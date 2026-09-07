Ohodnoťte tento model v %:Tento tank T-34 bojoval v bitvě u Kursku. Co říkáte na jeho model?
Modelem jsem ztvárnil sovětský střední tank T-34 z roku 1942 v měřítku 1:35. Předlohou mi byl konkrétní bojový stroj, který byl podle označení praporu a brigády na věži nasazen během bitvy u Kurska. Typ T-34 jsem si pro zpracování vybral především proto, že mě tento tank dlouhodobě zaujal svým charakteristickým vzhledem i historickým významem.
Samotná stavba pro mě nebyla příliš náročná. Větší pozornost jsem věnoval především povrchové úpravě, barvení a následnému patinování. Základní barevný nátěr jsem provedl pomocí barev Vallejo určených pro sovětskou techniku, které jsem aplikoval airbrushem. Po nanesení základního odstínu následovalo domalování jednotlivých detailů a doplnění vybavení tanku.
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Při tvorbě jsem se zaměřil také na typické prvky výstroje a vybavení sovětské techniky, jako jsou přídavné palivové nádrže na bocích korby, úchyty pro posádku a vojáky, nářadí a další příslušenství. Mezi použité prvky patří například lopata, ruční pila a různé schránky a boxy určené pro přepravu vybavení.
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Bojoval od začátku války, padl 9. května 1945 v Praze v tanku č. 1-24
Po dokončení základního barvení jsem přistoupil k detailování a patinování. Pro vytvoření realistického vzhledu jsem použil pigmenty Vallejo, wash, odstíny imitující rez a také směs obyčejné hlíny s Pattexem. Pomocí těchto technik jsem se snažil vytvořit přirozené znečištění, opotřebení a stopy používání odpovídající bojovému nasazení tanku.
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Němci z něj byli nešťastní. Tank T-34 se stal symbolem vítězství i vzorem
K modelaření jsem se dostal díky svému otci, který se tomuto koníčku také věnuje. Postupně mě začala stále více zajímat nejen samotná tvorba modelů, ale také jejich historické předlohy. Nejvíce se zajímám o období druhé světové války, což se odráží i ve výběru mých dalších modelů.
Modelaření mě baví a chtěl bych se v něm dál zlepšovat. Chci se naučit nové techniky a postupně dělat své modely stále lépe. Do této soutěže jsem se přihlásil hlavně proto, abych si vyzkoušel, jak moje práce obstojí mezi ostatními modeláři, a také abych získal nové zkušenosti.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: