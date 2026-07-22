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Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Soutěž   11:00
Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku

Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku | foto: Archiv soutěže

Supermarine Spitfire 1:72 – stavebnice od firmy SMĚR, nalezená po 20 letech na...
Low-cost model – bez leptů nebo detailových setů. Většina rytí je provedena v...
Pohled shora
Variabilní minimalistické diorama – z jedné strany čistá stojánka.
10 fotografií
Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se začal psát v dešti a přináší nám ho modelář Ondřej Čegan.

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Tento dárek od mého strýčka mi přistál na stole s komentářem, „koukej, co jsem našel na půdě.“ Pomačkaná krabice od Směru. Venku prší, to je kombinace snů. Rozhodování netrvalo dlouho. Tenhle kousek si zaslouží oživit.

Teď kapku odbočím. Modelařinu jsem znovuobjevil po cca 15leté pauze, krabice na dně skříně a v ní nedodělané letadlo FW190 se zlomenou vrtulí. Šel jsem k Peckovi do Karolíny Světlé jenom pro lepidlo, ale znáte to… Odchod s plnou igelitkou a znovu spuštěná závislost.

Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku
Supermarine Spitfire 1:72 – stavebnice od firmy SMĚR, nalezená po 20 letech na půdě.
Low-cost model – bez leptů nebo detailových setů. Většina rytí je provedena v pozitivu. Díky 3D tisku a volně stažitelným modelům upraveným do měřítka 1:72 jsem se snažil navodit pohodovou atmosféru během války. Britský pilot na stojánce spolu se svým nejlepším přítelem vyhlíží, zda už je připravený oběd.
Pohled shora
10 fotografií

Nicméně zpět ke Spitfiru. Cíl byl levné řešení a melancholické diorama. Vcelku to klapko, kromě 3D tisku – zarážky kol, pilot a pejsek, vše staženo z free modelů a upraveno pro potřeby měřítka 1:72 – jsem jako jedinou investici učinil AK sadu laquerových RAF barev, protože správné „camo“ každý model posune.

17. června 2014

Používám obyčejnou airbrush sadu v kombinaci s dvojčinnou stříkací pistolí. V dílně jsem našel vhodný kus dřeva na podstavec, půl hodinka měření a frézování. Imitace povrchu letiště, trávník a zemina, to vše jsem měl již skladem z tvorby předchozích modelů.

Model neodpovídá 100% předloze, líbí se mi typ s cutnutými koncovkami křídel, a tak jsem šel touto cestou. Dal jsem si záležet na žlutém zvýraznění náběžných hran a červeném značení zbraní. Minipilkou jsem oddělil klapky a na modelu je nechal padlé.

Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?

Kokpit je uzavřený, přibyly bezpečnostní pásy, přístroje jsou ručně vybarvené, bez detailů. Po nabarvení jsem celý model stříkl lesklým lakem, aplikoval jsem obtisky, jejich vypínač od Agamy a zvýraznil paneláž černým roztokem na paneláže od Tamiya.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Po zaschnutí jsem to celé zavřel saténovým polomatem od AK. Zakouření od zbraní jsem pak dal jako final touch pomocí nachytaného kouře od zapálených rámečků ze starších stavebnic. Kombinace mírně olétané stíhačky, ranveje, trávníku a pilota s hnědým labradorem mi vykouzlí úsměv na tváři vždycky, když jdu kolem něj. Investice pár stokorun a důkladně vyčištěná hlava od všech problémů díky soustředění na práci při stavbě modelu.

5. března 2016

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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