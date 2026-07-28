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Ohodnoťte modely v prvním kole naší soutěže a vyhrajte. Soupeří 25 kousků

Autor:
Soutěž
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv soutěže

Až do třetího srpna do 23:00 můžete v procentech ohodnotit modely přihlášené do naší letní soutěže Příběh mého modelu. Z hlasujících čtenářů vylosujeme pět výherců plastikové stavebnice.

Skončilo první kolo soutěže Příběh mého modelu 2026. Než se pustíme do kola druhého, je nyní na čase zhodnotit 25 modelářských výtvorů a jejich příběhů.

Na řadě jste nyní vy – naši čtenáři. Možnost procentuálně hodnotit jednotlivé příspěvky jsem měli možnosti již v průběhu prvního kola. Nyní vidíte vedle sebe všechny modely, tedy i ty, které jste třeba zatím neohodnotili.

Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT

MiG-21SMT, Eduard, 1/48
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Model motocyklu BMW R75 se sajdkárou promlouvá skrze detaily a patinu

Těžký pancéřový oddíl 508, dílenská rota. Itálie 1944. Italeri 1:9
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Zákeřná žlutá barva. Londýnský taxík Austin FX4 měl být pokusným králíkem

Dioráma zrezivělého klasického londýnského taxíku Austin FX4, ve žluté reklamní...
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Když vedro, tak saharské. Zapoťte se s modelem tanku PzKpfW III Ausf. J.

PzKpfW III Ausf. J Libye 1941 – Academy 1/35
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North American B-25J Mitchell bojoval i ve Slovenském národním povstání

Zbraně pro Slovensko! B-25J Mitchell
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Vzpomínka na život s BVP. Model dostal detaily z praxe, posloužil i kapesník

BVP-2
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Od královské rodiny po ovce a krávy. Bristol 170 Superfreighter vozil vše

Nedočkavý cestující (pravá vrtule)
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Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!

Asi nejlepší pohled na stroj
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Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život

Tirpitz
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Destrukcí k úspěchu. Dioráma s havárií P-40 utěšila duši malého modeláře

Ještě pohled z druhé strany.
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Jsou vám lodě málo? Modelář vytvořil celý japonský přístav Kure

Kure Naval Port Fujimi 1/3000 - celkový pohled
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Model legendární F-15ky chtěl občas hodit proti zdi, ale trpělivost se vyplatila

Model F-15 E od Revellu v 1:72.
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Na výplet letounu by se hodil cvičený pavouk. Terapeutický Albatros D.V

Albatros D.V 1/32 Wingnut Wings
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Olétaný bombardér B-17G ze skupiny, která bojovala nad Krušnohořím

hotový model
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Mohla to být nejmocnější bitevní loď své doby. Modelář ji přivedl k životu

Příď – horní pohled
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Odpočinek maďarského obra. Model Rába-Steiger 250 zdobí i hanbatý plakát

celkový pohled úvodní fotografie
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Vytvoření stavebnice lokomotivy přezdívané „Pilštyk“ zabralo dva měsíce

Statický model lokomotivy T 466.0286 v měřítku 1:25
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Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily

Stíhač tanků Marder II
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Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75

Skutečná velikost modelu.
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Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku
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Návrat k prvnímu modelu. Na stařičké stavbě Piperu L-4H barva stále drží

náladovka
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Hladový stařešina. Model tanku Sherman, který osvobozoval Florencii

Dokončené diorama
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Modelářská pocta „poraženému“ vítězi je červená rakev Lotus JPS 78 Ford

Lotus 78 Ford (JPS Mk. III)
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Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze

Lokomotiva T466.0286 v 1:8
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Model tanku Centurion připomíná, že modelařina je i o kamarádech

Centurion Mk 5/1
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Vážíme si vašich názorů, a proto jsme vedle výher pro modeláře připravili i výhry pro hlasující čtenáře. Vyhlášení výsledků prvního kola zveřejníme v úterý 4. srpna během dne.

Komerční rámeček

Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· tank M1A2 Abrams od firmy Tamiya
· bombardér B-17G od firmy Revell
· tahač Volvo od firmy Italeri
· Porsche 911 GT3 od firmy Tamiya

Cena odborné poroty nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· legendární stíhačka Spitfire LF Mk.Vb od firmy Kovozávody Prostějov se zastoupením součástek z 3D tisku
· motocykl Norton Manx 500cc od firmy Italeri
· letoun Suchoj Su-22UM od firmy Kovozávody Prostějov
· létající člun Sunderland Mk.III od firmy Italeri
· letadlová loď USS Yorktown CV-5 v měřítku 1:700 od firmy Academy

Cena redakce nabídne v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026 celkem pět...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· automobil Aston Martin Ulster od firmy Revell
· závodní monopost Tyrrell P34/2 od firmy Revell
· letoun MiG-21MF od firmy Eduard
· závodního automobil Subaru Impreza WRC od firmy Tamiya
· ikonický VW T1 od firmy Revell

Modeláři, kteří se zúčastní naší letní soutěže Příběh mého modelu 2026, budou...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell
· legendární stíhačka Spitfire Mk.IIa spolu se základním náčiním a barvami od firmy Revell
· závodní automobil Alfa Romeo „Alfetta“ od firmy SMĚR
· letoun Suchoj Su-25K od firmy SMĚR
· vikingská loď Drakkar od firmy SMĚR

V rámci soutěže Příběh mého modelu 2026 vypisujeme i zvláštní kategorii pro...

Cena zvláštního uznání:
· obří model hasičského vozu od firmy Revell

Cena zvláštního uznání, kterou v prvním kole soutěže Příběh mého modelu 2026...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· letoun Let L/K-60 Brigadýr Millitary od firmy Kovozávody Prostějov
· hornoplošník Letov Š-39 od firmy Kovozávody Prostějov
· ikonická stíhačka P-1D-5 Mustang od firmy Kovozávody Prostějov
· akrobatický letoun Zlín Z-50L od firmy Kovozávody Prostějov
· stíhačka MiG-21MF od firmy Kovozávody Prostějov

V naší soutěži Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří se zúčastní...

Nic ale ani zdaleka nekončí. Vstupujeme do kola druhého a už nyní připravujeme k vydání první došlé soutěžní příspěvky. Takže neváhejte a podělte se s námi o model, který má i svůj příběh.

pribeh meho modelu technet 2026 megovka touch

Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

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Ohodnoťte modely v prvním kole naší soutěže a vyhrajte. Soupeří 25 kousků

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ilustrační snímek

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