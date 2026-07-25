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Hladový stařešina. Model tanku Sherman, který osvobozoval Florencii

Soutěž
Dokončené diorama

Dokončené diorama | foto: Archiv soutěže

Předloha (zdroj: Imperial War Museum, NA 17593)
Původní stavebnice tanku Sherman upravena do podoby stroje vyrobeného mezi...
Původní stavebnice tanku Sherman upravena do podoby stroje vyrobeného mezi...
Dokončené diorama
10 fotografií
Dioráma tanku Sherman zachycuje výjev z osvobození Florencie. Detaily modelář zkoumal z dobových fotografií i přímo na místě. Dál už Patrik Fedrzel:

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Italské tažení je velmi opomíjenou součástí druhé světové války. Přitom právě Řím byl prvním dobytým hlavním městem jednoho ze států Osy. Odehrály se zde rovněž jedny z nejkrvavějších bitev, jako vylodění v Salernu a vylodění u Anzia, bitva o Monte Cassino, bitva o Ortonu nebo boje na Gotické linii.

Bojovalo zde i mnoho Čechoslováků, ať už na straně Spojenců v řadách II. polského sboru, nebo na straně Osy jako součást jednotek Wehrmachtu. Taktéž zde bylo nasazeno protektorátní Vládní vojsko, zodpovědné za udržování pořádku na okupovaném území.

Jihoafrické nasazení během druhé světové války je rovněž opomíjené a málo známé. Přitom vstup země do války byl na začátku, řekněme, nejistý. Původní vláda byla po prohraném hlasování obměněna a ta nová rozhodla, že se k válce přidají – na straně Spojenců, přestože Německo bylo od doby búrských válek blízkým spojencem Jihoafrické republiky. Každý jihoafrický voják musel se svým zahraničním nasazením souhlasit a složit přísahu. Tito vojáci poté mohli nosit oranžovo-červené stuhy na náramenících.

Dokončené diorama
Předloha (zdroj: Imperial War Museum, NA 17593)
Původní stavebnice tanku Sherman upravena do podoby stroje vyrobeného mezi lednem a únorem 1943 ve Fabrice Chrysler, doplněna o detaily specifické pro stroje Commonwealthu
Původní stavebnice tanku Sherman upravena do podoby stroje vyrobeného mezi lednem a únorem 1943 ve Fabrice Chrysler, doplněna o detaily specifické pro stroje Commonwealthu
10 fotografií

Jihoafrická armáda byla nasazena nejdřív na bojišti ve východní Africe (Keňa, Italské Somálsko), poté v Severní Africe, účastnila se vylodění na Madagaskaru a poslední roky války strávila právě na Italském poloostrově. A nebyl to nikdo jiný než 6. Jihoafrická obrněná divize, kdo v roce 1945 u Milána odzbrojoval Čechoslováky z protektorátního Vládního vojska.

Sherman V v úpravě jako dělostřelecká pozorovatelna, který sloužil u 4/22nd Field Regiment, South African Artillery, 6th South African Armoured Division v Itálii (4/22. polní pluk Jihoafrického dělostřelectva zařazený u 6. Jihoafrické obrněné divize). Fotografie předlohy pochází z osvobozování Florencie z 16. srpna 1944 a kniha Victory in Italy od Neila Orpena poskytuje příběh tohoto stroje, který se odehrál asi o 200 metrů dál od místa pořízení fotografií: Witwatersrand/De La Rey (Regiment) se přesouval podél silnice Route 2 skrz Galluzzo a po poledni dosáhl bývalého špitálu asi pět kilometrů od Florencie.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Velitel pluku Lt-Col Bester dosáhl řeky Arno. Taktické velitelství pluku bylo umístěno nedaleko mostu Porta Romana uvnitř sídla Fašistické strany na ulici Viale Macchiavelli, ze kterého byl výhled na zahrady Boboli ležící u paláce Pitti. Roty A a B byly na pozicích podél jižního břehu Arna od Ponte alla Carraia k Ponte Santa Trinita a k Ponte Vecchio. 4/22. polní pluk vyslal vpřed Lt C. G. Kerra v jeho obrněné dělostřelecké pozorovatelně, aby obhlédl stav mostů přes řeku, zatímco pluk WR/DLR postupoval jižní částí města. Lt. C. G. Kerr vyšplhal na zvonici baziliky Santo Spirito, kde se připletl k přestřelce. Dva muži WR/DLR byli zraněni německými odstřelovači a zůstali ležet uprostřed ulice, dokud je za pomoci Shermanu nezachránil.

Já a můj tank Sherman. Z Argentiny jsem ho vezl tři a půl roku, říká sběratel

Stroj je zdokumentován na několika fotografiích a videu ze tří stran, což poskytuje naprosto extrémní množství podkladů. Samotný Sherman V pochází, jako všechny M4A4, z produkce Chrysleru v rozmezí ledna až února 1943 a je doplněn o některé prvky potřebné pro funkci dělostřelecké pozorovatelny.

Nápis „O Madale Hambe“ v jazyce kmene Zulu znamená „Hladový stařešina“. Shodou náhod jsem letní dovolenou v roce 2025 trávil právě ve Florencii, a tak jsem se vydal i na místo, kde byla pořízena fotografie tohoto stroje. Mohl jsem si tak nastudovat i jednotlivé detaily budovy, která se až na pár drobností dochovala v původním stavu.

Zelené peklo Normandie. Problém odhalených spodků vyřešil seržant Culin

Stavebnice firmy Dragon v měřítku 1:35 a její první přebal z roku 1995 vyžadovaly mnoho úprav. Kromě tažného lana od Eureka XXL, krytů světel od Firma49 a hlavně od RB je zbytek doplňků vlastní návrh a 3D tisk, popřípadě díly vyrobené z plastových destiček. Dřevěná kára je rovněž 3D tisk a podložka také částečně z 3D tisku (zejména fasáda prvního podlaží a různé detaily jako portál, okna či střešní tašky). Figurky jsou mix resinů a plastu od různých výrobců s drobnými úpravami.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

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