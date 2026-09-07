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Tento tank T-34 bojoval v bitvě u Kursku. Co říkáte na jeho model?

Soutěž
detail tanku

detail tanku | foto: Archiv soutěže

detail tanku
detail tanku
detail tanku
detail tanku
54 fotografií
Sovětský tank T-34 je bezesporu zcela zásadním kusem bojové techniky z období druhé světové války. I proto si jeho model vybral ke ztvárnění třináctiletý modelář Krištof Tomáš Gazdačko. Tento model je současně posledním, který v rámci naší soutěže Příběh mého modelu 2026 představujeme. Dále už Krištof:

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Tento tank T-34 bojoval v bitvě u Kursku. Co říkáte na jeho model?
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Modelem jsem ztvárnil sovětský střední tank T-34 z roku 1942 v měřítku 1:35. Předlohou mi byl konkrétní bojový stroj, který byl podle označení praporu a brigády na věži nasazen během bitvy u Kurska. Typ T-34 jsem si pro zpracování vybral především proto, že mě tento tank dlouhodobě zaujal svým charakteristickým vzhledem i historickým významem.

detail tanku
detail tanku
detail tanku
detail tanku
54 fotografií

Samotná stavba pro mě nebyla příliš náročná. Větší pozornost jsem věnoval především povrchové úpravě, barvení a následnému patinování. Základní barevný nátěr jsem provedl pomocí barev Vallejo určených pro sovětskou techniku, které jsem aplikoval airbrushem. Po nanesení základního odstínu následovalo domalování jednotlivých detailů a doplnění vybavení tanku.

Poklady z depozitáře

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Při tvorbě jsem se zaměřil také na typické prvky výstroje a vybavení sovětské techniky, jako jsou přídavné palivové nádrže na bocích korby, úchyty pro posádku a vojáky, nářadí a další příslušenství. Mezi použité prvky patří například lopata, ruční pila a různé schránky a boxy určené pro přepravu vybavení.

Bojoval od začátku války, padl 9. května 1945 v Praze v tanku č. 1-24

Po dokončení základního barvení jsem přistoupil k detailování a patinování. Pro vytvoření realistického vzhledu jsem použil pigmenty Vallejo, wash, odstíny imitující rez a také směs obyčejné hlíny s Pattexem. Pomocí těchto technik jsem se snažil vytvořit přirozené znečištění, opotřebení a stopy používání odpovídající bojovému nasazení tanku.

Němci z něj byli nešťastní. Tank T-34 se stal symbolem vítězství i vzorem

K modelaření jsem se dostal díky svému otci, který se tomuto koníčku také věnuje. Postupně mě začala stále více zajímat nejen samotná tvorba modelů, ale také jejich historické předlohy. Nejvíce se zajímám o období druhé světové války, což se odráží i ve výběru mých dalších modelů.

Modelaření mě baví a chtěl bych se v něm dál zlepšovat. Chci se naučit nové techniky a postupně dělat své modely stále lépe. Do této soutěže jsem se přihlásil hlavně proto, abych si vyzkoušel, jak moje práce obstojí mezi ostatními modeláři, a také abych získal nové zkušenosti.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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