Co jsem si to koupil?“ Z krabičky na mě totiž doslova svítily rámečky s díly toxické zelené barvy. Ale což o to, model jinak vypadal vcelku dobře, a díky přehlednému návodu jsem na nic nečekal a pustil se do stavby.

Stavba začala podvozkem, na které se člověk vyřádí
Stavba podvozku a korby s nástavbou - napasovat ji vhodně na korbu bylo chvilkami o nervy
Jelikož zdroje a návod uváděly zcela rozdílné barvy (khaki a různé šedé), rozhodl jsem se pro světlejší šedou
Model má bohužel spoustu nedokonalostí z výroby, které nedokázaly skrýt ani opakované opravy
51 fotografií

Tu začneme složením tisíců koleček ze dvou polovin velikosti větší hlavičky špendlíku a pokračujeme složením pojezdových soustav. S těmi jsem strávil několik večerů, ale nic náročného. Takto postupujeme v dalších šesti krocích, dokud nemáme hotové dvě pojezdové soustavy. Musím uznat, že chvilkami jsem se v drobných dílech ztrácel, ale to je má chyba v poplašenosti.

Dalších sedm kroků nás provede stavbou interiéru řidiče a korby. Interiér je jednoduchý, složený z podlahy s řídicí soustavou a sedačkou řidiče a čtyřmi lahvemi na výrobu dýmu. Zde bych našel v interiéru jedinou chybu, kdy chybí přepážka oddělující bojový a motorový prostor. To jsem ale vyřešil za pomoci papírové šablony a plastové destičky neznámého původu, kterou jsem vyřezal za pomoci pilky na železo.

Interiér jsem barvil podle fotografie stroje FT-17, kdy jsem použil odstín pískové. Tlakové láhve jsem nabarvil světle modrou a khaki. Odřeninami a patinou jsem se na interiéru vyřádil až možná moc. Ale vzhledem k neexistujícímu pořádnému interiéru nakonec nedošlo na původní záměr přehodit přes otvor po původní věži plachtu.

21. ledna 2022

Před 100 lety

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Posledními kroky stavby bylo zkompletování pojezdové soustavy s korbou, ocasu tanku a zadýmovacího zařízení. Horní konstrukce, agregáty dýmu a slepení válců proběhly v pořádku. Ovšem svou nepozorností jsem si zadělal na pozdější náročnější opravu. Nádržím jsem totiž držáky nalepil souměrně a zapomněl je zrcadlit, díky čemuž jsem je musel z jedné nádrže opatrně vyřezávat za pomoci skalpelu. Tím jsem se nevyhnul jejich mírnému poškození.

Po začištění nádrží a opětovném (a již správném) nalepení jsem použil trochu tmelu a broušení. Otvor po věži jsem zalepil papírovou páskou a podle návodu měl použít Humbrol 147, ale uchýlil jsem se k ekvivalentu v podobě Revell 75. Po prvotním nátěru jsem nechal model schnout a na druhý den nanesl opravný nátěr prosvítajících míst.

Největší zklamání ovšem přišlo v podobě dvou černých gumových pásů, které byly krátké a poměrně zkroucené. Ani za použití donucovacích prostředků v podobě páry, fénu či napínání se mi je nepodařilo narovnat. Začal jsem tedy shánět náhradní pásy, ovšem narazil jsem ohledně FT pouze na dva prodejce vhodných pásů – jeden z Ruska (s poměrně nejistým dodáním) a pak jeden slovenský obchod, kde by pásy vyšly na více než tisíc korun s dodáním za 60–90 dní.

Prošel oběma světovými válkami. Američané jeho vraky našli v Afghánistánu

Jelikož se mi nechtělo dávat tolik peněz za pásy, sáhl jsem po pásech ze stavebnice Meng, kdy samotná stavebnice vyjde podstatně levněji. Došlo tedy k použití pásů ze stavebnice Meng. Věž posléze použiji na bunkr Atlantického valu a korbu si zamluvila budoucí manželka, že si tu moji modelářenu taky vyzkouší – vznikne tedy i její první malý model a diorama v podobě zničené korby bez pásů, zarostlé v křoví.

Pásy Meng šly jako vždy krásně složit zacvakáním, včetně jejich barvení a montáže. Patina byla již běžným postupem jako na předchozích modelech, a tak dnes přibyl do sbírky nevšední model nevšedního meziválečného projektu.

A zítra se po době odsouvání a rozhodování pustím do něčeho trochu většího – Leopolda v měřítku 1:35 od firmy Dragon (když už mám ten týden dovolené...).

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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