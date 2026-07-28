Skončilo první kolo soutěže Příběh mého modelu 2026. Než se pustíme do kola druhého, je nyní na čase zhodnotit 25 modelářských výtvorů a jejich příběhů.
Na řadě jste nyní vy – naši čtenáři. Možnost procentuálně hodnotit jednotlivé příspěvky jsem měli možnosti již v průběhu prvního kola. Nyní vidíte vedle sebe všechny modely, tedy i ty, které jste třeba zatím neohodnotili.
Vážíme si vašich názorů, a proto jsme vedle výher pro modeláře připravili i výhry pro hlasující čtenáře. Vyhlášení výsledků prvního kola zveřejníme v úterý 4. srpna během dne.
Komerční rámeček
Výhry v 1. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v prvním kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto pět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
Nic ale ani zdaleka nekončí. Vstupujeme do kola druhého a už nyní připravujeme k vydání první došlé soutěžní příspěvky. Takže neváhejte a podělte se s námi o model, který má i svůj příběh.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. K zařazení do 1. kola to bylo nutné stihnout do úterý 21. 7. 2026. Později přihlášené modely a stejně tak modely, které jsme nestihli redakčně zpracovat a publikovat, spadají do kola druhého. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.