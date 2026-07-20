Ohodnoťte model v %:Odpočinek maďarského obra. Model Rába-Steiger 250 zdobí i hanbatý plakát
Chtěl bych Vám představit model především zemědělské techniky maďarské značky Rába-Steiger 250. Jeho výroba začala v roce 1973 a stroje jsou pro svoji obrovskou sílu používány dodnes, především pak ve východním bloku.
Stavebnice je od firmy Balaton modell, která se zaměřuje především na zemědělskou techniku a techniku východních zemí. Konkrétně tento uvedený kolos je v měřítku 1/35. Jedná se o resinovou stavebnici, kterou bych hodnotil jako jednu z těch nejlepších na trhu, co jsou k dostání.
Konkrétně tento model jsem koupil v provedení s dvojitými koly, které z něj dělají opravdu impozantního obra. Tyto stroje, jak jsem již uvedl, sloužili a slouží především na poli, ale je možné vidět i při práci v lese a na zábavných setkání při různých soutěží, něco na způsob naší Traktoriády, kdy se tyto různé traktory přetahují a soutěží.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to musíte stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které nestihneme redakčně zpracovat a publikovat, spadají do druhé kola. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Co se týká stavby samotné, žádné větší úskalí nás nečeká – vše v rámci vlastností resinu, kdo již zná. Stroj jsem chtěl ztvárnit jako odpočívající, což dělám u techniky velice rád. Jediné, co jsem k modelu dokupoval byly obtisky do kabiny na přístrojovou desku na budíky.
Asi nejčastěji se tyto stroje vyskytovali v barvě žluté, kterou jsem tedy nakonec také použil. K modelu je naštěstí spoustu dostupného materiálu, a to buď ve formě barevné dokumentace nebo videí.
Po nabarvení přišel na řadu přípravek na odloupání barvy, ano stále používám lak na vlasy. Poté patina jen ve formě mírného zašpinění a maziva především na kloubu, který je natupován skutečnou černou vazelínou a nesmí samozřejmě chybět plakát s obnaženou ženou do kabiny na zpříjemnění dlouhé šichty na poli. Model je na podložce, která by měla ztvárňovat vyprahlé pole. Dále pak je podložka opatřena štítkem a klasem obilí a zasklena.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: