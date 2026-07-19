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Mohla to být nejmocnější bitevní loď své doby. Modelář ji přivedl k životu

Soutěž
Příď – horní pohled

Příď – horní pohled | foto: Archiv soutěže

Záď – horní pohled
Bok
Příď
Záď
9 fotografií
Modely mají tu úžasnou vlastnost, že mohou zhmotnit i stroje, které nikdy nevznikly. Modelář Jakub Kruťko, jak sám uvedl – 33letý lešenář, který kromě boxu a aut miluje i modelaření, a to zejména v kategorii lodí – nám se svým modelem nikdy nepostavené japonské bitevní lodě Super Jamato nabízí výlet do alternativní historie.

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Zvolil jsem tedy stavebnici od firmy Tamiya 1/350, kterou jsem koupil použitou na facebookové inzerci. Základ jsem měl, ale co dál? Musel jsem sehnat specifické komponenty, jako jsou třeba dvouhlavňové věže. Díky tomu, že v zahraničí je tento projekt známý, bylo možné sehnat všechny doplňky, které byly potřeba (lepty, dvouhlavňové věže a resinové 510mm kanony, dřevěné paluby nebo komponenty z 3D tisku, atd...).

Příď – horní pohled
Záď – horní pohled
Bok
Příď
9 fotografií

Snažil jsem se udělat ,,použitý" stroj a znázornit patinu. Pustil jsem se do toho během svého tříměsíčního zimního volna, kdy mám čas, jinak mám sezonní práci – lešenář. Po nějaké době bylo vše hotové a na světě byl originální model.

„Super Jamato“ (oficiálně označovaný jako Projekt A-150) byl projekt gigantické japonské bitevní lodi z období druhé světové války. Tato loď nebyla nikdy postavena. Měla představovat nástupce slavné třídy Jamato a stát se definitivním vrcholem éry bitevních lodí. Klíčové technické rozdíly:

ParametrJamato (realita)Super Jamato / A-150 (návrh)
StavPostavenaNikdy nepostavena
Hlavní děla9 × 460 mm (3 × 3)6 × 510 mm (3 × 2)
Hmotnost boční salvycca 13,1 tcca 11–12 t (odhad)
Sekundární výzbroj155 mm + 127 mm (později posílena 127mm a 25mm protiletadlovou výzbrojí)Plánované 100mm dvouúčelové kanony Type 98
Pancéřový pás410 mmcca 460 mm (odhad)
Plný výtlakcca 73 tisíc tcca 70 tisíc až 75 tisíc t (odhad)

Super Jamato (projekt A-150) měla nést šest děl obří ráže 510 mm ve třech dvoudělových věžích. Přestože měla méně hlavní než Jamato, její granáty by podle odhadů vážily přibližně 1,9 až 2,0 tuny (oproti 1 460 kg u Jamata). Díky větší ráži a vyšší průbojnosti měla mít nejsilnější dělostřeleckou výzbroj, jaká byla kdy pro bitevní loď navržena.

Jednou ze slabin Jamata byla především jeho protiletadlová obrana. Zatímco 127mm protiletadlové kanony byly proti moderním letadlům méně účinné, než se očekávalo, největším problémem byly 25mm protiletadlové kanony, které trpěly nízkou účinností i obtížným zaměřováním.

Projekt Super Jamato proto počítal s moderními 100mm kanony, které patřily k nejlepším japonským dvouúčelovým námořním zbraním. Díky vysoké úsťové rychlosti, dobré kadenci a vysoké účinnosti proti letadlům představovaly výrazný krok vpřed oproti výzbroji Jamata. Stejné kanony úspěšně používaly například torpédoborce třídy Akizuki.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Proč se Super Jamato nikdy nepostavila? Práce na projektu A-150 začaly koncem 30. let jako pokračování vývoje třídy Jamato. Po katastrofální porážce Japonska v bitvě u Midwaye v roce 1942 a s pokračujícím zhoršováním válečné situace se však ukázalo, že rozhodující roli v námořních bitvách přebírají letadlové lodě. Vývoj nových bitevních lodí proto ztratil prioritu a projekt byl zastaven. Většina dokumentace byla navíc na konci války zničena, aby se nedostala do rukou Spojenců.

Dnes je tento koncept známý především fanouškům námořní historie a hráčům World of Warships, kde je inspirován loděmi Sacuma a Šikišima. Proč vůbec vznikl? Japonské císařské námořnictvo si uvědomovalo, že nemůže průmyslovou výrobou soupeřit se Spojenými státy. Jeho strategií proto bylo stavět kvalitativně nadřazené bitevní lodě, které by dokázaly čelit početnější americké flotile. Projekt A-150 měl představovat vrchol této filozofie – loď s největšími děly a mimořádnou odolností, která by překonala i samotnou Jamato.

(Původní text byl redakčně upraven, pozn. red.)

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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