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Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže Příběh mého modelu 2026 je tu

Aleš Vašíček
Soutěž   16:16
A je to tady! Naše modelářská soutěž je ve své polovině, přinášíme výsledky prvního kola. Hodnotit tak pěkné výtvory nebylo – ostatně jako loni – vůbec jednoduché a před redakční bitkou nás zachránilo jen velké množství cen, které jsme díky našemu partnerovi PECKA-MODELÁŘ mohli rozdat.
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Nyní si představíme všechny ceny, o které se soutěžilo, výherce a jednotlivé výhry. Podle pravidel soutěže nemohl jeden model vyhrát více cen najednou, kromě Ceny zvláštního uznání, kterou uděluje odborná porota v součinnosti s redakcí. V případě, že model již získal Cenu odborné poroty či redakce, získává ocenění další model v procentuálním hodnocení čtenářů. To ovšem nastalo jen v jednom případě.

Cena odborné poroty je zaměřena především na kvalitu zpracování, Cena redakce může brát více v úvahu i související příběh modelu. Cena pro modeláře do 15 let hodnotí práci nejmladších modelářů a Cenu čtenářů vybrali v procentuálním hlasování sami čtenáři.

Kvalitativní rozdíly v přihlášených modelech byly mnohdy těžko hodnotitelné. Zejména redakci tak často pomáhal (a bude pomáhat i v kole druhém) příběh, který je součástí každé přihlášky. Cen v letošním ročníku je díky našemu partnerovi PECKA-MODELÁŘ opravdu požehnaně. V případě Ceny pro modeláře do 15 let dokonce část výher přesouváme do druhého kola. Proto neváhejte do soutěže přihlásit i mladé modeláře. Pojďme ale k výhrám:

Cena odborné poroty

Začneme hodnocením odborníka nanejvýš povolaného. Pan Alan Tretera, vybral za společnost PECKA-MODELÁŘ čtyři soutěžní modely. „Předem musím říct, že je to velmi těžké hodnocení. Vůbec není jednoduché srovnávat model letadla 1/32 a třeba tank 1/72. Mám velkou radost, že se sešla celá řada modelů napříč celým spektrem techniky od letadel přes auta, bojovou techniku až po lodě a lokomotivy,“ píše Alan Tretera na úvod.

Alan Tretera

Profesně se v oboru modelářství pohybuje více než 30 let a modelářskému hobby se věnuje již od dětství. Jako vedoucí prodejen PECKA-MODELÁŘ má velký přehled o současných modelářských trendech a také má široké znalosti o historii tohoto tvůrčího koníčku. Vede modelářský klub první Mini-Z Racer ČR a podílí se na organizaci celorepublikových a mezinárodních závodů modelů této kategorie.

Ke každému vybranému modelu dále připojuje krátké hodnocení:

  • „Moc pěkná dioráma se skvěle zpracovaným příběhem“, je podle Tretery výjev z osvobození Florencie s modelem tanku Sherman v hlavní roli.

Hladový stařešina. Model tanku Sherman, který osvobozoval Florencii

Ten nám zaslal modelář Patrik Fedrzel a za své dílo vyhrává plastikovou stavebnici tanku M1A2 Abrams od firmy Tamiya:

Plastiková stavebnice tanku M1A2 Abrams od firmy Tamiya
  • Model, který bezesporu oslovil odborníky a laiky, byl De Havilland Mosquito a jak píše naše odborná porota: „Tady není co dodat. Nádherně čistá modelářská práce s pěkně napsaným příběhem.“

Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!

Modelář Radim Effenberger za své Mosquito získává plastikovou stavebnici bombardéru B-17G od firmy Revell:

Plastiková stavebnice bombardéru B-17G od firmy Revell
  • Opravdu nádherný model traktoru Rába-Steiger je – jak píše Alan Tretera – skutečně srdeční záležitostí. „Nechybí příběh a opravdu krásná patina.“

Odpočinek maďarského obra. Model Rába-Steiger 250 zdobí i hanbatý plakát

Za své dílo získává modelář Jiří Poch tahač Volvo od firmy Italeri:

Plastiková stavebnice tahače Volvo od firmy Italeri

  • Poslední z modelů, které získaly Cenu odborné poroty, je miniaturní tank Renault FT 75. Alan Tretera k němu uvádí: „Na to, že je v měřítku 1/72, tak skvěle postaveno a výborná povrchová úprava. Moc pěkný příběh.“

Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75

Modelář Petr Blahynka vyhrává plastikovou stavebnici Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya v měřítku 1/24, aby si na chvíli odpočinul od miniatur.

Plastiková stavebnice Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya



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