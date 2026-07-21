Ohodnoťte model v %:Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Tank Renault FT 75
Úvodem bych rád stručně představil historii tohoto jedinečného a dnes už poněkud zapomenutého tanku. Jedná se o podpůrnou variantu francouzského dvoumístného tanku Renault FT označovanou jako Renault FT 75 BS.
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31. srpna 2018
Místo původní otočné věže byla vybavena osmibokou pevnou nástavbou s lafetovaným 75mm kanónem. Návrh tohoto vozidla vznikl v roce 1917, tudíž se jedná o konstrukci z období první světové války. Sériová produkce byla původně plánovaná na šest set kusů, jenže válka zanedlouho skončila a objednávka byla snížena na pouhých čtyřicet kusů.
Většina z nich pak sloužila v zámořských koloniích. Některé tanky se dožily i začátku druhé světové války, ale tehdy bylo vozidlo už zastaralé a nevyhovující. Nakonec se několik z nich dostalo do rukou nepřítele jako ukořistěná technika.
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A teď k modelu. Jedná se o stavebnici od firmy Flyhawk v měřítku 1/72. Musím vyzdvihnout především kvalitu stavebnice a promyšlenou konstrukci. Celá stavba probíhala naprosto bez problémů. Všechny dílky do sebe krásně zapadaly a na tak malé měřítko jsou všechny detaily velmi jemné a „ostré“. Byla to moje první zkušenost se stavebnicí této značky a udělala na mě pozitivní dojem.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Ke stavbě samotné nemám co dodat. Pokud se modelář drží návodu, neměl by narazit na žádný problém. Můžeme se tedy přesunout k barvení. Celý model doporučuji před barvením opláchnout v mýdlové vodě nebo alkoholu, aby se odstranila případná mastnota, která by mohla zhoršit přilnavost barvy. Při výběru kamuflážního schématu jsem měl poměrně volnou ruku, protože se dochovalo jen velmi málo dobové dokumentace.
Nakonec jsem zvolil podle mého názoru nejzajímavější dvoubarevnou kamufláž. Nejprv jsem nanesl tmavě šedý podklad a poté základní pískovou barvu. Následovalo pečlivé zamaskování střední části vozidla a nástřik tmavě zelené. Poté přišel okamžik, který je při každém barvení asi nejnapínavější – odstranění maskovací pásky. Právě v této chvíli se ukáže, jestli bylo maskování provedeno správně a zda výsledná kamufláž bude vypadat podle představ.
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Naštěstí vše dopadlo přesně tak, jak jsem si přál, a s výsledkem jsem velmi spokojený. Zbývalo nabarvit drobné detaily, jako je lopata, pásy nebo výfuk. Pak jsem model zalakoval lesklým lakem a aplikovat obtisky. Po jejich zaschnutí a vytvrzení následoval pololesklý lak, který vytvořil vhodný podklad pro nanášení enamelových přípravků určených k vytvoření patiny.
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31. srpna 2018
Poslední fází byla právě patina. Použil jsem osvědčené techniky, jako jsou chipping (odřeniny), filtry, wash, stečeniny a imitace rzi. V okolí pásů a podvozku jsem s mírou přidal také lehké nánosy bahna, aby model působil věrohodněji. Úplně nakonec jsem přidal na zadní část tanku řetízek, který svými rozměry tomuto měřítku dokonale odpovídá. Tím byla stavba dokončena.
S výsledkem jsem opravdu spokojený. Vzhledem k tomu, že Renault FT patřil i ve skutečnosti mezi malé tanky, je model v měřítku 1/72 skutečnou miniaturou.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: