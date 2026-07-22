Ohodnoťte model v %:Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru
Tento dárek od mého strýčka mi přistál na stole s komentářem, „koukej, co jsem našel na půdě.“ Pomačkaná krabice od Směru. Venku prší, to je kombinace snů. Rozhodování netrvalo dlouho. Tenhle kousek si zaslouží oživit.
Teď kapku odbočím. Modelařinu jsem znovuobjevil po cca 15leté pauze, krabice na dně skříně a v ní nedodělané letadlo FW190 se zlomenou vrtulí. Šel jsem k Peckovi do Karolíny Světlé jenom pro lepidlo, ale znáte to… Odchod s plnou igelitkou a znovu spuštěná závislost.
Nicméně zpět ke Spitfiru. Cíl byl levné řešení a melancholické diorama. Vcelku to klapko, kromě 3D tisku – zarážky kol, pilot a pejsek, vše staženo z free modelů a upraveno pro potřeby měřítka 1:72 – jsem jako jedinou investici učinil AK sadu laquerových RAF barev, protože správné „camo“ každý model posune.
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17. června 2014
Používám obyčejnou airbrush sadu v kombinaci s dvojčinnou stříkací pistolí. V dílně jsem našel vhodný kus dřeva na podstavec, půl hodinka měření a frézování. Imitace povrchu letiště, trávník a zemina, to vše jsem měl již skladem z tvorby předchozích modelů.
Model neodpovídá 100% předloze, líbí se mi typ s cutnutými koncovkami křídel, a tak jsem šel touto cestou. Dal jsem si záležet na žlutém zvýraznění náběžných hran a červeném značení zbraní. Minipilkou jsem oddělil klapky a na modelu je nechal padlé.
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Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?
Kokpit je uzavřený, přibyly bezpečnostní pásy, přístroje jsou ručně vybarvené, bez detailů. Po nabarvení jsem celý model stříkl lesklým lakem, aplikoval jsem obtisky, jejich vypínač od Agamy a zvýraznil paneláž černým roztokem na paneláže od Tamiya.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Po zaschnutí jsem to celé zavřel saténovým polomatem od AK. Zakouření od zbraní jsem pak dal jako final touch pomocí nachytaného kouře od zapálených rámečků ze starších stavebnic. Kombinace mírně olétané stíhačky, ranveje, trávníku a pilota s hnědým labradorem mi vykouzlí úsměv na tváři vždycky, když jdu kolem něj. Investice pár stokorun a důkladně vyčištěná hlava od všech problémů díky soustředění na práci při stavbě modelu.
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5. března 2016
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: