Ohodnoťte model v %:Mohla to být nejmocnější bitevní loď své doby. Modelář ji přivedl k životu
Zvolil jsem tedy stavebnici od firmy Tamiya 1/350, kterou jsem koupil použitou na facebookové inzerci. Základ jsem měl, ale co dál? Musel jsem sehnat specifické komponenty, jako jsou třeba dvouhlavňové věže. Díky tomu, že v zahraničí je tento projekt známý, bylo možné sehnat všechny doplňky, které byly potřeba (lepty, dvouhlavňové věže a resinové 510mm kanony, dřevěné paluby nebo komponenty z 3D tisku, atd...).
Snažil jsem se udělat ,,použitý" stroj a znázornit patinu. Pustil jsem se do toho během svého tříměsíčního zimního volna, kdy mám čas, jinak mám sezonní práci – lešenář. Po nějaké době bylo vše hotové a na světě byl originální model.
„Super Jamato“ (oficiálně označovaný jako Projekt A-150) byl projekt gigantické japonské bitevní lodi z období druhé světové války. Tato loď nebyla nikdy postavena. Měla představovat nástupce slavné třídy Jamato a stát se definitivním vrcholem éry bitevních lodí. Klíčové technické rozdíly:
|Parametr
|Jamato (realita)
|Super Jamato / A-150 (návrh)
|Stav
|Postavena
|Nikdy nepostavena
|Hlavní děla
|9 × 460 mm (3 × 3)
|6 × 510 mm (3 × 2)
|Hmotnost boční salvy
|cca 13,1 t
|cca 11–12 t (odhad)
|Sekundární výzbroj
|155 mm + 127 mm (později posílena 127mm a 25mm protiletadlovou výzbrojí)
|Plánované 100mm dvouúčelové kanony Type 98
|Pancéřový pás
|410 mm
|cca 460 mm (odhad)
|Plný výtlak
|cca 73 tisíc t
|cca 70 tisíc až 75 tisíc t (odhad)
Super Jamato (projekt A-150) měla nést šest děl obří ráže 510 mm ve třech dvoudělových věžích. Přestože měla méně hlavní než Jamato, její granáty by podle odhadů vážily přibližně 1,9 až 2,0 tuny (oproti 1 460 kg u Jamata). Díky větší ráži a vyšší průbojnosti měla mít nejsilnější dělostřeleckou výzbroj, jaká byla kdy pro bitevní loď navržena.
Jednou ze slabin Jamata byla především jeho protiletadlová obrana. Zatímco 127mm protiletadlové kanony byly proti moderním letadlům méně účinné, než se očekávalo, největším problémem byly 25mm protiletadlové kanony, které trpěly nízkou účinností i obtížným zaměřováním.
Projekt Super Jamato proto počítal s moderními 100mm kanony, které patřily k nejlepším japonským dvouúčelovým námořním zbraním. Díky vysoké úsťové rychlosti, dobré kadenci a vysoké účinnosti proti letadlům představovaly výrazný krok vpřed oproti výzbroji Jamata. Stejné kanony úspěšně používaly například torpédoborce třídy Akizuki.
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Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Proč se Super Jamato nikdy nepostavila? Práce na projektu A-150 začaly koncem 30. let jako pokračování vývoje třídy Jamato. Po katastrofální porážce Japonska v bitvě u Midwaye v roce 1942 a s pokračujícím zhoršováním válečné situace se však ukázalo, že rozhodující roli v námořních bitvách přebírají letadlové lodě. Vývoj nových bitevních lodí proto ztratil prioritu a projekt byl zastaven. Většina dokumentace byla navíc na konci války zničena, aby se nedostala do rukou Spojenců.
Dnes je tento koncept známý především fanouškům námořní historie a hráčům World of Warships, kde je inspirován loděmi Sacuma a Šikišima. Proč vůbec vznikl? Japonské císařské námořnictvo si uvědomovalo, že nemůže průmyslovou výrobou soupeřit se Spojenými státy. Jeho strategií proto bylo stavět kvalitativně nadřazené bitevní lodě, které by dokázaly čelit početnější americké flotile. Projekt A-150 měl představovat vrchol této filozofie – loď s největšími děly a mimořádnou odolností, která by překonala i samotnou Jamato.
(Původní text byl redakčně upraven, pozn. red.)
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: